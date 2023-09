Kết quả bóng đá Hà Nội - Pohang Steelers: Hiệp 2 bùng nổ, nỗ lực đáng khen (Cúp C1 châu Á)

Chạm trán Pohang Steelers trên sân nhà Mỹ Đình, Hà Nội nhập cuộc đầy quyết tâm và gây ra không ít khó khăn cho đại diện Hàn Quốc. Dù vậy, hàng thủ Hà Nội chỉ đứng vững đến phút 30 trước khi nhận bàn thua đáng tiếc từ pha phản lưới của tân binh Damien Le Tallec.

Hà Nội không thể gây bất ngờ trước Pohang Steelers

Bàn thắng cũng giúp Pohang Steelers dễ đá hơn. Từ phút 34 đến 39, Kim In Sung và Yoon Min Ho liên tiếp ghi tên mình lên bảng tỷ số giúp Pohang Steelers dẫn 3-0. Ngay đầu hiệp 2, Kim In Sung hoàn tất cú đúp để tạo nên cách biệt an toàn cho đội bóng Hàn Quốc.

Bị dẫn 0-4, Hà Nội không hề buông xuôi, thậm chí vùng lên mạnh mẽ trong khoảng thời gian còn lại. Kết quả, ở phút 53 và 87, Joel Tagueu liên tiếp ghi 2 bàn từ những cú dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm địa.

Chung cuộc, Hà Nội nhận thất bại 2-4 ở trận ra quân vòng bảng AFC Champions League. Trận đấu tiếp theo của thầy trò HLV Bandovic là chuyến làm khách trước đương kim vô địch Urawa Red Diamonds vào ngày 4/10.

Chung cuộc: Hà Nội 2-4 Pohang Steelers (tỷ số hiệp 1: 0-3)

Ghi bàn:

Hà Nội: Joel Tagueu 53' 87'

Pohang Steelers: Le Tallec 30' (phản lưới), Kim In Sung 34' 49', Yoon Min Ho 39'

Đội hình xuất phát:

Hà Nội: Bùi Tấn Trường, Đỗ Duy Mạnh, Brandon Wilson, Damien Le Tallec, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Quyết, Caion, Milan Jevtovic, Marcao, Đỗ Hùng Dũng, Joel Tagueu

Pohang: Hwang In Jae, Kim In Sung, Oberdan, Zeca, Kim Seung Dae, Han Chan Hee, Shin Kwang Hoon, Yoon Min Ho, Park Chan Yong, Ha Chang Rae, Wanderson Oliveira

