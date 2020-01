“Long tranh hổ đấu” Big 6 Ngoại hạng Anh: Hai phe HLV già trẻ đại chiến, ai hơn ai?

Thứ Bảy, ngày 25/01/2020 13:21 PM (GMT+7)

Ngoại hạng Anh tính cho tới thời điểm Mikel Arteta làm HLV trưởng Arsenal đã có 2 phe đối lập trên ghế huấn luyện.

Với Arteta ở Arsenal, Ole Gunnar Solskjaer ở MU và Frank Lampard ở Chelsea, nhóm HLV trẻ đã thành hình. Bên kia chiến tuyến, Jurgen Klopp ở Liverpool, Jose Mourinho ở Tottenham và Pep Guardiola ở Man City tạo nên “phe” già. Sự đối lập giữa hai “băng đảng” tạo ra những màu sắc rất khác ở Ngoại hạng Anh mùa này, và hứa hẹn sẽ ngày càng hấp dẫn hơn nữa.

Solskjaer khó có thể so sánh về kinh nghiệm và đẳng cấp với Klopp

Chưa tính về tuổi tác, nhóm trẻ tỏ ra lép vế so với nhóm già về nhiều mặt. Thứ nhất, kinh nghiệm những ngày đầu chập chững của họ khó có thể so bì với 5 chức vô địch Champions League và 18 chức vô địch quốc gia mà nhóm già đang có trong tay.

Cả Arteta, Solsa và Lampard thậm chí chưa có được bất kỳ danh hiệu nào. Trong khi đó, Klopp xứng đáng được coi là HLV hay nhất thế giới hiện thời, trong khi Mourinho và Guardiola đã được định hình từ lâu về cá tính lẫn tư duy bóng đá.

Thứ hai là câu chuyện về lương bổng. Tổng số tiền lương của Arteta, Lampard, và Solskjær cộng lại là 18 triệu bảng/mùa. Con số này chưa bằng một mình Guardiola. Nên biết, chiến lược gia người Tây Ban Nha đang là HLV được trả lương cao nhất thế giới, ở mức 20 triệu bảng/mùa tại Man City. Điều này quá dễ hiểu, bởi kinh nghiệm mới chính là thứ tạo ra khác biệt, chứ không hẳn là danh tiếng.

Thế nhưng, nhóm trẻ không hẳn là không có lợi thế so với nhóm già. Cả Arteta, Solsa và Lampard đều là cầu thủ cũ của những CLB họ đang dẫn dắt. Và họ cũng đã có những quãng thời gian rất đáng nhớ. Arteta từng là thủ quân Arsenal, Solsa từng là tay săn bàn khét tiếng của sân Old Trafford, còn Lampard là một tượng đài trong lòng các CĐV Chelsea. Lợi thế chính là nằm ở đây. Họ nhận được sự ủng hộ to lớn từ các cổ động viên truyền thống của đội bóng và từ đó áp lực cũng đỡ nặng nề hơn.

Nhìn sang bên kia chiến tuyến, cả Klopp, Mourinho và Guardiola đều chưa chơi bất kỳ trận nào cho Liverpool, Tottenham và Man City thời còn là cầu thủ. Danh tiếng của họ tạo ra sự kỳ vọng cực lớn, dẫn đến áp lực khủng khiếp. Mỗi thất bại đối với họ là những đêm không ngủ và tệ hơn là những tiếng la ó trên khắp các khán đài.

Thêm nữa, vì là những người trẻ, nhóm trẻ cũng dễ dàng tiếp thu những cách tiếp cận mới, kiến thức mới và tư duy bóng đá mới. Thực tế cho thấy Mourinho đang đi vào lối mòn tư duy của chính mình, Guardiola cũng đang quá phụ thuộc vào một cách chơi và đôi khi bị bắt bài. Chỉ có Klopp hiện là cái tên “thời thượng” nhất, với những phát kiến và cách tiếp cận khác biệt.

Đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ và truyền cảm hứng cho họ từ những kinh nghiệm thực tiễn của bản thân chính là cách mà Lampard, Solsa và Arteta đã, đang và sẽ làm ở các CLB của họ. Điều đó cho thấy không có nghĩa là “nhóm trẻ” không biết cách làm nên bất ngờ hay không tạo nên sự thách thức ở tương lai, dù hiện tại họ đang tạm thất thế.

