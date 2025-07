Anh Tuấn thắng nghẹt thở cao thủ Lithuania, tiếp bước Hoàng "Sao" ở bi-a thế giới

Hai ngày đầu tiên của giải vô địch Pool thế giới (World Pool Championship, tại Saudi Arabia từ 21-26/7) 2025 đang chứng kiến những màn trình diễn đầy kịch tính, và tâm điểm chú ý của người hâm mộ Việt Nam đổ dồn vào chiến thắng nghẹt thở của Nguyễn Anh Tuấn trước cơ thủ đẳng cấp Pijus Labutis. Trong khi đó, hai đại diện khác là Bùi Trường An và Phạm Phương Nam phải chấp nhận xuống nhánh thua sau những trận đấu khó khăn.

Anh Tuấn là đại diện thứ 3 của Việt Nam chính thức giành vé vào vòng tiếp theo giải vô địch pool 9 bi thế giới

🎯 Nguyễn Anh Tuấn tạo địa chấn trước Pijus Labutis

Nguyễn Anh Tuấn, với thứ hạng 84 thế giới, đã tạo nên một bất ngờ lớn khi đối đầu với Pijus Labutis, cơ thủ Lithuania được đánh giá cao hơn nhiều với thứ hạng 14 thế giới ở nội dung pool 9 bi. Labutis được biết đến là một tay cơ giỏi, thi đấu chắc chắn với những cú đánh kỹ thuật.

Bước vào trận đấu, Anh Tuấn "Tkon" đã thể hiện phong độ thăng hoa, vượt lên dẫn trước với khoảng cách an toàn 8-3. Tuy nhiên, Pijus Labutis đã chứng tỏ đẳng cấp của mình khi kiên cường gỡ hòa 8-8, đẩy trận đấu vào ván hill-hill đầy căng thẳng.

Rất may mắn, ở ván quyết định, đại diện Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng 9-8, qua đó giành tấm vé đi tiếp vào vòng 2 nhánh thắng. Chiến thắng này tiếp nối chuỗi khởi đầu ấn tượng của billiards Việt Nam tại giải đấu, sau những chiến thắng vang dội của Dương Quốc Hoàng và Lường Đức Thiện tại vòng 1. Anh Tuấn sẽ chạm trán Henry Nguyễn, một cơ thủ người New Zealand gốc Việt, ở trận đấu tiếp theo.

🔻 Hai cơ thủ Bùi Trường An và Phạm Phương Nam xuống nhánh thua

Cùng thi đấu tại vòng 1, Bùi Trường An và Phạm Phương Nam đã gặp phải những đối thủ được đánh giá cao hơn. Bùi Trường An đối đầu với Wiktor Zielinski. Dù thi đấu đầy tự tin và thậm chí vươn lên chạm điểm hill (điểm tiệm cận chiến thắng) trước, Trường An đã không thể duy trì lợi thế và để Zielinski ngược dòng giành chiến thắng sát nút 9-8.

Trong khi đó, Phạm Phương Nam cũng không thể tạo nên bất ngờ trước Aloysius Yapp, một đối thủ quá mạnh. Sau khởi đầu không tệ, Phương Nam đã không thể đứng vững trước lối chơi chắc chắn và thông minh của Yapp và nhận thất bại 5-9.

Với những kết quả này, cả Bùi Trường An và Phạm Phương Nam đã rơi xuống nhánh thua. An Nhiệt sẽ đối đầu với Lu Hui Chan (Đài Loan, Trung Quốc), còn Nam sẽ chạm trán Alexis Ferrer (Philippines). Cả hai trận đấu này sẽ diễn ra vào rạng sáng 23/7 (giờ Việt Nam). Nếu tiếp tục để thua, hành trình của bộ đôi này tại World Pool Championship 2025 sẽ chính thức khép lại.

Sau những chiến thắng ấn tượng, Anh Tuấn, Hoàng "Sao" và Đức Thiện dự kiến sẽ thi đấu trong ngày 23/7.