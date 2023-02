Lộ diện đối thủ của MU tại Europa League: Báo chí Anh lo cho thầy trò Ten Hag

Sau lượt đấu diễn ra vào rạng sáng ngày 24/2, UEFA Europa League đã xác định được đủ 16 CLB lọt vào vòng 1/8. Chiều cùng ngày, ban tổ chức đã tổ chức chia cặp và kết quả đáng chú ý là MU gặp Real Betis và Arsenal đối đầu với Sporting CP. Chứng kiến kết quả này, báo chí Anh đã chia thành 2 nửa.

Tờ Daily Mail đánh giá MU và Arsenal đều gặp đối thủ khó chịu

Tờ Daily Mail đưa ra nhận định ngay trên tiêu đề bài viết “MU gặp đối thủ có thể khiến họ buồn là Real Betis tới từ Tây Ban Nha trong khi Arsenal né được Juventus nhưng cũng phải đối đầu với Sporting CP, một đội bóng khác rớt xuống từ Champions League”.

Trong bài viết có đoạn: “Đây là lần đầu tiên MU đối mặt với Real Betis trong một giải đấu chính thức tại châu Âu. Họ từng thua đối thủ này trong trận giao hữu hồi tháng 12 năm ngoái. Đây sẽ là một thử thách cực kỳ khó khăn cho ước mơ ăn 4 trong mùa giải này của Ten Hag và các học trò.

Real Betis đang xếp thứ 5 tại la Liga và chỉ kém 4 điểm so với vị trí thứ 4, vị trí được tham dự Champions League mùa tới. Đội bóng này đang được dẫn dắt bởi Manuel Pellegrini và kết thúc vòng bảng Europa League với thành tích bất bại, hơn 6 điểm so với AS Roma của Jose Mourinho”.

Tờ Mirror cũng có chung nhận định với tờ Daily Mail

Có chung quan điểm là tờ Mirror với bài viết “MU và Arsenal gặp những đối thủ rất khó ở vòng 16 đội tại Europa League và 2 đội bóng này phải chiến đấu để tiến tới vinh quang”.

Trong khi đó, tờ The Sun lại có đánh giá hơi khac so với hai tờ báo kể trên. Cây viết Etienne Fermie đánh giá Arsenal sẽ vất vả nhưng MU gặp đối thủ khá dễ với bài viết “Arsenal sẽ phải đối phó với Sportin CP trong khi MU có lộ trình dễ dàng sau chiến thắng trước Barcelona”.

Trong khi đó, tờ The Sun đánh giá MU "có đường đi dễ dàng"

Theo cây viết này đánh giá MU đã đả bại Barcelona, đội đang đứng đầu La Liga một cách cực kỳ thuyết phục sau 2 lượt trận nên không có lý do gì phải sợ Real Betis, đội đang kém Barca tới 22 điểm. Khi nhắc tới đại diện của Tây Ban Nha, cây viết này cũng chỉ ra người đáng chú ý nhất của Betis chỉ là HLV Pellegrini.

Tờ Marca của Tây Ban Nha đánh giá lợi thế duy nhất của Real Betis trước MU là được đá lượt về trên sân nhà

Ở một chiều hướng khác, tờ Marca của Tây Ban Nha đánh giá MU là “lá thăm khó khăn nhất” của Real Betis. Tờ báo này cũng chỉ ra lợi thế duy nhất của đội bóng này là được thi đấu trận lượt về trên sân nhà. Real Betis sẽ có yểm trợ từ các khán đài nhưng điều kiện tiên quyết là họ phải giành được kết quả tích cực trên sân Old Trafford.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/lo-dien-doi-thu-cua-mu-tai-europa-league-bao-chi-anh-lo-cho-th...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/lo-dien-doi-thu-cua-mu-tai-europa-league-bao-chi-anh-lo-cho-thay-tro-ten-hag-c28a48872.html