"Ông hoàng" Neymar cực sung sướng: Đá 80 trận, bỏ túi 2.800 tỷ đồng

Thứ Năm, ngày 30/04/2020 10:49 AM (GMT+7)

Kể từ khi chuyển tới PSG, Neymar mới chỉ thi đấu tổng cộng 80 trận nhưng nhận được khoản hậu đãi cực khủng từ đội bóng thành Paris.

Năm 2017, PSG biến Neymar trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới với số tiền kỷ lục 198 triệu bảng. Đội bóng thành Paris hy vọng tiền đạo người Brazil sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và giúp đội bóng vô địch cúp C1. Bản thân Neymar cũng mong muốn thoát khỏi cái bóng của Messi và đoạt danh hiệu “Quả bóng vàng”.

Chấn thương là một trong những nguyên nhân khiến Neymar "không thích" PSG

Tuy nhiên, thực tế lại không tươi đẹp như những gì ban lãnh đạo của PSG kỳ vọng. Neymar còn chẳng lọt nổi vào danh sách đề cử chứ đừng nói tới danh hiệu “Quả bóng vàng”. Đội bóng thành Paris thì vẫn vậy, vô địch dễ dàng Ligue 1 nhưng vẫn là “gã vô danh” tại Champions League. Có thể nói, PSG không được trọn niềm vui trong thương vụ Neymar.

Một trong những lý do dẫn đến kết cục này là những chấn thương. Kể từ khi chuyển tới PSG, Neymar mới thi đấu tổng cộng 80 trận trong 3 mùa giải vừa qua – bằng một nửa số trận đấu cầu thủ này có thể tham dự cùng PSG (155 trận). Tính riêng tại Ligue 1, tiền đạo người Brazil mới xuất trận 52 lần, tức là Neymar chỉ đá khoảng 17 trận/mùa trong khi mùa giải có tới 38 vòng đấu.

Theo Transfermarkt thống kê, tiền đạo người Brazil phải vắng mặt tổng cộng 372 ngày do chấn thương kể từ khi tới PSG, trong đó có hai lần phải nghỉ 3 tháng, một lần nghỉ hai 2 tháng và 2 lần nghỉ 1 tháng. So sánh với 3 năm ở Barcelona, con số này chỉ là 147 ngày – bằng chưa tới một nửa so với thời ở PSG và không lần nào quá 40 ngày.

Neymar muốn thoát khỏi cái bóng của Messi nhưng không thành công

Trong khi đó, những gì Neymar được hưởng từ đội bóng thành Paris là cực kỳ hậu hĩnh. Theo nguồn tin từ Daily Mail, PSG đã tốn 97 triệu bảng (tương đương hơn 2.800 tỷ đồng) để trả lương và thưởng cho tiền đạo người Brazil trong ba năm qua. Đồng nghĩa với việc mỗi lần ra sân của Neymar trị giá khoảng 1,2 triệu bảng. Cầu thủ này đang nhận mức lương 600.000 bảng/tuần.

Thực tế Neymar vẫn phần nào chứng tỏ được giá trị khi ghi tới 69 bàn chỉ sau 80 lần ra sân cho PSG. Thế nhưng, điều đó chưa thể đáp ứng được kỳ vọng của ban lãnh đạo CLB cũng như các CĐV bởi giấc mơ Champions League vẫn quá xa vời.

Chấn thương nhiều, áp lực lớn, cùng với đó là vô số những câu chuyện bên lề như nghi án tấn công tình dục, đánh cổ động viên đội nhà... khiến Neymar chản nản. Mùa hè năm ngoái, báo chí đưa tin Neymar thậm chí đã chấp nhận giảm lương và sẵn sàng bỏ tiền túi ra để có thể trở lại Barcelona. Tuy nhiên, điều đó đã không trở thành hiện thực và càng xa vời hơn trong mùa hè này bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

