Lý do Ten Hag kiên quyết mua De Ligt, MU sẽ đá 3 trung vệ?

Mathijst De Ligt gia nhập MU với nhiều hoài nghi saunhững gì đã thể hiện tại Juventus và Bayern Munich. Trung vệ người Hà Lan thậm chí còn không được HLV Koeman sử dụng một phút nào tại EURO 2024. Ấy vậy mà Erik Ten Hag vẫn kiên quyết đưa cậu học trò cũ về sân Old Trafford. Liệu đây có phải là bước đi đúng của cựu HLV Ajax?

Câu trả lời sẽ cần thời gian để kiểm nghiệm nhưng Ten Hag chắc chắn có những lý do cực kỳ thuyết phục nên ban lãnh đạo MU mới chịu chi như vậy. Tất nhiên đây là bí mật nội bộ nhưng từ thống kê có thể thấy được đôi phần lý do vì sao “Quỷ đỏ” chiêu mộ trung vệ người Hà Lan.

Mẫu trung vệ hiện đại với bộ kỹ năng hoàn thiện

Theo tạp chí Four Four Two đánh giá De Ligt là một trong những trung vệ theo kiểu mẫu hiện đại hay nhất hiện tại. Cầu thủ này có khả năng tham gia triển khai bóng từ sân nhà, có thể rê rắt tạo đột biến, có thể gây áp lực tầm cao từ sớm và rất mạnh trong khoản không chiến lẫn tắc bóng.

De Ligt là mẫu trung vệ hiện tại với khả năng cầm bóng và chuyền bóng cực tốt (Số liệu mùa 2023/24 từ FBREF)

Theo số liệu của FBREF, De Ligt chạm bóng 81,72 lần/trận trong mùa giải 2023/24. Trung vệ người Hà Lan không chỉ tìm cách chuyền bóng mà còn sẵn sàng cầm đi vượt qua giữa sân. Nên nhớ rằng, De Ligt từng là trung vệ có số lần rê bóng thành công nhiều nhất châu Âu ở mùa giải 2018/19. Đó là thời điểm Erik Ten Hag và De Ligt cùng làm việc tại Ajax.

Ông thầy người Hà Lan rõ ràng là muốn có thêm một cầu thủ có thể tạo đột biến ở khu trung lộ khi Mainoo, Bruno Fernandes, Casemiro hay mới nhất là Ugarte bị đối phương theo kèm. Không chỉ rê bóng tốt, De Ligt còn là chuyên gia chuyền dài.

Theo thống kê, De Ligt chuyền dài khoảng 8,18 lần/trận và độ chính xác lên tới 74,4%. Trung vệ có khả năng chuyền bóng tốt nhất của MU mùa trước là Harry Maguire đều kém hơn ở mọi chỉ số so với De Ligt trong khâu triển khai bóng tấn công.

Người mở ra khả năng thi đấu sơ đồ 3 trung vệ

Kể từ khi tới MU, Ten Hag luôn muốn chơi đội hình 3 trung vệ nhưng chưa thể thực hiện được. Nguyên nhân là bởi ông thầy người Hà Lan không có được trung vệ quét ưng ý. Nhưng giờ đây De Ligt đã xuất hiện. Trung vệ người Hà Lan có tốc độ, óc phán đoán, khả năng tranh chấp 1 đấu 1.

De Ligt có khả năng đá trung vệ quét

Bởi vậy, De Ligt có thể chơi ở trung tâm hàng phòng ngự để bọc lót cho Maguire (hoặc Yoro) ở bên phải và Lisandro Martinez ở bên trái. Cả hai cầu thủ này thường xuyên mắc sai lầm trong khâu chọn vị trí nhưng những kỹ năng khác đều ổn. Không chỉ giúp hàng phòng ngự, De Ligt còn có thể sắm vai tiền vệ kiến thiết lùi sâu khi tấn công.

Đó cũng là vị trí MU đang thiếu ở thời điểm hiện tại. Trong trường hợp MU cần gia tăng hàng công, họ hoàn toàn có thể xuất phát với 2 trung vệ là De Ligt và Maguire sau đó chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ bằng cách kéo Luke Shaw vào khi triển khi tấn công. Cách vận hành ấy có điểm tương đồng với Man City của Pep Guardiola thời còn Cancelo.

Về mặt lý thuyết, De Ligt rõ ràng là cầu thủ có thể giúp Ten Hag biến hóa đa dạng lối chơi của MU. Tuy nhiên, thực tế xảy ra như thế nào vẫn cần thời gian để kiểm nghiệm.

