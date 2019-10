MU cách mạng: "Thay máu" với hàng Đức, siêu HLV - siêu tiền đạo đổ bộ?

Thứ Bảy, ngày 12/10/2019 16:24 PM (GMT+7)

6 năm 4 đời HLV nhưng MU vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy sự hồi sinh. Trong nỗ lực mới nhất của thượng tầng đội chủ sân Old Trafford, dường như "Quỷ đỏ" sẽ "thay máu" với những nhân tố Đức.

Siêu HLV Đức chờ đợi

4 đời HLV của MU thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson đều là những người châu Âu. Tuy nhiên, từ David Moyes (Scotland, Vương quốc Anh), Louis van Gaal (Hà Lan), Jose Mourinho (Bồ Đào Nha) đến Ole Gunnar Solskjaer (Na Uy), cả 4 HLV đến từ 4 nền bóng đá khác nhau này đều thất bại trong nỗ lực phục hưng "Quỷ đỏ".

HLV Julian Nagelsmann đang nằm trong tầm ngắm của MU

Theo tờ Manchester Evening News, giờ thì Phó chủ tịch Ed Woodward hướng cuộc cách mạng của mình sang nước Đức, với vị tướng trẻ tuổi và tài ba Julian Nagelsmann. Chỉ mới 32 tuổi nhưng Nagelsmann đã và đang gặp hái nhiều thành công tại RB Leipzig ở Bundesliga (Đức). Dù còn trẻ cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, HLV Julian Nagelsmann được đánh giá là một HLV triển vọng nhất của bóng đá Đức, và thậm chí từng được liên hệ dẫn dắt CLB Bayern Munich trước thời điểm đội bóng này bổ nhiệm Niko Kovac.

Trong 3 mùa dẫn dắt Hoffenheim và hiện tại là ở RB Leipzig, HLV Julian Nagelsmann ghi dấu ấn cá nhân đậm nét. Cựu thủ môn Tim Wiese đặt cho ông biệt danh “Baby Mourinho”. Nagelsmann không phải là một HLV thiên về chiến thuật như Allegri - một ứng viên khác thay thế HLV Solskjaer. Đổi lại, bản thân HLV trẻ tuổi này đã không ít lần nói rằng vai trò chính của HLV là tạo động lực và lãnh đạo, hơn là một nhà chiến thuật.

Thực tế, MU đang thiếu một thủ lĩnh - người có thể thúc đẩy tinh thần thi đấu cho những ngôi sao như Paul Pogba, Marcus Rashford, Anthony Martial hay David de Gea. Và HLV Julian Nagelsmann được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo, một người có thể hét ra lửa nơi phòng thay đồ sân Old Trafford, đủ uy để át vía những ngôi sao lắm chiêu của "Quỷ đỏ".

"Người thầy" trong những ngày đầu Julian Nagelsmann bước vào sự nghiệp HLV chính là Thomas Tuchel - một mục tiêu mà MU từng liên hệ nhưng bất thành. Sau khi buộc phải giã từ nghiệp cầu thủ ở tuổi 20 do chấn thương, Nagelsmann đã chấp nhận lời mời của Tuchel, khi đó đang dẫn dắt Augsburg để làm công việc phân tích chiến thuật trong ban huấn luyện. Và thật không ngờ, bệ phóng ấy đã tạo nên một trong những vị HLV có phong cách đặc sắc tại châu Âu thời điểm này.

Siêu tiền đạo cứu giá tháng 1?

Nhưng đó chỉ mới là phần đầu của câu chuyện. Bởi như đã nói, đang có cả một cuộc thay máu ở Old Trafford, với trọng tâm là người Đức. Sau HLV Julian Nagelsmann, thì MU dự định chiêu mộ tiền đạo Thomas Muller ngay trong tháng 1 tới. Ai cũng thấy rõ sự thiếu hụt nơi hàng công MU lúc này, và Muller - tiền đạo đã ghi tới 240 bàn trong sự nghiệp của mình ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG, rõ ràng là một sự bổ sung chất lượng.

Muller sẽ đến MU trong tháng 1?

May mắn cho "Quỷ đỏ" là Muller đang có ý định chấm dứt sự nghiệp 19 năm của mình tại Bayern Munich bằng cuộc "xê dịch" trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2020, do liên tục phải ngồi dự bị ở mùa giải này. Theo tờ Bild, Muller đã chán ngấy cảnh "ngồi chơi uống nước" dưới thời HLV Niko Kovac. Anh được ra sân 10 trận trên mọi đấu trường mùa này, nhưng chỉ có 5 trận ở đội hình xuất phát. Đó là lý do khiến Muller mới chỉ có 1 bàn thắng và 4 đường kiến tạo cho Bayern.

Hợp đồng của Muller với Bayern còn đến tháng 6/2021. Tuy nhiên, cũng giống trường hợp của Bastian Schweinsteiger trước đây, ban lãnh đạo Bayern sẵn sàng tạo điều kiện cho các công thần của mình ra đi, như một cách tri ân cho những đóng góp của họ cho đội bóng vùng Bavaria trong nhiều năm.

Bởi thế, MU hoàn toàn có thể nhận được thiện chí từ phía Bayern trong thương vụ Thomas Muller. Theo đó, chỉ cần đội chủ sân Old Trafford đáp ứng được yêu cầu về mức lương bổng, nhà vô địch World Cup 2014 sẽ đến giải cứu "Quỷ đỏ" trong cuộc đua top 4.