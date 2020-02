Tottenham trước cơ hội vượt mặt MU: Hồi sinh thời Mourinho, có hạ được Man City?

Thứ Bảy, ngày 01/02/2020 16:03 PM (GMT+7)

Tottenham đã tiến bộ mạnh thời Mourinho và họ có thể vượt qua MU nếu đánh bại Man City.

Tiêu điểm của vòng 25 Ngoại hạng Anh sẽ là trận cầu Tottenham – Man City đêm Chủ nhật. Man City giờ chỉ có thể cố gắng thu ngắn bao nhiêu được bấy nhiêu cách biệt của họ với đội đầu bảng Liverpool (hơn 19 điểm), nhưng Tottenham thì có cơ hội cướp vị trí thứ 5 của MU nếu họ có kết quả trước Man City tốt hơn kết quả của MU trước Wolves đêm thứ Bảy.

Tottenham thời Mourinho đã kiếm nhiều điểm hơn thời Pochettino trong cùng khung thời gian 12 vòng đấu

Tottenham đã khởi đầu mùa giải không tốt nhưng giờ họ đang có được vị trí này để tiếp tục hy vọng lọt vào top 4 sau khi thay tướng. HLV Mauricio Pochettino đã bị sa thải sau 12 vòng và giờ Tottenham cũng đã đá được 12 vòng dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho. Sự tiến bộ của Tottenham qua bàn tay “Người đặc biệt” lớn tới mức nào?

Tottenham của Mourinho đã giành 20 điểm, hơn hẳn 14 điểm của Tottenham do Pochettino chỉ huy, mặc dù số bàn thắng/thua không có khác nhau. Sự khác biệt đến ở lối chơi: Tottenham thời Mourinho tăng số pha bóng dài vượt tuyến lên chiếm 11,8% tổng số đường chuyền mỗi trận, so với 8,8% thời Pochettino. Các tiền vệ Tottenham thời Mourinho chạm bóng ít hơn hẳn so với khi đá cho Pochettino.

Chơi trực diện hơn, Tottenham thời Mourinho còn cướp bóng gần cầu môn đối phương (40m đổ lại) nhiều hơn thời Pochettino. Họ trên thực tế là đội làm tốt điều đó nhất Premier League từ khi Mourinho dẫn dắt với 74 lần, và thông số của họ cao hơn gấp đôi thời Pochettino (34 lần). Tottenham thời Mourinho có 179 lần chấm dứt đợt kiểm soát bóng không quá 3 đường chuyền của đối phương trong 40m cuối cầu môn, trong khi thời Pochettino họ đạt chỉ 130 lần.

Tottenham của Mourinho trực diện hơn, pressing hiệu quả hơn, nhưng vẫn có điểm yếu trong phòng ngự

Lối chơi của Tottenham thời Mourinho, đúng như dự đoán, không dựa vào kiểm soát bóng khi trung bình chỉ kiểm soát bóng 47% thời lượng trận đấu, trong khi thời Pochettino là 65%. Tuy nhiên số điểm Mourinho giành được là hơn hẳn và ông cùng các học trò chưa lần nào mất điểm khi đang dẫn bàn, trong khi Pochettino đã đánh mất 12 điểm.

Phương diện phòng ngự của Tottenham vẫn chưa tốt hẳn dưới thời Mourinho. Họ đã 5 vòng đấu liên tiếp không thủng lưới từ bóng chết, dù vậy họ đã 4 lần lọt lưới từ bóng chết ở 7 vòng trước đó (Tottenham của Pochettino không lọt lưới bàn nào từ bóng chết trong cả 12 vòng). Ngoài ra từ khi Mourinho dẫn dắt, Spurs là đội bị bắt penalty nhiều nhất với 4 lần, trong đó có 2 lần ở 2 vòng gần nhất.

Như vậy có thể nói trong thời gian qua Tottenham đã đạt được hiệu quả cao hơn với một sự thay đổi trong lối chơi, nhưng điểm yếu vẫn còn và có nguy cơ đe dọa cơ hội vào top 4 của họ. Họ đủ khả năng để đánh bại Man City dù sẽ không dễ dàng, và đó sẽ là một thông điệp cảnh báo lớn cho MU & Wolves.

