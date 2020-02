Mourinho bất ngờ xuống tóc: Báo chí mỉa mai, fan Tottenham hớn hở vì sao?

HLV Jose Mourinho khiến không ít người ngỡ ngàng khi quyết định xuống tóc.

Trong đợt nghỉ Đông ở Ngoại hạng Anh, HLV Jose Mourinho đã quyết định xuống tóc. Ông đã đến tiệm cắt tóc nổi tiếng của tay thợ Haks Oscar ở đường King, quận Chelsea để có mái đầu mới này. Ở tuổi 57, tóc của Mourinho vốn đã bạc trắng nay lại ngắn ngủn nên trông chẳng khác gì trọc.

Mourinho quyết định xuống tóc mạnh mẽ

Tờ Metro đăng tải bức hình và mô tả Mourinho là "The Shaven One" (Người cạo đầu, chơi chữ của The Special One). Trong khi đó trang Sportbible thì cho rằng Mourinho đang muốn học theo Pep Guardiola khi để kiểu tóc đơn giản nhất, đồng thời móc lại câu chuyện vào năm 2014, khi Mourinho châm chọc Pep Guardiola về chuyện tóc tai.

"Nếu bạn yêu thích công việc mình đang làm, tóc bạn sẽ chẳng bao giờ rụng. Pep có cái đầu hói, và rõ ràng là ông ta chẳng thích thú gì bóng đá cả", Mourinho quả quyết. Giờ đây khi đã xuống tóc, Mourinho có vẻ như đã dính đòn “gậy ông đập lưng ông”. Bên cạnh đó, Các CĐV cũng nhanh chóng để lại những bình luận thích thú về kiểu đầu mới của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

“Mourinho đang muốn sao chép công thức thành công của Zidane và Pep”, “Chỉ vài tháng làm HLV Tottenham đã khiến Mourinho rụng hết cả tóc ư? Thật căng thẳng”, là những bình luận thú vị nhất trên mạng xã hội Twitter. Một CĐV khác thì cho rằng Mourinho quá giống các ngôi sao võ thuật thiếu lâm trong phim Trung Quốc.

Trong quá khứ, Mourinho từng cạo cua khi dẫn dắt Real Madrid và Chelsea, song cạo trọc thì chưa từng. Tuy nhiên, các CĐV Tottenham có thể kỳ vọng vào sự thay đổi này của Mourinho, khi ở những lần xuống tóc gần nhất, Mourinho đều mang lại may mắn đội bóng mình dẫn dắt.

Mùa 2006/07, Chelsea giành chiến thắng 9 trong 11 trận đầu mùa Ngoại hạng Anh sau khi Mourinho “gọt đầu”. Mùa 2013/14, khi Mourinho trở lại Chelsea, ông bắt chước cậu học trò Torres cũng cắt cua mái đầu của mình và sau đó, đội bóng của ông giành chiến thắng 8 trên 10 trận tiếp theo tại giải quốc nội.

Hiện tại, Tottenham đang đứng thứ 5 trên BXH Ngoại hạng Anh, kém đội thứ tư Chelsea 4 điểm. Kể từ khi dẫn dắt Spurs, thành tích của Mourinho là 10 thắng, 4 hòa và 5 thua. Tuần vừa qua, ông giúp đội bóng của mình đánh bại Southampton với tỷ số 3-2 ở trận đá lại vòng 4 FA Cup.

