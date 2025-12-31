rong thần thoại Hy Lạp, các vị thần trừng phạt Sisyphus (một vị vua trong thần thoại Hy Lạp) bằng bản án tàn nhẫn: ông phải đẩy tảng đá khổng lồ lên đỉnh núi, để rồi ngay khi vừa chạm đỉnh, nó lại lăn ngược xuống chân núi dưới sức nặng của chính mình. Đó là vòng lặp vĩnh cửu của sự cố gắng vô vọng.

Câu chuyện này được nhà văn, triết gia người Pháp Albert Camus sử dụng như phép ẩn dụ về sự phi lý của kiếp nhân sinh – nỗ lực không ngừng nghỉ của con người để tìm kiếm ý nghĩa trong một thế giới đôi khi từ chối công nhận họ.

Có lẽ, không có hình ảnh nào mô tả sự nghiệp của Raphinha tại Barcelona chính xác hơn

Sisyphus. Raphinha đẩy tảng đá của sự kỳ vọng, của nỗ lực phi thường lên dốc, để rồi khi tưởng chừng đã chạm đến vinh quang, anh lại bị đẩy lùi về vạch xuất phát bởi những định kiến và sự thờ ơ tàn nhẫn. Tuy nhiên, mùa giải 2024/25 là thời điểm mà tảng đá ấy cuối cùng đã không còn lăn xuống nữa.