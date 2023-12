Sự trở lại của Quang Hải

Tiền vệ Quang Hải đã trở lại sau chấn thương và có trận đấu đầu tiên ở vòng 4 V.League 2023-2024 trên sân Lạch Tray, trong cuộc đối đầu Hải Phòng. Anh đã ghi 1 bàn thắng trong trận đấu mà Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội đã nhận thất bại. Hải thi đấu hơn 70 phút và được huấn luyện viên Gong Oh-kyun thay ra sân. Bàn thắng đầu tiên của mùa giải được Quang Hải ghi bằng đầu.

Đó là trận đấu mà Quang Hải mới trở lại và ông thầy người Hàn Quốc muốn giữ chân anh cho những trận tiếp theo. Việc thể trạng chưa đạt 100% khiến Quang Hải cũng chỉ thi đấu ở mức tròn vai trong phần lớn thời gian xuất hiện trên sân. Tuy vậy, bàn thắng có được giúp chân sút số 19 lấy lại cảm giác ở sân chơi V.League.

Đến trận đấu với Nam Định, Quang Hải tiếp tục được đá chính và đã ghi bàn trong trận hoà kịch tính 2-2. Bàn thắng lần này đến từ tình huống chớp cơ hội nhanh và dứt điểm của tiền vệ số 19. Quang Hải đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ với phong độ tốt trong màu áo Công an Hà Nội.

Quang Hải đang có phong độ cao. Ảnh: VPF

Huấn luyện viên Gong Oh-kyun đã nói rằng: “Quang Hải đã thi đấu rất tốt. Cậy ấy là cầu thủ quốc gia nên tôi rất chú trọng thể trạng. Hải cũng vừa mới bình phục sau chấn thương nhưng đã chơi cống hiến và liên tiếp ghi bàn. Đó là điểm nhấn để cậu ấy tiếp tục cống hiến tại câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Nhưng Công an Hà Nội không phải là đội bóng phụ thuộc vào bất kì cầu thủ nào. Ngoài Quang Hải, chúng tôi vẫn còn nhiều cầu thủ chất lượng khác”.

Ở mùa giải năm ngoái, Quang Hải đã không có được phong độ cao ở sân chơi V.League. Hải “con” rời Pau FC và gia nhập Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội ở giải đoạn 2 của mùa giải 2023. Dù đội bóng ngành Công an lên ngôi vô địch nhưng Quang Hải không để lại nhiều dấu ấn. Những ngoại binh đã đóng góp lớn trong hành trình vô địch. Quang Hải thậm chí còn để lại khoảnh khắc đáng quên khi đá hỏng 11m trong trận đấu tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia khiến Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội bị loại trước Nam Định.

Ở trận đấu vừa qua, Quang Hải đã ghi bàn thắng vào chính đội bóng đã loại Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội. Đấy cũng là bàn thắng tiếp tục giúp Quang Hải duy trì phong độ sau khi đã giải toả áp lực trong khâu ghi bàn.

Sự trở lại của Quang Hải sẽ giúp huấn luyện viên Gong Oh-kyun có thêm nhiều tính toán cho các trận đấu quan trọng phía trước. Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội cần có thêm những điểm số để bứt phá, trở lại đường đua vô địch. Việc họ chặn được chuỗi trận toàn thắng của Nam Định cũng được xem là thành công. Với phong độ hiện tại, Quang Hải cũng báo tin vui cho huấn luyện viên Troussier ở đội tuyển Việt Nam. Tại hai trận đấu vùa qua ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026, Quang Hải vắng mặt vì chấn thương, huấn luyện viên Troussier đã trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ. Hàng công của tuyển Việt Nam cũng không có được những độ sắc cần thiết. Sắp tới, các tuyển thủ sẽ tập trung chuẩn bị cho Vòng chung kết Asian Cup 2023. Quang Hải trở lại với phong độ cao sẽ giúp ông Troussier có thêm giải pháp cho hàng công. Đấy cũng là thời điểm mà lực lượng của tuyển Việt Nam có thể thay đổi so với hai trận đấu hồi tháng 11.

Trong thời gian tới, Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội sẽ có 3 trận đấu gặp Quảng Nam, Khánh Hoà và Bình Dương trước khi V.League tạm nghỉ. Đó đều là những đối thủ được đánh giá thấp hơn Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội. Bình Dương là đội nhỉnh hơn 2 đối thủ còn lại. Quang Hải sẽ có thêm cơ hội để thể hiện. Đó đều sẽ là những trận đấu mà tiền vệ số 19 sẽ có nhiều đất diễn.

HLV Võ Đình Tân từ chức Thông tin huấn luyện viên Võ Đình Tân từ chức đã xuất hiện từ trước trận thua 0-2 của Khánh Hoà trước Bình Dương ở vòng 5 Night Wolf V.League 2023-2024. Sau trận đấu đó, ông Võ Đình Tân đã nói rằng: "Kết quả không tốt, tôi muốn gửi lời xin lỗi người hâm mộ. Tôi khẳng định mình không ham chiếc ghế ở đây. Tương lai có thể sẽ có gì đó xảy ra, tôi chưa thể nói vào lúc này. Bóng đá thì không thể dừng lại, 'không có mợ thì chợ vẫn đông”. Tôi đã làm việc ở đây hơn 10 năm. Tôi còn phải lo cho gia đình và cũng có lòng tự trọng". Theo đó, huấn luyện viên Võ Đình Tân cho biết chỉ một mình ông nộp đơn xin từ chức. Chiến lược gia sinh năm 1967 không tác động gì với các cộng sự trong ban huấn luyện. Khi còn là cầu thủ, ông Võ Đình Tân đá vị trí hậu vệ cho đội tuyển Phú Khánh - tiền thân của bóng đá Khánh Hòa ngày nay, lên đội 1 thi đấu từ năm 1987 trước khi giải nghệ năm 2001. Chuyển qua vai trò huấn luyện, huấn luyện viên Võ Đình Tân tham gia đào tạo ở các lứa trẻ, trước khi chính thức dẫn dắt Câu lạc bộ Khánh Hòa từ năm 2013, giúp đội bóng phố biển 2 năm thăng 2 hạng và trở lại V.League từ năm 2015. Sau đó, ông cùng Khánh Hoà rớt hạng một lần nữa vào năm 2019 trước khi trở lại hạng đấu cao nhất Việt Nam với vị trí á quân giải hạng Nhất 2022, giành vé lên chơi V.League 2023 cho đến nay.

