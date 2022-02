Messi chói sáng, Ronaldo lụn bại năm 2022: Cú phản kích đỉnh cao, so kè ở Cúp C1

Messi "phản kích" Ronaldo

Lionel Messi và Cristiano Ronaldo luôn là những đối thủ của nhau, ngay cả khi họ không còn ở trong giai đoạn đỉnh cao phong độ. Mùa hè 2021, cả hai cùng đổi CLB theo những cách rất đặc biệt. Khi ấy, đã có những sự so sánh nhất định giữa hai siêu sao sở hữu tổng cộng 12 danh hiệu Quả bóng vàng này.

Ronaldo chơi nổi bật hơn so với Messi trong khoảng thời gian mới đổi CLB

Chặng lượt đi, Ronaldo nổi bật hơn nhiều so với Messi. Siêu sao người Bồ Đào Nha lập cú đúp trong ngày ấn định sự trở lại với đội bóng cũ MU. 3 trận đầu tiên, Ronaldo ghi đến 4 bàn. Có thể nói khi đó hào quang của Ronaldo hoàn toàn khuất lấp Messi, trong thời điểm "La Pulga" bắt nhịp chậm chạp với đội bóng mới PSG.

Phải đến cuối tháng 9, tức là ở trận đấu thứ 4 cùng với PSG, Messi mới ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới Man City ở mặt trận Champions League. Còn tại Ligue 1, mọi thứ muộn màng hơn nữa khi anh ghi bàn đầu tiên ngày 20/11 vào lưới Nantes, và tịt ngòi cho đến mãi ngày 6/2 vừa qua.

Đã thế, Lionel Messi còn vướng vào nhiều vấn đề hậu trường cùng gã nhà giàu thành Paris. Anh bị cho là mâu thuẫn trầm trọng với HLV đồng hương Mauricio Pochettino, đồng thời tỏ ra không mấy vui vẻ với cuộc sống ở Pháp, nơi cầu thủ này chưa thể bắt nhịp với thứ ngôn ngữ và nền văn hóa hoàn toàn khác biệt.

Thế nhưng bước sang năm 2022, mọi thứ đang thay đổi. Lần cuối cùng Ronaldo ghi bàn là ngày 30/12/2021, trong khi năm 2021 dương lịch này, CR7 tịt ngòi toàn bộ 6 trận đã qua. Ronaldo hầu như không để lại dấu ấn nào ở 6 trận ấy, từ ghi bàn đến kiến tạo đều chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Cũng bởi thế, đội bóng chủ quản MU lụn bại đến mức top 4 Ngoại hạng Anh cũng sắp vuột khỏi tầm với.

Ngược lại, Lionel Messi đang chơi tuyệt hay trong chặng đã qua của năm 2022 dương lịch. Anh ghi 1 bàn cùng 2 đường kiến tạo sau 4 trận. Thậm chí ở trận thắng Lille 5-1 mới đây, Messi vừa ghi bàn vừa kiến tạo và nhận điểm 10 tuyệt đối từ Whoscored.

Chờ quyết đấu ở Champions League

Cuộc tranh cãi về việc Messi hay Ronaldo xuất sắc hơn đã gần như kết thúc kể từ khi "El Pulga" giành Quả bóng vàng thứ 7. Với cách biệt 2 danh hiệu, cơ hội để CR7 "gỡ hòa" chứ đừng nói vượt lên gần như không còn.

Người hâm mộ chờ đợi vào một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Ronaldo và Messi

Do đã không còn ở trong một giải đấu quốc nội để trực tiếp so kè như khi hai siêu sao còn thuộc biên chế các CLB Barcelona và Real Madrid, thế nên để so sánh giữa Messi và Ronaldo lúc này, Champions League là hệ quy chiếu phù hợp nhất. Và xét cho cùng, đây cũng là nơi mà hai siêu sao thuộc thế hệ 8X làm tốt nhất.

Ở Champions League, lúc này Ronaldo nhỉnh hơn với 6 bàn, Messi có 5 bàn và cả hai đều chưa một lần kiến tạo. Khả năng tỏa sáng của CR7 ở vòng bảng nhỉnh hơn bởi anh ghi những bàn thắng cực kỳ quan trọng giúp "Quỷ đỏ" giành kết quả tích cực. Trong khi đó, Messi dù cũng ghi 5 bàn nhưng chưa để lại dấu ấn thực sự rõ ràng.

Ở vòng 1/8 sắp tới, đối thủ của Messi và Ronaldo đều rất khó chơi. Messi và PSG đụng độ Real Madrid trong khi Ronaldo cùng MU đối đầu ông lớn còn lại của thành Madrid, Atletico. Nếu có thể cùng tỏa sáng để giúp đội bóng chủ quản đi tiếp, người hâm mộ kỳ vọng họ sẽ có cuộc chạm trán ở vòng đấu kế tiếp.

Thực tế, suýt chút nữa kèo đấu MU - PSG đã xảy ra, ở ngay vòng 1/8 này nếu UEFA không tiến hành bốc thăm lại. Nhưng cơ hội để hai cố nhân này gặp lại nhau vẫn còn...

