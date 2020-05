MU sở hữu "bộ ba nguyên tử" ngang ngửa Liverpool, sẽ từ bỏ Kane - Sancho?

Thứ Sáu, ngày 22/05/2020 13:05 PM (GMT+7)

MU từng tính chuyện sẽ đem Harry Kane và Jadon Sancho - những bản hợp đồng "bom tấn" về Old Trafford mùa hè này. Dù vậy, đại dịch Covid-19 khiến người Manchester phải thay đổi kế hoạch.

Tam tấu mới của MU

Đây là mùa giải thứ 3 Salah, Mane và Firmino chơi bóng cùng nhau cho Liverpool. Cây đinh ba của HLV Jurgen Klopp có cả thảy 49 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này. Nếu không vì đại dịch Covid-19, giờ đây những Salah, Mane và Firmino đã có thể ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng nhau.

Bộ ba Rashford, Martial và Greenwood có tổng cộng 47 bàn cho MU mùa này

MU cũng đang sở hữu cây đinh ba ngang ngửa của Liverpool. Nó tới từ Marcus Rashford, Anthony Martial và Mason Greenwood của MU. Tổng số bàn thắng mà 3 cầu thủ này có được cho MU lên tới 47 bàn, con số ngang ngửa bộ ba hủy diệt bên phía The Kop. Rashford trước khi chấn thương có 19 bàn, với Martial là 16 và Greenwood 12.

Dĩ nhiên là các con số trên không cho thấy MU là tập thể tốt như Liverpool. Tính đến thời điểm giữa tháng 1, trong khi bộ ba của Liverpool đã ra sân cùng nhau 1.867 phút, con số này của bộ ba MU chỉ là 337 phút.

Sự khác biệt ở chỗ, HLV Klopp đã xoay tua họ rất tốt, còn Ole Gunnar Solskjaer thì không. Đó là một phần lý do vì sao MU tụt lại phía sau xa đến nhường vậy ở Ngoại hạng Anh. Liverpool đã có 16 cầu thủ ghi bàn ở đấu trường Premier League, trong khi đó với MU chỉ là 10.

Nhưng những con số kể trên là minh chứng, Rashford, Martial và Greenwood đầy tiềm năng. Cần biết rằng, tổng số tuổi của ba tiền đạo MU chỉ là 64, tức trung bình 21,3 tuổi. Trong khi đó, tổng số tuổi của ba tiền đạo Liverpool đã là 82, trung bình 27,3. Điều đó chỉ ra rằng, Rashford, Martial và Greenwood còn có thể phát triển cùng nhau.

MU từ bỏ Kane - Sancho?

Vậy nên, họ chính là thực tại và tương lai của MU, không phải Harry Kane hay Jadon Sancho. Theo nguồn tin của tờ Daily Mail, MU có thể sẽ từ bỏ hai bản hợp đồng bom tấn này để dành đất cho bộ ba Rashford, Martial và Greenwood cùng phát triển.

Khó khăn tài chính khiến MU phải buông Kane và Sancho?

Thực ra, đó chỉ là một cách nói. Đại dịch Covid-19 khiến tình hình kinh doanh của MU sụt giảm nghiêm trọng. Trong bản báo cáo tài chính mới nhất, MU xác nhận khoản nợ ròng của CLB đã tăng thêm 127,4 triệu bảng so với năm ngoái (42%), lên 429,1 triệu bảng.

Khoản nợ của MU đã tăng phi mã vì mất doanh thu và đồng bảng Anh suy yếu so với đồng đô la Mỹ sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu. Doanh thu từ bản quyền truyền hình của "Quỷ đỏ" giảm hơn 50% so với quý trước, giảm tổng cộng 27,7 triệu bảng do khoản đền bù 15 triệu bảng.

Tình hình đó buộc MU phải thắt lưng buộc bụng. Dù sao họ vẫn đang là đội bóng có quỹ lương cao thứ tư châu Âu với 256 triệu bảng, chỉ sau Barca, Real và PSG mà thôi. Giờ đây nếu tiếp tục đem những ngôi sao như Kane hay Sancho về Old Trafford, quỹ lương ấy sẽ còn phình to hơn.

Còn nhớ vào ngày Boxing Day 26/12/2019, sau khi MU hạ Newcastle, HLV Solskjaer nói về bộ ba mới của mình: "Ba người họ (Rashford, Greenwood, Martial) thật khó để kiểm soát khi chúng tôi chiếm lĩnh được không gian. Những cậu nhóc này không bao giờ bỏ cuộc, đội bóng luôn tin vào chiến thắng cho tới khi tiếng còi kết thúc trận vang lên".

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/mu-so-huu-34bo-ba-nguyen-tu34-ngang-ngua-liverpool-se-tu-bo-kane-sanc...Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/mu-so-huu-34bo-ba-nguyen-tu34-ngang-ngua-liverpool-se-tu-bo-kane-sancho-c9a765437.html