MU sáng cửa lọt Top 4 Ngoại hạng Anh: 6 trận sạch lưới, điểm tựa ở đâu?

Chủ Nhật, ngày 23/02/2020 13:16 PM (GMT+7)

Phong độ tuyệt vời của MU trong năm 2020 giúp các CĐV của họ có nhiều điều để hy vọng.

Hàng thủ chắp cánh

MU bắt đầu năm mới 2020 theo cách không thể tồi tệ hơn, khi nhận thất bại 0-2 trên sân Emirates của Arsenal. Những tưởng trận thua đó đã khép lại kỷ nguyên ngắn ngủi của Ole Gunnar Solskjaer, nhưng không phải vậy. Con đường tưởng ngõ cụt của MU bỗng hóa thành đại lộ, khi phong độ trong khoảng 2 tuần gần đây của thầy trò Solsa tỏ ra cực kỳ ấn tượng.

MU thể hiện bộ mặt đáng sợ trong 2 tuần gần đây

Tính ra, MU đã giữ sạch lưới ở 6/10 trận gần nhất và những đội bóng không thể xuyên thủng mành lưới của “Quỷ đỏ” có Wolves (2 trận), Norwich, Tranmere, Man City và Chelsea. Chỉ có 4 lần họ để thủng lưới trong thời gian đó là ở trận lượt đi Cúp Liên đoàn với chính Man City (thua 1-3), 2 trận Ngoại hạng Anh gặp Burnley (thua 0-2), Liverpool (thua 0-2) và gần nhất là trận hòa 1-1 với Brugge ở lượt đi vòng 1/16 Europa League.

Đáng chú ý, trước trận gặp Brugge, MU có chuỗi 4 trận không phải vào lưới nhặt bóng lần nào. Chiến thắng 2-0 gần nhất trước Chelsea tại Ngoại hạng Anh cho thấy điểm mạnh của MU hiện đang nằm ở hàng thủ. “Quỷ đỏ” hứng chịu những đợt lên bóng liên tiếp từ Chelsea nhưng vẫn đứng vững với sự xuất sắc của cặp trung vệ Harry Maguire – Eric Bailly cùng thủ thành David de Gea. Bên cạnh đó, chính Maguire là người đánh đầu ấn định chiến thắng cho MU.

Nếu cùng lấy 10 trận gần nhất làm mốc thì MU (6 trận) chỉ kém mỗi Liveprool về số trận giữ sạch lưới (8) và xếp trên Arsenal, Leicester (cùng 4 trận); Leicester, Everton, Man City, Newcastle, Sheffield United, Southampton và Watford mỗi đội giữ sạch lưới 3 trận.

Dễ thở sau vòng 30

Sau thắng lợi trước Chelsea, và với lịch thi đấu ủng hộ, MU tràn đầy cơ hội giành một vé dự Champions League mùa sau nếu tiếp tục duy trì được sự ổn định. Trong 12 trận còn lại, MU có 2 trận đại chiến với Man City (sân nhà, vòng 29) và Tottenham (sân khách, vòng 30), 3 trận gặp các đối thủ sừng sỏ, dễ mất điểm: Everton (sân khách, vòng 28), Sheffield United (sân nhà, vòng 31) và Leicester (sân khách, vòng 38). Trong khi các đối thủ còn lại đều không quá khó, đặc biệt là đội xếp áp chót Watford.

Ngoài hàng thủ phong độ cao, cách mà MU đá đại chiến ở mùa giải năm nay cũng giúp các CĐV của họ tạm yên tâm. Trên thực tế với lực lượng hiện tại, MU đang chơi thoải mái hơn khi bị ép sân, để qua đó có thể dùng đòn phản công nhanh, tận dụng tốc độ của những Marcus Rashford, Anthony Martial hay Daniel James để công phá đối phương, thay vì chơi một thế trận áp đảo hay cầm bóng nhiều.

Những chiến thắng như trước Man City hay Chelsea còn cho thấy nếu hàng công Man United chơi tập trung cao độ, họ có thể biến những thời cơ nhỏ nhất thành bàn thắng. Thống kê cho thấy MU đạt tỉ lệ 50 % chiến thắng trước các đội trong nhóm Big Six, so với 33,3% trước các đội còn lại. Họ ghi nhiều bàn thắng hơn (1,5 bàn thắng/trận so với 1,4), để lọt lưới ít hơn (1 bàn thua/trận so với 1,1). Cơ hội lại rộng mở và đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của MU để vào Top 4 mùa này.

Lịch thi đấu đến cuối mùa của MU Vòng 27: MU – Watford Vòng 28: Everton – MU Vòng 29: MU – Man City Vòng 30: Tottenham – MU Vòng 31: MU – Sheffield United Vòng 32: Brighton – MU Vòng 33: MU – Bournemouth Vòng 34: Aston Villa – MU Vòng 35: MU – Southampton Vòng 36: Crystal Palace – MU Vòng 37: MU – West Ham Vòng 38: Leicester – MU

