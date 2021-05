Mourinho “rút ruột” MU - Tottenham, muốn đưa 5 SAO này đến AS Roma

Thứ Năm, ngày 06/05/2021 16:04 PM (GMT+7)

Trọng dụng những học trò cũ ở đội bóng mới là việc làm khá thường xuyên của HLV Jose Mourinho mỗi khi ông được bổ nhiệm ở đâu đó.

Sport Italia đưa tin, Jose Mourinho sau khi nhận lời dẫn dắt AS Roma theo bản hợp đồng 3 năm bắt đầu từ mùa giải 2021/22 đã lên kế hoạch nhân sự cho mùa giải tới. Như thường lệ, chiến lược gia người Bồ Đào Nha rất thích tái hợp với những học trò cũ từng giúp ông có được thành công. Lần này cũng không phải là ngoại lệ và ông được cho là đang “ngắm nghía” 5 học trò cũ ở MU và Tottenham.

Matic và Dier là những mục tiêu của Mourinho

Người đầu tiên Mourinho muốn là tiền vệ Nemanja Matic của MU. Matic cũng chính là người mà Mourinho đưa về MU từ Chelsea, sau khi ông được bổ nhiệm làm HLV “Quỷ đỏ”. Hợp đồng của anh với MU sẽ đáo hạn vào tháng 6/2023. Dù không thường xuyên ra sân nhưng với 31 trận và 1782 phút thi đấu mùa này, Matic vẫn còn rất hữu dụng, đặc biệt là ở một môi trường chú trọng phòng ngự như Serie A.

Ngoài Matic, một “lão tướng” khác mà Mourinho muốn đưa về là Juan Mata. Nhưng để thành công, AS Roma sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Lazio. Phía Lazio đề nghị Mata hợp đồng 2 năm, với tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Ngoài ra, Lazio còn đề nghị Mata mức lương 4 triệu euro/năm nhưng Mata muốn con số 5 triệu euro/năm.

Dù đã luống tuổi nhưng Mata và Matic có thể sẽ có đất diễn tại Serie A, khi nhịp độ của các trận đấu tại đây không đòi hỏi quá nhiều sức mạnh như tại Anh. Kinh nghiệm trận mạc sẽ là điều mà Mourinho trông đợi ở những cầu thủ này.

Ngoài việc bổ sung kinh nghiệm, trang Football London cho hay Mourinho cũng đang nhắm tới 3 học trò cũ ở Tottenham là Pierre Emile Hojbjerg, Eric Dier và Erik Lamela để bổ sung chất thép cũng như sự mềm mại trong lối chơi. Trong số 3 cầu thủ này, Lamela là người không xa lạ gì môi trường ở Serie A và cả AS Roma, khi anh từng có 2 năm thi đấu rất thành công tại sân Olimpico trong giai đoạn 2011 - 2013.

Hojbjerg và Dier đều là những trụ cột của Tottenham dưới thời Mourinho và khả năng cao sẽ nghe theo tiếng gọi của ông thầy người Bồ Đào Nha, trong khi Lamela với việc không được đá chính nhiều tại Tottenham có thể sẽ quay lại nước Ý.

Trong khi thương vụ Mata và Matic có thể diễn ra trong “một nốt nhạc”, thì vấn đề lớn nhất với AS Roma là liệu họ có đủ tiềm lực tài chính để đưa về 3 ngôi sao đang ở độ chín sự nghiệp của Tottenham. Song các fan AS Roma có thể yên tâm khi ông chủ Dan Friedkin từng mạnh dạn tuyên bố "sẽ làm tất cả để đưa AS Roma tiến lên" khi hoàn tất việc tiếp quản đội bóng khi chi ra 700 triệu USD.

Đáng nói, khối lượng tài sản của Friedkin được tạp chí nổi tiếng Forbes ước tính lên đến 4,2 tỷ USD. Ông hiện đang đứng thứ 705 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Ngoài công việc làm Giám đốc điều hành cho nhiều công ty nổi tiếng, Friedkin còn được biết đến như là một nhà làm phim nổi tiếng và sở hữu niềm đam mê với các loại máy bay chiến đấu.

