Ronaldo hụt Vua phá lưới, mất Chiếc giày vàng: Đến Juventus là sai lầm?

Thứ Tư, ngày 05/08/2020 16:15 PM (GMT+7)

Ronaldo thêm một lần thất bại trong cuộc đua Vua phá lưới Serie A cũng như Chiếc giày vàng châu Âu. Năm nay không trao giải Quả bóng vàng, nên tham vọng chinh phục danh hiệu cá nhân của CR7 xem như phá sản.

Tham vọng của Ronaldo phá sản

Cristiano Ronaldo đã nỗ lực đến tận cùng trong cuộc đua Vua phá lưới Serie A 2019/20. Ở tuổi 35, thành tích 31 bàn thắng ở giải VĐQG thuộc top đầu châu Âu của CR7 thực sự đáng để tự hào. Chỉ có điều, nó không đủ để giúp siêu sao người Bồ Đào Nha giành các danh hiệu cá nhân.

Ronaldo không gặt hái được các danh hiệu cá nhân ở Juventus

Đối thủ chính của Ronaldo ở cuộc đua Serie A mùa vừa qua - Ciro Immobile đã chơi quá xuất sắc. Tiền đạo thuộc biên chế Lazio này đã ghi đến 36 bàn, vượt qua Robert Lewandowski để giành danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu. Nhưng bên cạnh sự xuất sắc của cá nhân, Immobile cũng nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ các vệ tinh của Lazio.

Về phần mình, Ronaldo có lẽ sẽ rất giận Juventus, dù anh vừa cùng đội bóng này đăng quang ở Serie A. Sự hỗ trợ mà các vệ tinh tại Juventus làm được cho Ronaldo kém xa hệ thống vệ tinh mà anh từng được "phục vụ" tại MU hay Real Madrid. Ở Turin lúc này, Ronaldo hầu như chỉ có Paulo Dybala là đối tác ăn ý nhất, đáng để trông cậy nhất.

Thêm nữa, thất bại trước Ciro Immobile cũng không phải lần đầu tiên Ronaldo thất vọng với Juventus. Năm 2019 dương lịch, CR7 cũng trải qua nỗi thất vọng khi anh "chỉ" ghi 39 bàn thắng ở mọi cấp độ, 15 bàn cho ĐTQG Bồ Đào Nha và 24 bàn cùng với CLB Juventus. Trong năm 2019, Ronaldo không hề góp mặt trong cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu, thất bại trong cả cuộc đua Vua phá lưới Serie A.

Sai lầm của Ronaldo?

Không nhận được sự hỗ trợ đủ lớn với một hệ thống chiến thuật đủ tốt như ở MU hay Real Madrid, Ronaldo luôn không phải ứng viên nặng ký nhất cho các cuộc đua tranh danh hiệu cá nhân dù rằng bản thân cầu thủ này vẫn luôn chơi tốt.

Ronaldo có lẽ đang rất nhớ Real Madrid

Năm 2019, Cristiano Ronaldo cay đắng nhìn đại kình địch Lionel Messi ẵm Quả bóng vàng thứ 6 - cuộc đua mà CR7 chỉ về thứ ba, thua ở cả FIFA The Best 2019. Năm nay, với việc FIFA The Best và Quả bóng vàng đều bị hủy, nên Chiếc giày vàng châu Âu có thể xem là danh hiệu tốt nhất mà CR7 có thể hướng đến. Tiếc rằng anh lại chỉ về thứ ba.

Cho đến nay, có thể nhận thấy rằng việc rời Real Madrid để gia nhập Juventus là một quyết định có phần sai lầm của Cristiano Ronaldo. Tất nhiên bản thân Ronaldo đã có những toan tính kỹ lưỡng rồi mới gia nhập Juventus. Nhưng những tính toán ấy đã không phát huy tác dụng.

Khi đặt bút ký hợp đồng với đội bóng thành Turin, siêu sao sở hữu 5 Quả bóng vàng tự tin rằng, anh mới là tâm điểm, còn việc khoác áo Juventus hay Real không ảnh hưởng. Sự tự tin của Ronaldo ở mùa hè 2018, trên lý thuyết là có cơ sở.

Trong hàng thập kỷ, những cuộc cạnh tranh Quả bóng vàng lâu nay xoay quanh Ronaldo và Messi, không phải Real Madrid hay Barcelona. Bằng chứng là danh hiệu đầu tiên của CR7 năm 2008 là với MU. Và sau đó, khi anh chuyển đến Real thì đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mới lại sở hữu một cầu thủ đoạt Quả bóng vàng.

Nhưng Ronaldo không lường được rằng, ở tuổi 34 - 35, anh không nhận được sự hỗ trợ đủ lớn như Rooney, Scholes, Giggs ở MU hay Benzema, Bale, Modric, Marcelo tại Real đã làm cho cầu thủ người Bồ Đào Nha. Và đó có lẽ là sai lầm hiếm hoi của CR7.

Đầu tháng 6, thời điểm Serie A còn chưa trở lại, tờ The Sun công bố sự thật ngỡ ngàng khi Ronaldo đã bỏ lỡ cơ hội giành đến 10 danh hiệu cá nhân cao quý kể từ khi anh chia tay Real Madrid để sang Juventus cách đây gần 2 năm. Đó là các giải thưởng bao gồm 2 “Quả Bóng Vàng”, 2 giải “The Best” của FIFA, 2 giải “Cầu thủ hay nhất UEFA”, 2 danh hiệu “Chiếc giày vàng châu Âu”, 1 giải “Vua phá lưới Champions League” và 1 danh hiệu “Vua phá lưới Serie A”. Và mới nhất, con số này đã là 12, sau khi CR7 hụt Vua phá lưới Serie A và Chiếc giày vàng châu Âu 2019/20.

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/ronaldo-hut-vua-pha-luoi-mat-chiec-giay-vang-den-juventus-la-sai-lam-c9a770090.html