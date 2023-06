Mount đòi lương cao hơn Fernandes, Chelsea chốt giá bán ngôi sao cho MU

Trong thời gian gần đây, truyền thông Anh đưa tin Mason Mount đạt các thỏa thuận cá nhân để gia nhập MU. Vấn đề còn lại hiện tại là tiền vệ sinh năm 1999 đợi "Quỷ đỏ" chốt mức giá cuối cùng với Chelsea.

Mount có nhiều khả năng sẽ cập bến MU ở kỳ chuyển nhượng hè 2023

Theo tờ The Sun tiết lộ, phía Chelsea sau nhiều lần cân đo đong đếm quyết định chốt mức giá 70 triệu bảng. Ban đầu, "The Blues" kỳ vọng có thể thu về tới 85 triệu bảng từ thương vụ này. Đội chủ sân Old Trafford lại chờ đợi vào việc chiêu mộ được Mount với mức phí chỉ vào khoảng 55 triệu bảng.

Về phía Mount, tờ The Sun còn cho biết ngôi sao này đòi hỏi nhận được mức lương rất cao. Cụ thể, tiền vệ người Anh muốn hưởng 250.000 bảng/tuần nếu cập bến sân Old Trafford. Con số ấy cao 10.000 bảng so với mức lương mà Bruno Fernandes hiện được nhận.

Không chỉ có Bruno Fernandes, con số kể trên mà Mount đòi hỏi còn cao hơn các trụ cột khác của MU như Rashford hay Antony. Về phần nửa đỏ thành Manchester, họ dường như không hề ngại mức lương mà tiền vệ người Anh yêu cầu.

Tại sân Old Trafford, De Gea là cầu thủ nhận lương cao nhất với con số 375.000 bảng/tuần. Casemiro, Varane và Sancho xếp sau khi cùng được hưởng 350.000 bảng/tuần. De Gea thì sắp hết hợp đồng với MU. Nếu muốn tiếp tục ở lại "Quỷ đỏ", thủ thành người Tây Ban Nha sẽ phải giảm sâu lương.

Hiện tại, Mount chỉ nhận lương vào khoảng 80.000 bảng/tuần tại Chelsea. Phía Chelsea từng ra đề nghị gia hạn hợp đồng kèm theo mức lương được tăng lên 200.000 bảng tới cầu thủ sinh năm 1999. Tuy nhiên phía Mount nhất quyết từ chối.

Sở dĩ Chelsea từng mong muốn giữ Mount lại bởi tiền vệ này nằm trong kế hoạch của HLV Pochettino vào mùa giải 2023/24. Nhưng những điều đó là không đủ để "The Blues" giữ chân tiền vệ người Anh ở lại với sân Stamford Bridge.

