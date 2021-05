Lê Quốc Vượng tiết lộ áp lực vô hình khiến đội bóng "Tự hào Tây Bắc" hòa 0-0

Thứ Ba, ngày 04/05/2021 19:13 PM (GMT+7)

Trận ra mắt giải hạng Nhì quốc gia của CLB Hoà Bình khép lại với kết quả hoà 0-0 khi gặp đội khách Vĩnh Phúc. Thầy trò HLV Lê Quốc Vượng tỏ ra tiếc nuối.

Chiều 4/5 dưới thời tiết nóng bức, các cầu thủ Hoà Bình đã có màn tiếp đón đội Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc ở trận khai mạc thuộc vòng 1 giải hạng nhì quốc gia - Cúp Asanzo 2021. Sau 90 phút thi đấu, Hoà Bình, đội bóng mới thành lập vào tháng 3/2021, đã chia điểm với tỷ số 0-0 cùng Vĩnh Phúc, một ứng cử viên tranh suất lên hạng.

Hoà Bình FC (áo vàng) hoà ứng viên lên hạng Vĩnh Phúc (xanh) ở trận đấu khai mạc hạng nhì quốc gia 2021 chiều 4/5

Với một CLB còn non trẻ như Hoà Bình, đội bóng được xem như "Niềm tự hào Tây Bắc" khi ấp ủ tham vọng lớn ở mùa giải năm nay và sắp tới, đây là một kết quả khả quan. Tuy nhiên đội bóng do HLV Lê Quốc Vượng dẫn dắt vẫn có lý do để nuối tiếc. Chơi phòng ngự phản công, tuy nhiên Hoà Bình vẫn tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt, nếu may mắn hơn họ đã có được bàn thắng.

"Hoà Bình có nhiều khó khăn về quãng thời gian (chuẩn bị ngắn) và con người (lắp ghép từ nhiều lò đào tạo khác nhau). Trận đầu tiên ra quân gặp ứng cử viên lên hạng đó là bài test chất lượng cho ban huấn luyện đánh giá các cầu thủ và lối chơi. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ, trận đấu này tôi tự tin có điểm.

Tôi không chơi tấn công vì không phải lo về năng lực của mình cũng như cầu thủ. Tuy nhiên chúng tôi phải nhận những áp lực vô hình nên tôi chấp nhận chơi chắc để có điểm. Nếu may mắn hơn chúng tôi đã có 3 điểm. Đây là sự khởi đầu tạm được với cá nhân tôi lẫn đội bóng", HLV Quốc Vượng trải lòng sau trận đấu.

Dù có được kết quả khả quan với ứng viên lên hạng tuy nhiên Quốc Vượng và CLB không thay đổi mục tiêu: "Mục tiêu chúng tôi không thay đổi. Đó là trụ hạng. Với con người đang có, chúng tôi chỉ đặt ra mục tiêu như vậy, sẽ cố gắng giành điểm từng trận đấu".

Trong khi đó, HLV trưởng Đào Việt Hà của Vĩnh Phúc cũng không hài lòng với kết quả: "Bản thân tôi chưa thực sự hài lòng. Chúng tôi tập trung và chuẩn bị kỹ hơn đội Hoà Bình, tuy nhiên độ tuổi các cầu thủ của chúng tôi trẻ (đa phần 19). Trước sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo, nhà tài trợ và khán giả, các cháu bị ngợp nên chơi chưa đúng sức mình. Tuy nhiên 1 điểm sau trận khai mạc là tạm chấp nhận được.

Mục tiêu của chúng tôi là thăng hạng (lên hạng nhất). Với sự đầu tư, khích lệ từ lãnh đạo tỉnh, chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu chắt chiu từng trận để là một trong hai đội đứng đầu bảng, qua đó giành vé vào bán kết, tranh suất lên hạng".

Chiến lược gia của đội Vĩnh Phúc cảm thấy tiếc, bởi thời tiết giao mùa quá khắc nghiệt đã khiến các cầu thủ mất nhiều sức, không thể hiện được những gì tốt nhất.

Do bảng A có 7 đội nên ở vòng 2 (9/5) Hoà Bình không thi đấu. Tại vòng 3, họ sẽ tới làm khách PVF Việt Nam vào 16 giờ (14/4). Đội bóng Vĩnh Phúc sẽ gặp PVF Việt Nam tại vòng 2.

Chiều 4/5 trên sân vận động tỉnh Hoà Bình diễn ra buổi lễ khai mạc giải bóng đá hạng Nhì quốc gia Việt Nam 2021 và trận đấu giữa đội chủ nhà gặp Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc. Do tình hình dịch Covid-19 phức tạp nên ban tổ chức nghiêm túc tuân thủ các quy định phòng dịch, không bán vé cho khán giả mà chỉ có sự tham dự của lãnh đạo, đại diện nhà tài trợ và lực lượng làm nhiệm vụ ở trận khai mạc. Buổi lễ khai mạc diễn ra ngắn gọn, ông Phạm Văn Tam, chủ tịch Tập đoàn Asanzo - nhà tài trợ chính của giải hạng Nhì quốc gia 2021, phát biểu bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Dù dịch bệnh có diễn biến phức tạp nhưng nhờ ban tổ chức chuẩn bị chu đáo, trận đấu vẫn được diễn ra, bầu Tam mong rằng trận đấu và cả giải đấu này sẽ diễn ra tốt đẹp, an toàn. Theo lịch thi đấu ban hành, lượt đi vòng loại giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia – Cúp Asanzo 2021 khởi tranh từ 4/5 tới 3/6 và lượt về diễn ra từ ngày 5/7 tới 4/8 với sự tham gia của 14 đội, chia thành 2 bảng như sau: Bảng A: Kon Tum, Lâm Đồng, Trẻ SHB Đà Nẵng, Trẻ Quảng Nam, Hải Nam Vĩnh Phúc, Hoà Bình và PVF. Bảng B: Bình Thuận, Đồng Nai, Gia Định, Trẻ TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long. Các đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Hai đội có thứ hạng cao nhất mỗi bảng sẽ vào thi đấu vòng chung kết (dự kiến ngày 12/8/2021). Tại vòng chung kết, 4 đội sẽ được chia thành hai cặp đấu theo mã số: nhất bảng A gặp nhì bảng B và nhất bảng B gặp nhì bảng A. Hai đội thắng được xếp đồng hạng Nhất, được nhận thưởng 150 triệu đồng và giành quyền lên thi đấu tại giải hạng Nhất Quốc gia 2022.

Nguồn: http://danviet.vn/le-quoc-vuong-tiet-lo-ap-luc-vo-hinh-khien-doi-bong-tu-hao-tay-bac-hoa-0-0-502...Nguồn: http://danviet.vn/le-quoc-vuong-tiet-lo-ap-luc-vo-hinh-khien-doi-bong-tu-hao-tay-bac-hoa-0-0-50202145191443196.htm