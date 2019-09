Messi thắng Van Dijk giành "The Best": Nghe vô lí nhưng lại rất thuyết phục

Thứ Ba, ngày 24/09/2019 19:05 PM (GMT+7)

Van Dijk và các fan Liverpool cùng số đông dư luận có lẽ đã rất sốc khi trung vệ người Hà Lan không thể đoạt giải "FIFA The Best 2019" dù cũng trong năm nay, anh đã ẵm danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA". Liệu Messi có phải là chủ nhân xứng đáng của danh hiệu vừa qua ở Milan?

Video Lionel Messi nhận giải "FIFA The Best 2019" ở Milan:

Messi đoạt "The Best": Ngỡ ngàng Van Dijk hay sự tưởng thưởng xứng đáng?

Khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xướng tên chủ nhân của danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2019" ở gala "The Best" rạng sáng nay (24/9, giờ Việt Nam), một bất ngờ lớn với nhiều người đã xảy ra.

Người được vinh danh không phải làm ứng cử viên nặng ký nhất từng đoạt danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA" - Virgil van Dijk, cũng chẳng phải nhà đương kim vô địch Serie A và UEFA Nations League - Cristiano Ronaldo mà là Lionel Messi.

Messi bổ sung giải thưởng "The Best" vào bộ sưu tập các danh hiệu đồ sộ của mình trong sự nghiệp

Messi về nhất ở gala bầu chọn "FIFA The Best" năm nay với số điểm 46, Van Dijk là 38, còn Ronaldo là 36. Với nhiều người, việc "số 10" của Barcelona đoạt giải thưởng "Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm nay" của FIFA là một điều gì đó rất bất ngờ, thậm chí là bất công với Van Dijk - trung vệ đã vô địch Champions League, là á quân giải Ngoại hạng và UEFA Nations League mùa trước.

Nhưng nếu nhìn nhận kỹ càng vấn đề này, chúng ta có thể thấy việc Messi đoạt "The Best" năm nay là một sự thừa nhận "nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục."

Mùa giải 2018/19, siêu sao 32 tuổi người Argentina ghi 51 bàn thắng trong 50 trận đấu trên mọi đấu trường cho Barcelona, trong đó 36 pha lập công tại La Liga đã giúp anh đoạt cú đúp danh hiệu "Pichichi" (Vua phá lưới La Liga) và "Chiếc giày vàng châu Âu". Với Barca, anh cũng đã đăng quang ở La Liga mùa thứ 2 liên tiếp.

Messi cũng là chủ nhân của "Bàn thắng đẹp nhất mùa giải 2018/19" của UEFA với cú sút phạt tung lưới thủ thành Alisson Becker trong trận bán kết lượt đi Champions League khi cùng đội nhà thắng đậm 3-0 trước Liverpool ở Nou Camp.

Và dù Barca đã lỡ tấm vé vào chung kết sau thảm bại 0-4 trước Liverpool tại Anfield ở trận bán kết lượt về thì bi kịch đó phần nhiều là do lỗi hệ thống từ thái độ nhập cuộc chủ quan tai hại của HLV Ernesto Valverde truyền cho các học trò và những sự lơ là của hàng thủ thay vì đổ tội cho một "cánh én" đã quá nhiều lần "dệt nên mùa xuân" cho "Gã khổng lồ xứ Catalunya".

Messi đoạt "The Best" năm nay đã giúp anh xóa đi nỗi buồn 3 năm liền trước đó thất bại trước Ronaldo (2016 & 2017) cùng Modric (2018) ở cuộc đua tranh danh hiệu cá nhân cao quý này kể từ khi nó ra đời cách đây 3 năm.

Điều đó cũng giúp cho cuộc đua các danh hiệu cá nhân cao quý nhất làng bóng đá thế giới năm nay bớt nhàm chán thay vì cảnh "một mình một ngựa" như kiểu Modric ẵm hết các giải thưởng tôn vinh cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA, FIFA và "Quả bóng Vàng" như năm ngoái dù trên thực tế, những màn trình diễn của tiền vệ này không quá nổi bật trong thành công của Real Madrid và ĐT Croatia.

Trong 3 cuộc bình chọn tôn vinh cá nhân lớn nhất trong thế giới bóng đá hiện nay, bao gồm Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, The Best và Quả bóng vàng, The Best là giải thưởng tổ chức bình chọn tổng quát nhất. Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu chỉ gói gọn những nhân vật liên quan đến châu Âu. Quả bóng vàng do France Football tổ chức thì hoàn toàn là tiếng nói của giới truyền thông.

