Quang Hải và trận đấu cuối cùng ở V.League 2023

Tại vòng 6 giai đoạn 2 V.League 2023, Câu lạc bộ Viettel chạm trán Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Khi tỉ số đang là 2-0 nghiêng về Công an Hà Nội, ở những phút cuối hiệp 1, tiền đạo Raphael Success bị Jaha bên phía Viettel phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài chính Ngô Duy Lân đã cho đội bóng ngành Công an hưởng quả phạt đền. Quang Hải đã được trao cơ hội và thực hiện thành công quả 11m, nâng tỉ số lên 3-0.

Quang Hải có bàn thắng đầu tiên ở V.League 2023. Ảnh: MD

Pha lập công này có ý nghĩa rất lớn bởi đây là bàn thắng đầu tiên sau 7 trận đấu của Quang Hải trong màu áo đội bóng mới. Trước đó, tiền vệ gốc Đông Anh chưa thể ghi được bàn thắng hay có pha kiến tạo nào cho đội bóng ngành Công an. Anh bị đánh giá là thi đấu mờ nhạt sau khi trở về từ Pháp.

Lần gần nhất, Quang Hải ghi bàn là pha lập công cho Pau FC (Pháp) vào lưới Rodez thuộc Ligue 2 vào ngày 9/10/2022. Kể từ đó đến trước khi trận đấu với Viettel diễn ra, Quang Hải đá 36 trận nhưng không thể chọc thủng lưới đối phương. Anh từng thất bại trong chuyến xuất ngoại sang Pháp và trở về Việt Nam để khoác áo Công an Hà Nội.

Đặc biệt, giai đoạn Quang Hải đầu quân cho Công an Hà Nội, anh đã rất khó khăn để hoà nhập với đội bóng ngành Công an. Bàn thắng giúp Quang Hải giải toả áp lực lớn để bước vào trận đấu quyết định cuối cùng gặp Thanh Hoá, quyết định đến ngôi vô địch.

Quang Hải đã chia sẻ rằng: "Đây là một trận đấu hay và mang lại cho khán giả một cảm xúc tuyệt vời. Cuộc đọ sức này có nhiều khó khăn bởi Viettel là một đối thủ mạnh. Tuy nhiên, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có sự chuẩn bị tốt, đấu pháp phù hợp để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng. Cũng khá lâu rồi tôi mới ghi bàn trở lại và đây sẽ động lực lớn mang lại sự tự tin cho bản thân tôi trong thời gian tới. Tôi nghĩ mọi thứ vẫn đang ở trước mắt. Tôi và toàn đội vẫn phải tập trung về hướng tới trận đấu cuối cùng với quyết tâm cao nhất và hi vọng có được danh hiệu cao quý này".

Ở vòng đấu cuối, Công an Hà Nội đang là đội tự quyết ngôi vô địch. Chỉ cần giành chiến thắng trước Thanh Hoá, họ sẽ không quan tâm đến cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Viettel. Đây cũng sẽ là một cột mốc lịch sử với đội bóng ngành Công an trong mùa giải đầu tiên sau khi lên hạng.

Với cá nhân Quang Hải, anh đang đứng trước những cột mốc cá nhân đáng chờ đợi. Nếu cùng Công an Hà Nội vô địch V.League 2023, Quang Hải cũng sẽ có chức vô địch quốc gia thứ 4, sánh ngang với Nguyễn Anh Đức, Võ Văn Hạnh, Nguyễn Trọng Hoàng. Trước đó, Quang Hải cùng với Hà Nội FC có 3 lần lên ngôi vào các năm 2016, 2018 và 2019.

Kỷ lục cầu thủ vô địch V.League nhiều nhất đang thuộc về Phạm Thành Lương và Nguyễn Văn Quyết. Cả hai cầu thủ này đều đã có 5 lần vô địch cùng Hà Nội FC vào các mùa giải 2013, 2016, 2018, 2019 và 2022.

Với Quang Hải, anh đang hướng đến trận đấu cuối cùng tại V.League 2023 với một tâm thế tự tin. Việc có được bàn thắng đầu tiên trong màu áo Công an Hà Nội phần nào khiến khán giả tạm quên đi những trận đấu nhạt nhoà trước đó của tiền vệ số 19. Nếu tiếp tục ghi dấu ấn và giúp Hà Nội FC đăng quang, sẽ là cơ sở để Quang Hải hướng đến mùa giải mới với những mục tiêu cao hơn. Trận đấu cuối cùng với Thanh Hoá, Công an Hà Nội sẽ được chơi trên sân Hàng Đẫy, nếu lên ngôi vô địch, đó cũng là đoạn kết có ý nghĩa.

V.League 2023 vẫn còn đó nhiều vấn đề, thế nhưng với những gì đã và đang diễn ra trong cuộc đua vô địch cũng như tham vọng của Công an Hà Nội, sẽ là tiền đề cho mùa giả tới với những điều hấp dẫn. Những ngôi sao như Quang Hải, việc nâng cúp cùng đội bóng khác Hà Nội FC lại là một trải nghiệm mới.

Lịch thi đấu bán kết Cúp Quốc gia Vượt qua các đối thủ, 4 đội bóng giành quyền vào vòng bán kết Cúp Quốc gia 2023 là Thanh Hoá, Viettel, Bình Định và PVF-CAND. Hai cặp đấu được xác định là Thanh Hoá - PVF-CAND và Viettel - Bình Định. Tạo nên bất ngờ khi có vé vào chơi ở vòng bán kết, tuy nhiên PVF-CAND phải gặp thử thách lớn là Thanh Hoá. Đoàn quân của huấn luyện viên Popov đã hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch V.League, vì vậy họ sẽ dồn toàn lực cho Cúp Quốc gia. Bên cạnh đó, việc được thi đấu trên sân nhà giúp đội bóng xứ Thanh có lợi thế lớn. Một chiến thắng giành cho Quốc Phương và đồng đội là kết quả được nhiều người dự đoán. Ở cặp đấu còn lại, Viettel FC sẽ tiếp đón Bình Định trên sân Hàng Đẫy. Cả 2 đội bóng đều nằm trong nhóm đua vô địch V.League 2023 nhưng cơ hội của họ đã hết. Viettel và Bình Định chắc chắn sẽ thi đấu quyết tâm cho giải đấu còn lại này. Với phong độ ổn định và được thi đấu trên sân nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh rất quyết tâm để có được tấm vé vào chơi ở trận chung kết Cúp Quốc gia 2023. Cả 2 trận bán kết đều diễn ra vào lúc 18h00 ngày 16/8 tới đây.

