MU đón hung tin, chìm trong khoản nợ tăng gần 50% vì Covid-19

Thứ Sáu, ngày 22/05/2020 00:03 AM (GMT+7)

Đại dịch Covid-19 khiến tình hình tài chính của MU gặp rắc rối lớn, khi số nợ của họ tăng thêm gần 50%.

Theo thông báo mới nhất, MU ghi nhận nợ ròng của họ đã tăng thêm 42% (khoảng 127 triệu bảng), lên 429,1 triệu bảng, tính đến ngày 31/3, gần 3 tuần sau khi các hoạt động bóng đá bị tạm đình chỉ. Phía đội bóng đã rút lại dự báo trước đó cho năm 2020, vì "sự không chắc chắn đang diễn ra do Covid-19, cũng như hậu quả kinh tế và tài chính liên quan đang diễn ra".

MU đau đầu vì số nợ tăng mạnh

Việc số nợ của MU tăng phần lớn là do mất nguồn thu và giá trị đồng bảng Anh suy yếu so với đồng đô la Mỹ. Sau hơn 2 tháng trái bóng ngừng lăn vì đại dịch Covid-19, MU xác nhận họ sẽ phải hoàn trả 15 triệu bảng cho các đài truyền hình. Trong quý trước, doanh thu phát sóng của đội giảm hơn 50% (giảm khoảng 27 triệu bảng).

Ngoài ra, doanh thu trong ngày thi đấu bị hao hụt 2,6 triệu bảng do các trận cầu còn lại của MU trên sân nhà Old Trafford tại Ngoại hạng Anh và Europa League đều bị hoãn. Doanh thu bán lẻ cũng giảm 1,1 triệu bảng do đóng cửa các shop bán đồ của CLB, mặc dù vẫn có một sự gia tăng nhỏ trong cả thương mại (2 triệu bảng) lẫn doanh thu tài trợ (3,1 triệu bảng).

Nói về vấn đề này, Phó chủ tịch MU Ed Woodward dự báo “tác động lớn hơn sẽ xảy ra trong quý hiện tại và có khả năng cao hơn nữa”. Ông cho hay việc kinh doanh “sẽ khó có thể trở lại bình thường” trong quãng thời gian tới.

Tuy nhiên cũng theo Woodward, tình hình tài chính của MU vẫn đang trong trạng thái “khỏe mạnh” nhờ nguồn tiền dự trữ trong nhà băng, thứ giúp họ vẫn “sống khỏe” trong giai đoạn khó khăn này. Số dư tiền mặt của họ đang là 90,3 triệu bảng, cộng thêm một khoản 150 triệu bảng có thể tiếp cận theo dạng tín dụng quay vòng.

Bên cạnh đó, Woodward bày tỏ sự tin tưởng vào việc MU có thể kết thúc mùa giải năm nay với một vị trí khả quan, khi “Dự án tái khởi động” được phép diễn ra. Được biết, số nợ lớn nhất mà MU từng phải “còng lưng” gánh cho nhà Glazer sau thời điểm tiếp quản vào năm 2003 là 525 triệu bảng.