Trong khi đó, The Best có sự tham gia của 4 thành phần chính yếu của môn thể thao vua là cầu thủ, HLV, truyền thông và người hâm mộ. Như vậy, ít nhất The Best là đại diện cho số đông. Đó chính là sức nặng của The Best.

Van Dijk chơi nổi bật ở hàng thủ Liverpool nhưng anh sẽ không thể tỏa sáng nếu không có sự trợ giúp của thủ thành Alisson Becker, bộ đôi hậu vệ cánh Alexander-Arnold và Robertson hay đặc biệt là bộ ba tiền đạo Mane - Firmino - Salah mùa trước.

Còn với Messi, một mình anh gồng gánh ở Barca mùa trước. 51 bàn thắng, 21 pha kiến tạo sau 49 trận, cú đúp vào lưới Lyon, cú đúp vào lưới MU, cú đúp vào lưới Liverpool chứng minh cho điều đó.

Và liệu Messi có xứng đáng tôn vinh khi vừa là Vua kiến tạo vừa là Vua phá lưới La Liga, đồng thời là vua phá lưới Champions League cũng như đoạt nốt Chiếc giày vàng châu Âu?

Tóm lại, không có Messi, không ai có thể kéo một đội bóng thiếu mạch lạc và phụ thuộc quá lớn vào anh như Barca đến chức vô địch La Liga, vào bán kết Champions League và chung kết Cúp Nhà Vua mùa trước.

FIFA và France Football không phải UEFA, "Quả bóng Vàng" cực khó lường

Đã không có một Luka Modric thứ 2 khi chủ nhân của "Cầu thủ nam xuất sắc nhất UEFA" và "The Best" năm nay không phải là cùng một người như năm ngoái. Cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới đã trao giải thưởng tôn vinh cá nhân xuất sắc nhất mùa trước không "copy" như LĐBĐ bóng đá UEFA khi Messi đã ngăn Van Dijk ẵm cả 2 danh hiệu cao quý này.

Điều này đã mở ra một cuộc đua tranh hấp dẫn và rất khó dự đoán kết quả cạnh tranh danh hiệu "Quả bóng Vàng 2019" được trao cuối năm nay khi chưa chắc Van Dijk đã đoạt danh hiệu được trao độc quyền bởi tạp chí Frace Football (Pháp) ở Paris mà hoàn toàn có thể là Messi hay thậm chí là Ronaldo.

Messi chưa chắc thắng được Van Dijk và Ronaldo để đoạt "Quả bóng Vàng 2019"

Bởi lẽ, không giống ở "The Best" khi giải thưởng của FIFA được trao sau cuộc thu thập ý kiến bình chọn của các đội trưởng, HLV ĐTQG, các nhà báo và người hâm mộ, với giải "Quả bóng Vàng", sẽ chỉ có các nhà báo khắp thế giới uy tín được France Football chọn để bỏ phiếu bầu người thắng cuộc.

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha) tiết lộ, ở giải The Best 2019, từ phía các đội trưởng ĐTQG, Messi dẫn đầu với 377 phiếu bầu, hơn Van Dijk và Ronaldo lần lượt 40 và 47 phiếu. Với các HLV đội tuyển quốc gia thành viên của FIFA, Messi cũng nhận được nhiều phiếu bầu nhất với 379 phiếu ủng hộ, đánh bại Ronaldo (307) và Van Dijk (289).

Xét về số lượng phiếu bầu hợp lệ từ người hâm mộ mà FIFA thu được, Messi có 1.359.728 phiếu ủng hộ anh đoạt "The Best 2019", áp đảo so với Ronaldo (962.919) và Van Dijk (704.235).

Nhưng trong top 3 ứng viên, Messi lại không phải là người nhận được nhiều sự ủng hộ nhất của các nhà báo mà FIFA chỉ định bỏ phiếu bầu khi anh chỉ đứng thứ hai với 364, xếp trên Ronaldo (264) nhưng thua sâu so với người dẫn đầu Van Dijk (462).

Chính vì điều này, tờ Marca cho rằng Messi sẽ gặp bất lợi không nhỏ trong cuộc đua "Quả bóng Vàng 2019", khi chỉ có các nhà báo uy tín được France Football chỉ định bầu chủ nhân của danh hiệu cá nhân cao quý nhất đời cầu thủ này.

Viễn cảnh một cầu thủ đoạt cả giải "The Best" và "Quả bóng Vàng" cùng một năm như Ronaldo hay Modric từng làm được chưa chắc đã đến với Messi cuối năm nay.