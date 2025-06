Nhận định Sông Lam Nghệ An vs Công an Hà Nội, 18h00 ngày 29/6: Cơ hội cuối cùng

Nhận định trước trận đấu Sông Lam Nghệ An vs Công an Hà Nội

Trước khi bước vào trận đấu này, SLNA đã trải qua một hành trình thót tim khi họ từng có những giai đoạn lâm nguy. Tuy nhiên, kết quả tích cực ở chặng đường cuối, cùng với sự sa sút của Quảng Nam hay Bình Định, đã tạo cơ hội để SLNA bứt lên. Và chiến thắng bất ngờ trước trước HAGL ở vòng áp chót đã giúp đội bóng xứ Nghệ cán đích an toàn.

Bên kia chiến tuyến, CAHN trải qua một chiến dịch nhiều tiếc nuối. Đội bóng này từng cạnh tranh mạnh mẽ ở cuộc đua vô địch LPBank V.League 1. Tuy nhiên vì phải chia sức cho quá nhiều đấu trường nên họ đã hụt hơi. CAHN chỉ có thể về đích thứ 3, bên cạnh đó là vào chung kết Cúp C1 Đông Nam Á. Gặp SLNA là cơ hội cuối cùng để họ đoạt một danh hiệu và với HLV Mano Polking là danh hiệu đầu tiên trong quãng thời gian làm việc ở Việt Nam.

CAHN đang đạt phong độ cao

Phong độ, lịch sử đối đầu Sông Lam Nghệ An vs Công an Hà Nội

Về tương quan, CAHN rõ ràng được đánh giá vượt trội SLNA. CLB này sở hữu dàn hảo thủ có chất lượng chuyên môn cao. Phong độ của CAHN trước khi bước vào trận chung kết là rất tốt. Họ toàn thắng 5 trận gần nhất và trận nào cũng thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên. Sau khi kết thúc chiến dịch Cúp C1 Đông Nam Á, CAHN đã dồn toàn lực vào đấu trường quốc nội. Thực sự là khi không phải mất sức cho quá nhiều mặt trận thì CAHN đã tìm lại được phong độ đáng gờm.

Đó là lời cảnh báo dành cho SLNA, đội bóng đang chịu sự thất thế trong lịch sử đối đầu với Công an Hà Nội. Kể từ khi xuất hiện trở lại ở sân chơi số 1 Việt Nam, CAHN gặp SLNA 5 lần và không thua cả 5, trong đó giành 3 chiến thắng.

Trận đấu vào chiều tối nay diễn ra tại sân Vinh, điều đó giúp cho đội bóng xứ Nghệ nắm lợi thế về sân bãi. Tuy nhiên trước đối thủ đã thắng 5 trận vừa qua, thắng cả 6 trận sân khách gần nhất, xem ra SLNA khó lấy yếu tố sân bãi để khoả lấp sự chênh lệch giữa đôi bên.

Đội hình dự kiến Sông Lam Nghệ An vs Công an Hà Nội

SLNA: Văn Việt, Văn Huy, Văn Cường, Eduardo, Văn Khánh, Mạnh Quỳnh, Quang Vinh, Bá Quyền, Khắc Ngọc, Olaha, Kuku.

CAHN: Nguyễn Filip, Hugo Gomes, Quang Vinh, Việt Anh, Thành Long, Văn Toản, Quang Hải, Văn Đức, Leo Artur, Alan, Văn Đô.

Dự đoán tỷ số: Sông Lam Nghệ An 1-3 Công an Hà Nội

