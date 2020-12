MU đại chiến PSG, HLV Solskjaer chữa bệnh nỗi ám ảnh ở sân nhà

Thứ Tư, ngày 02/12/2020 13:02 PM (GMT+7)

MU tiếp PSG trên sân nhà với mục tiêu không gì khác ngoài chiến thắng. Nếu giải quyết được nhà đương kim á quân, "Quỷ đỏ" không chỉ có vé vào vòng knock-out mà còn yên tâm kết thúc vòng bảng với ngôi đầu.

Có một MU "dại nhà khôn chợ"

MU dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer luôn tồn tại một vấn đề tưởng chừng là nghịch lý. Đó là "Quỷ đỏ" thường chơi tốt trên sân khách hơn là sân nhà. Vấn đề ở chỗ, ngay cả khi thi đấu không có khán giả vì đại dịch Covid-19, tình trạng này vẫn diễn ra.

MU chơi thất thường trên sân nhà ở mùa này

Ở Ngoại hạng Anh mùa này là một ví dụ. Vòng 10 vừa qua, đối thủ của MU là một đội bóng cực kỳ khó nhằn. Theo đó, "Quỷ đỏ" thành Manchester hành quân đến sân St Mary's của Southampton, đội bóng khi đó đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Chung cuộc, MU ngược dòng thần thánh, đánh bại đối thủ 3-2.

Có thể thấy rằng, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer không hề e ngại những trận phải thi đấu xa nhà. Từ đầu mùa giải tới nay, thậm chí thành tích của MU trên sân khách còn tốt hơn nhiều so với tại "thánh địa" Old Trafford.

Theo đó, cả 4 trận sân khách ở mùa giải năm nay, MU đã giành tuyệt đối 12 điểm. Những Brighton, Newcastle, Everton và Southampton lần lượt đều trở thành bại tướng của "Quỷ đỏ". Ngược dòng hạ Southampton, MU lập kỷ lục với 8 chiến thắng liên tiếp trên sân khách tại Premier League. Đây là thành tích chưa từng có trong lịch sử đội bóng này.

Thế nhưng, ở Old Trafford lại là một câu chuyện khác. Từ đầu mùa, MU chơi 7 trận sân nhà trên mọi đấu trường. Thật đáng buồn, họ thua đến 3 trận, hòa 1 và chỉ thắng 3 trận. Trong khi đó, 8 trận sân khách đã qua ở mọi mặt trận, đội bóng của HLV Solskjaer thắng đến 7 trận!

Đã có một thống kê về MU ở mùa giải 2020/21 như thế này: "Quỷ đỏ" không biết thắng ở 4 trận mở màn trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh. Đây là lần đầu tiên MU ghi nhận dấu mốc tồi tệ đến thế kể từ mùa 1972/73, tức cách đây đã ngót nửa thế kỷ. Đó cũng là mùa bóng mà MU chỉ về đích thứ 18 chung cuộc.

Chờ HLV Solskjaer giải "lời nguyền Old Trafford"

Một câu hỏi được đặt ra, vì lý do gì khiến MU chơi tệ ngay tại sân nhà? Người ta từng nói về áp lực nghẹt thở mà 7 vạn người ở sân Old Trafford tạo ra khiến đoàn quân non trẻ của "Solsa" thi đấu không đúng sức. Vậy kể từ khi bóng đá trở lại hậu Covid-19, sân Old Trafford không một bóng khán giả nhưng MU vẫn đá tệ.

MU từng thua PSG ngay tại Old Trafford mùa 2018/19

Cuộc tiếp đón PSG ở Old Trafford lúc 3h ngày 3/12 mang ý nghĩa quan trọng với đội bóng này. Thắng được nhà đương kim á quân, MU chắc chắn có vé vào vòng knock-out. Hơn thế, họ còn gần như chắc suất dẫn đầu bảng H "tử thần" khi phải thua Leipzig 0-6 ở lượt đấu cuối mới có nguy cơ mất ngôi đầu.

Ở lượt đi, MU thắng PSG 2-1 ngay tại sân Công viên các Hoàng tử. Nhưng trở về Old Trafford lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Mùa giải 2018/19 là một ví dụ. MU thua PSG 0-2 trên sân nhà, nhưng rồi sau đó lại thắng nhà vô địch nước Pháp 3-1 trên sân đối thủ để ghi danh vào tứ kết.

May mắn cho đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer, đó là họ lại chơi tốt trong những trận sân nhà ở mặt trận Champions League mùa này. MU từng đại thắng Leipzig 5-0 ở "Nhà hát của những giấc mơ". Sau đó, "Quỷ đỏ" phục hận Istanbul Basaksehir thành công với chiến thắng 4-1 đầy thuyết phục. Do vậy, tiếp PSG sẽ là cơ hội để HLV Solskjaer chữa trị dứt điểm căn bệnh "dại nhà khôn chợ" vốn tồn tại bao lâu nay.

