Mỹ nhân "trút xiêm y ở World Cup" trốn sang châu Âu vì sợ bị bỏ tù

ĐT Argentina đã đoạt chức vô địch thế giới thứ 3 trong lịch sử sau khi Lionel Messi và các đồng đội thắng Pháp 4-2 trong loạt đấu luân lưu cân não ở trận chung kết World Cup 2022 hôm 18/12 vừa qua. Chứng kiến đội nhà đánh bại "Gà trống Gaulois" trong loạt "đấu súng" cân não, hai nữ CĐV xinh đẹp của "Các vũ công Tango" đã phấn khích đến nỗi cởi phăng chiếc áo của mình để khoe ngực trần.

Nữ CĐV Argentina khoe "vòng 1" gây sốc khi ăn mừng đội nhà thắng Pháp trên chấm luân lưu ở chung kết World Cup 2022 trên sân Lusail (Qatar)

Hình ảnh gây sốc và có phần phản cảm này đã lọt ống kính máy quay truyền hình. Nhiều người cho rằng hai cô gái Argentina lộ "vòng 1" kể trên có thể bị chính quyền Qatar bỏ tù do liên quan đến điều luật nghiêm cấm các du khách ngoại quốc ăn mặc hở hang khi đến đất nước Tây Á này xem World Cup.

Danh tính của hai nữ fan Argentina khoe ngực trần cũng vừa được tờ The Sun (Anh) tiết lộ. Đó là Noemi Gomez và cô bạn thân Milu Barbiie. Dù vi phạm quy tắc của Qatar nhưng hai người đẹp may mắn không bị bắt và đã rời đất nước Trung Đông an toàn.

Cặp bạn thân Noemi Gomez và Milu Barbiie lộ ngực trần bất chấp sự chỉ trích của dư luận

Noemi Gomez đã trở nên rất nổi tiếng trên mạng xã hội sau hành động ăn mừng quá phấn khích ở trận chung kết. Sau khi rời Qatar an toàn, người đẹp đã chia sẻ trên trang cá nhân Instagram rằng: “Tôi đã thoát khỏi Qatar và đến một đất nước ở Liên minh châu Âu”.

Hình ảnh đời thường quyến rũ của kiều nữ fan Argentina Noemi Gomez

Noemi Gomez có một tài khoản Instagram có tên là @noe.dreams1. Trên tài khoản này, người đẹp đã chia sẻ video về việc mình theo dõi đội tuyển quê hương Argentina tại World Cup 2022 ra sao và chia sẻ video về màn ăn mừng của bản thân trong trận chung kết trên sân Lusail tại Qatar.

Noemi còn chia sẻ các bài báo liên quan đến màn ngực trần khá sốc của mình trên mục Instagram Story của mình. Cô nàng sau đó đã đổi tên trên Instagram thành "La chica del topless", có nghĩa là "Cô gái ngực trần". Hiện người đẹp và bạn thân của cô được cho là đang ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha.

Không có nhiều thông tin về sự nghiệp của Noemi Gomez, nhưng tiểu sử trên Instagram cho thấy cô là gương mặt đại diện cho một thương hiệu quần áo của Argentina có tên là Destino pink.

