Messi ẵm "Giày vàng” thứ 6: Nói ẩn ý về Ronaldo & Ibrahimovic, tri ân Barcelona

Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 00:08 AM (GMT+7)

Sau khi nhận “Chiếc giày vàng” châu Âu thứ 6 trong sự nghiệp, Lionel Messi bất ngờ có những chia sẻ đầy ẩn ý về hai ngôi sao Ibrahimovic và Ronaldo.

Lionel Messi Sự kiện:

Năm 2019 có thể coi là một năm bội thu của Lionel Messi với các danh hiệu cá nhân. Sau khi nhận giải FIFA The Best hồi tháng 9, Messi tiếp tục có vinh dự nhận “Chiếc giày vàng” châu Âu do tập đoàn ESM trao tặng.

Như vậy, sẽ không ngạc nhiên nếu như Lionel Messi mang về thêm một “Quả bóng vàng" do tạp chí France Football tổ chức vào cuối năm nay.

Messi nhận danh hiệu "Chiếc giày vàng" thứ 6

Trong hành trình thống trị hầu hết các giải thưởng cá nhân cao quý của mùa giải vừa qua lẫn năm dương lịch 2019, Messi đã cho thấy phong độ cực cao trên mọi đấu trường. Messi nhận danh hiệu "Chiếc giày vàng" châu Âu với thành tích 36 bàn ghi ở La Liga 2018/19. Kể cả khi Barcelona không thể vô địch cúp C1, Messi vẫn là chủ nhân của danh hiệu "Vua phá lưới Champions League" với 12 lần lập công.

Cũng ở đấu trường châu lục, Messi tiếp tục đánh bại kình địch Ronaldo để sở hữu giải thưởng "Bàn thắng đẹp nhất châu Âu 2018-2019" với siêu phẩm đá phạt vào lưới Liverpool ở trận bán kết Champions League.

Sau khi nhận danh hiệu cao quý lần thứ 6 trong sự nghiệp, tiền đạo Argentina đã có những chia sẻ về thành tích cá nhân của mình. Tuy nhiên với sự khiêm tốn vốn có, Messi không muốn các phóng viên so sánh mình với Ronaldo và Ibrahimovic. Bởi tất cả những gì anh vừa đạt được đều nhờ công lớn của các đồng đội ở Barcelona.

“Tôi biết tôi là ai. Tôi có thể làm cho tập thể những gì, nhưng tôi giữ nó cho riêng mình. Tôi không thích nói về bản thân, tôi muốn nói về tập thể". Siêu sao 32 tuổi nhấn mạnh. “Nếu không có đồng đội, tôi không thể giành Chiếc giày Vàng. Đây là chiến công của cả tập thể.

Mùa giải vừa qua, Luis Suarez và Jordi Alba đã trao rất nhiều cơ hội làm bàn cho tôi. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ ấy và danh hiệu của tôi cũng chính là danh hiệu của cả đội bóng Barcelona", Messi nói trên tờ Marca.

Tính đến nay, Messi đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình cho Barcelona. Trong khi đó, Ronaldo đã chơi ở 4 quốc gia khác nhau (Bồ Đào Nha, Anh, Tây Ban Nha, Italia). Nói về điều này, Messi một lần nữa tuyên bố anh chưa bao giờ có ý định rời Barcelona.

“Mỗi người đều có mục tiêu riêng và họ có những kinh nghiệm khác nhau. Tôi chưa bao giờ có ý định rời khỏi CLB mạnh nhất thế giới, đó là Barcelona. Đây là nơi tôi muốn được tập trung phát triển và thi đấu. Họ có tất cả những gì tôi cần và tôi sẽ tiếp tục xác định mục tiêu ở CLB này chứ không phải ở nơi khác.”

Cuối cùng trong chia sẻ của mình, siêu sao người Argentina nói về dự định sắp tới cùng với Barcelona. “Chúng tôi nói rất nhiều về Champions League, nhưng không thể quên La Liga hay Copa del Rey. Sân chơi Champions League luôn đặc biệt, song La Liga cũng rất quan trọng với Barcelona. Barca luôn muốn chinh phục mọi danh hiệu”, Marca dẫn lời Messi.

Chủ nhân "Chiếc giày vàng" châu Âu trong 10 năm qua