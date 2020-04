SAO Ngoại hạng Anh bị tố "ăn vụng" em gái vợ trong lúc cách ly

Chủ Nhật, ngày 12/04/2020 10:18 AM (GMT+7)

Một cầu thủ đang đá tại Premier League đã "ăn vụng" với em gái vợ trong thời gian không thi đấu.

Premier League đang tạm nghỉ vì dịch Covid-19 và các ngôi sao những ngày gần đây chủ yếu được nhắc đến qua các hoạt động từ thiện, tập luyện tại nhà hay riêng Son Heung-min là đi tập quân sự. Nhưng mới đây báo giới Anh đưa tin có một cầu thủ dính vào scandal tình ái.

Mason Mount và Declan Rice gần đây trốn ra ngoài tập cùng nhau vì quá chán ở nhà

Tờ Daily Star, The Sun và The Mirror tiết lộ một cầu thủ đang khoác áo một CLB Premier League đã ngoại tình với em gái của vợ trong thời gian cách ly tại gia. Cầu thủ này hiện đang không được tiết lộ danh tính, nhưng câu chuyện của anh ta được nhà tâm lý học Steve Pope tiết lộ cho tờ The Sun.

Theo ông Pope, cầu thủ này thực tế không có rạn nứt gì trong hôn nhân và cuộc vụng trộm này được cho là “tình một đêm”, sau đó anh ta tỏ ra hối lỗi và đã tiết lộ cho Pope biết để nhờ tư vấn. Ông Pope cũng cho biết không chỉ người này mà một số cầu thủ khác cũng đã gọi cho ông.

“Không có bóng đá và không biết khi nào thi đấu trở lại khiến họ trầm cảm. Việc tập luyện cùng đồng đội chỉ là giải pháp nhất thời, và nhiều cầu thủ ở các giải thấp hơn không thể tập trung được do lo lắng về tương lai. Một số cầu thủ có sự ỷ lại về mặt tâm lý, họ đã quen được người khác nói cho biết khi nào tập, ăn cái gì, ra sân ở đâu và thi đấu thế nào”, ông nói.

Nhà tâm lý học Steve Pope

Ông Steve Pope đã làm việc với giới cầu thủ từ rất lâu, trong đó có thời gian ông làm tư vấn tâm lý cho danh thủ Paul Gascoigne khi sang Italia thi đấu cho Lazio. Ông cho biết Gascoigne chỉ thực sự cảm thấy ở trạng thái tâm lý tích cực nhất khi được thi đấu trước số đông khán giả, và trở nên trầm cảm khi sự nhàm chán bao trùm dẫn tới rượu chè bê tha.

“Các ngôi sao tỏa sáng khi được là trung tâm của sự chú ý, họ thích đối mặt với cơ hội được đánh bại đối thủ, được ghi bàn, cứu thua. Họ là những con nghiện bóng đá, và khi thói quen sống hàng ngày bị thay đổi họ rơi vào trạng thái mất phương hướng”, ông giải thích.

Tất nhiên ông Steve Pope từ chối cho biết danh tính của cầu thủ “ăn vụng” là ai. Việc ông đã và đang tư vấn cho một số cầu thủ của MU và Burnley khiến nhiều người đoán già đoán non về danh tính của cầu thủ kia trên Twitter.

