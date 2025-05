Ngã rẽ để đời của Hai Long

Báo Anh ngả mũ với Hai Long Liên quan đến trận MU đấu ASEAN All Stars, trên trang web của Man United, bài tường thuật trận đấu có phản ánh: “Đá với ASEAN All Stars trong cái nóng dữ dội ở Malaysia, với cơ hội tốt nhất của chúng tôi đến từ Mainoo và Dorgu. Hai Long là cầu thủ chơi tốt nhất của đối thủ ở hiệp đấu này, nhưng United đã khiến anh ấy im lặng”. Tờ Daily Mail của Anh phân tích: “Thực sự không có gì nhiều để nói thêm. Màn trình diễn của Nguyễn Hai Long cho ASEAN All Stars khá ổn. Có thể thấy lý do tại sao anh ấy có 4 bàn thắng trong 10 trận cho Việt Nam”.