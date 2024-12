Nóng bảng xếp hạng cúp C1: Man City nhận "báo động đỏ", đua tốp 8 cực gay cấn

Barcelona có vé đi tiếp, đua top 8 kịch tính

Rạng sáng ngày 12/12, 8 cặp đấu còn lại của lượt 6 vòng bảng Champions League đã diễn ra với những diễn biến kịch tính và hấp dẫn. Barcelona giành chiến thắng ngoạn mục trước Borussia Dortmund. Trong hiệp 2, cả hai đội đã ghi tới 5 bàn, và đội khách Barcelona là những người có nhiều bàn thắng hơn.

Barcelona có vé đi tiếp nhờ sự tỏa sáng của Ferran Torres

Chiến thắng này giúp Barcelona duy trì vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 15 điểm sau 6 trận. Thầy trò Hansi Flick đã giành vé vượt qua vòng bảng nhưng vẫn chưa chắc chắn có mặt trong top 8. Đội đầu bảng Liverpool cũng gặp tình cảnh tương tự, dù đã thắng cả 6 vòng. Tuy nhiên, đây chỉ là vấn đề thời gian đối với thầy trò HLV Arne Slot khi họ chỉ cần 1 điểm trong 2 vòng cuối.

Arsenal cũng có chiến thắng quan trọng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Monaco ở lượt đấu này. Với 13 điểm sau 6 vòng, "Pháo thủ" vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Một đại diện khác của Pháp, Lille, cũng có cùng điểm số với Arsenal sau chiến thắng trước Sturm Graz nhưng xếp tận thứ 8.

Cuộc đua vào top 8 đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi các đội từ vị trí thứ 3 đến thứ 8 đều có 13 điểm, chỉ hơn 1 điểm so với nhóm từ vị trí 9 đến 12, 2 điểm so với nhóm 13-14 và 3 điểm so với nhóm từ 15 đến 19. Điều này có nghĩa là mọi thứ đều có thể thay đổi chỉ sau một vòng đấu.

Man City nhận "báo động đỏ"

Ở nửa dưới của bảng xếp hạng, Man City tụt xuống vị trí thứ 22/36 đội sau trận thua trước Juventus. Thầy trò Pep Guardiola mới chỉ có 8 điểm sau 6 trận. Giấc mơ lọt vào top 8 đã trở nên xa vời với nhà đương kim vô địch nước Anh, và họ cần ít nhất một chiến thắng nữa để giành vé vượt qua vòng bảng.

Man City đã rất xa tốp 8 và đứng trước nguy cơ bị loại

Vòng tới, Man City sẽ gặp PSG trong một trận "sinh tử". PSG vừa bị đẩy xuống vị trí thứ 25 sau khi Feyenoord giành chiến thắng trước Sparta Praha. Stuttgart cũng có chiến thắng quan trọng trước Young Boys và hiện đã có cùng điểm số với PSG, vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp.

Champions League cũng chứng kiến thêm 2 đội bị loại sớm sau lượt thứ 6 là Slovan Bratislava và Young Boys. Cả hai đội bóng này đều thua cả 6 trận, giống như RB Leipzig, và không còn cơ hội giành vé đi tiếp.

Bảng xếp hạng Champions League sau lượt thứ 6

