Sau giải The Best là giải “Tệ Nhất”: Maguire đấu Aubameyang và Hazard

Chúng ta đã chứng kiến giải The Best của FIFA được trao cho Lionel Messi cách đây không lâu đi kèm với các đề cử khác cho những ngôi sao đã có năm 2022 thi đấu nổi bật. Việc ai xứng đáng là người giỏi nhất hơn giờ đã ngã ngũ, nhưng tờ Marca của Tây Ban Nha chưa dừng lại.

Messi nhận giải The Best

Như giải Oscar cho những phim, diễn viên, kịch bản, v.v… hay nhất mỗi năm, điện ảnh Hollywood cũng có cả giải Mâm xôi Vàng để bầu chọn cũng những hạng mục trên nhưng là cho những gì tệ nhất trong năm. Do đó Marca cũng tổ chức một giải thưởng mini, The Best là cho người hay nhất thì chúng ta có The Worst đơn giản là cho cầu thủ tệ nhất.

Marca nêu rõ tiêu chí của các ứng viên đề cử: Thi đấu tệ nhưng hưởng lương cao, có kỳ World Cup thảm họa hoặc chơi quá tệ trong màu áo CLB dù được ra sân nhiều. Vậy chúng ta có những ứng cử viên nào?

Ngoại hạng Anh đóng góp số lượng không nhỏ với 7 cầu thủ, mà nhân vật nổi bật nhất tất nhiên là Harry Maguire nhờ khả năng diễn trò của anh trong màu áo MU. Nhưng không thể bỏ qua Kalidou Koulibaly của Chelsea, Joe Gomez của Liverpool, Kalvin Phillips của Man City, Pierre-Emerick Aubameyang của Chelsea, Joachim Andersen của Crystal Palace (chủ yếu bị chê vì World Cup) và Lucas Moura của Tottenham.

Giải The Worst quy tụ dàn ngôi sao khá nổi bật

Nhưng các giải khác cũng không thể bị bỏ qua, trong đó có cả Eden Hazard của Real Madrid dù Marca là một tờ thân Madrid. Những cầu thủ còn lại gồm Nicolo Zaniolo, người đá cho Roma năm ngoái nhưng giờ đã bị tống sang Galatasaray; Tiemoue Bakayoko giờ còn chẳng ra sân từ ghế dự bị cho AC Milan; Kasper Dolberg giờ đã được cho mượn cả ở Sevilla và Hoffenheim thay vì đá cho đội chủ quản Nice; và Dele Alli tệ ở Besiktas tới mức đội nhà thay Alli ra giữa giờ và sau đó thắng ngược.

