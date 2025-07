Huấn luyện viên trưởng: Nghề “đau tim” ở V.League

Nghiệt ngã nghề huấn luyện

Một năm trước tại V.League Awards 2023/24, HLV Bùi Đoàn Quang Huy của CLB Bình Định xuýt xoa tiếc nuối. Dù giúp đại diện đất võ xuất sắc giành ngôi á quân, bất chấp những khó khăn về tài chính mà đội bóng phải trải qua, ông Huy vẫn không được chọn lựa là nhà cầm quân hay nhất mùa.

Chuyện HLV trưởng trụ lại không quá 1 mùa giải diễn ra thường xuyên ở V.League.

Đúng 1 năm sau, HLV Huy cùng Bình Định xuống hạng. Vị chiến lược gia nổi tiếng với khả năng thuyết phục, trấn an học trò lại không thể có “liều thuốc chữa lành” cho bản thân. Giờ đây, ông Huy cũng không biết số phận của mình tại đội bóng đất võ sẽ ra sao. Trong khi đó, làn sóng các trụ cột và cầu thủ kỳ cựu chia tay CLB lớn dần qua từng ngày. Nguy cơ Bình Định một lần nữa biến mất khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam hiển hiện ngay trước mắt.

Ông Huy có thể bị sốc trước sự thay đổi chóng mặt chỉ trong 1 mùa giải. Nhưng những người đồng nghiệp của ông thậm chí còn trải qua điều tương tự với quãng thời gian chóng vánh hơn. Nguyễn Đức Thắng, cựu HLV trưởng CLB Bình Định giúp Thể Công Viettel vô địch lượt đi V.League 2024/25. Nhưng chỉ một quãng thời gian thi đấu không tốt sau đó, cựu tuyển thủ Việt Nam phải dừng lại hành trình với đội bóng nhà binh. Ông Thắng không chia sẻ bất cứ điều gì về sự chia tay đột ngột. Song ở góc độ khách quan, giới chuyên môn đều cho rằng đây là một màn tạm biệt vội vàng từ Thể Công Viettel.

Quả thực, người tiếp quản vị trí của HLV Nguyễn Đức Thắng tại đội bóng áo lính là Velizar Popov cũng không tạo được cuộc cách mạng tích cực hơn. Sau màn khởi đầu mỹ mãn với chiến thắng 6-0 trước Đà Nẵng, chiến lược gia người Bulgaria cùng Thể Công Viettel trải qua những kết quả khá tệ. Sau cùng, Thể Công Viettel chỉ đứng thứ 4 chung cuộc tại V.League. Ở mặt trận Cúp Quốc gia, HLV Popov và Thể Công Viettel thua CLB Công an Hà Nội ngay từ vòng bán kết.

Kỳ vọng về sự mát tay ở đấu trường cúp của HLV Popov đến từ Thể Công Viettel phá sản. Vị chiến lược gia đến từ châu Âu trải qua 7 tháng của năm 2025 với đầy rẫy những khốn đốn. Nghịch lý thay ở giai đoạn cuối năm 2024, ông Popov và Thanh Hoá vẫn thống trị ngôi đầu bảng V.League qua nhiều vòng. Sự nghiệt ngã của các HLV đến từ điều đó. Họ có thể ở đỉnh cao của ngày hôm nay. Nhưng ngày mai, họ cũng nhiều khả năng tại vị dưới đáy vực…

Bất bại, rồi sao?

HLV Nguyễn Việt Thắng cũng trải qua một mùa giải trái chiều cảm xúc. Ban đầu, ông nhận dẫn dắt đội Trẻ TP Hồ Chí Minh. Chẳng hiểu sao chỉ 1-2 tuần, chiến lược gia này đã phải ngược ra Bắc, khi Ninh Bình và đội bóng trẻ phía Nam trao đổi quân số và thành viên trong Ban huấn luyện.

Ông Thắng rời xa gia đình tại TP Hồ Chí Minh, bắt tay vào việc dẫn dắt CLB cố đô tại hạng Nhất. Với lực lượng quá vượt trội so với mặt bằng giải đấu, ông Thắng dễ dàng giúp đội nhà vô địch cùng kỷ lục bất bại cả mùa. Trong đó, Ninh Bình thắng 19 trận và chỉ hoà đúng 1 lần. Nhưng trận hoà ấy cũng để lại “vết xước” đối với HLV Thắng.

Để rồi sau cùng, nhà cầm quân này đã phải nói lời tạm biệt với Ninh Bình, chỉ một thời gian ngắn sau khi cùng đội nhà giành vé lên hạng V.League 2025/26. Có một chi tiết cần phải nói đến. Thực tế, HLV Nguyễn Việt Thắng đã lên kế hoạch tăng cường nhân sự cho Ninh Bình, sau khi cùng đội bóng sớm thăng hạng V.League. Tuy nhiên, quyết định của Ban lãnh đạo CLB là dừng hợp tác với ông Thắng. Cựu tuyển thủ Việt Nam đành dở dang với tham vọng phát triển lực lượng, cùng Ninh Bình chinh phục thử thách tại V.League mùa giải tới đây.

Cristiano Roland, HLV từng suýt nữa đưa U17 Việt Nam dự World Cup giải trẻ, trải qua nỗi buồn tại Đà Nẵng. Được kỳ vọng gánh vác CLB Đà thành thoát khỏi nguy nan sau khởi đầu tệ hại đầu mùa, nhưng ngờ đâu, ông Roland lại khiến cho đội nhà lún sâu hơn nữa dưới đáy BXH. Không tìm kiếm nổi một chiến thắng nào, vị HLV người Brazil rời khỏi Đà Nẵng ngay giai đoạn Tết Nguyên đán.

Dù sao thì trong cơn bĩ cực với những cú sốc đột ngột đến từ các HLV mùa 2024/25, điểm sáng về những bước ngoặt trong giới cầm quân vẫn hiện diện. Lê Đức Tuấn, nhà cầm quân bị chỉ trích nặng nề tại Hà Nội FC, trở thành người hùng giúp Đà Nẵng trụ hạng V.League. Vũ Hồng Việt, vị chiến lược gia thường xuyên bị đánh giá thấp, luôn chịu sức ép đòi sa thải từ nhóm CĐV cực đoan, đã giúp Nam Định vô địch mùa thứ 2 liên tiếp.

Âu, chuyện làm HLV bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam chẳng ai có thể nói hay được. Họ có thể là công thần của CLB trong cả một hành trình. Nhưng khi đội bóng gặp biến cố, những người đứng đầu lại nghĩ đến chuyện “thay tướng, đổi vận”.

Vượt qua sức ép

Mano Polking, một trong năm huấn luyện viên ngoại làm việc ở V.League 2024/25 đã tại vị thành công ở CLB Công an Hà Nội. Nên nhớ trước khi ông Polking trụ lại hơn 1 mùa giải với đại diện ngành Công an, hàng loạt các HLV như Foiani, Kiatisak, Gong Oh Kyun… đều không trụ nổi quá 5 tháng làm việc tại CLB này.

Ông Polking đã giúp CLB Công an Hà Nội giành 3 huy chương ở mùa 2024/25. Đó là chức vô địch Cúp Quốc gia, ngôi á quân giải Đông Nam Á và hạng 3 V.League. Thực tế, một số thời điểm ông Polking chịu tin đồn phải rời CLB. Song sau cùng, nhà cầm quân từng giúp Thái Lan vô địch AFF Cup 2021 và 2022 vẫn đủ sức trụ lại đại diện ngành Công an. Đó là minh chứng cho sự bền bỉ, bản lĩnh và đẳng cấp.