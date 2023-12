HLV Park Hang-seo có thể ngồi ghế HLV trưởng Singapore, lương 50.000 USD/tháng

Một ứng viên sáng chói nhất cho ghế nóng tuyển Singapore là cựu HLV Việt Nam, HLV Park Hang-seo.

Chiến lược gia Hàn Quốc là cái tên đình đám nhất và Ban chấp hành LĐBĐ Singapore (FAS) “kết” nhất cựu HLV tuyển Việt Nam.

Lý do mà Ban chấp hành FAS kết HLV Park Hang-seo là vì ông rất am hiểu bóng đá Đông Nam Á, châu Á và am hiểu đặc trưng cầu thủ Đông Nam Á và là HLV đặt yếu tố kỷ luật lên hàng đầu nhưng cũng rất am hiểu “cái trình” của cầu thủ, tính cách...

HLV Park Hang-seo đang là ứng viên sáng giá nhất cho tuyển Singapore. Ảnh: S.T

FAS cho rằng, cầu thủ Singapore có những “tố chất” mà HLV Park Hang-seo sẽ phát huy tốt và cơ địa, sức mạnh, tính kỷ luật cực cao, nhưng chưa có một HLV “hiểu được” cầu thủ Singapore và chỉ có Park Hang-seo mới làm tốt được điều này.

Đại diện của HLV Park Hang-seo đang thương lượng với FAS. Mọi chuyện xuất phát từ việc FAS tìm đến Park Hang-seo.

Đã có thông tin từ Singapore cho biết, phía ông Park đưa ra mức lương 50.000 ngàn USD/tháng và hai bên đang tiến hành.

Trong số các ứng viên thay thế chiến lược gia Nhật Takayuki Nishigaya dẫn dắt Singapore hiện nay, ngoài ông Park sáng nhất nhất còn có cả danh thủ Anh Paul Ince, Alex Weaver (người Anh) đang dẫn dắt Warriers của Singapore, Kazuaki Yoshinawa (Nhật) đang dẫn dắt Albirex Niigata (CLB Nhật đá ở Singapore)...

Điều đáng nói là phía Singapore....lại mang chuyện lương tháng của Park Hang-seo ra làm “nỗi lo”, với một quốc gia giàu có như Singapore nhưng mức lương 50.000 USD/tháng lại trở nên chuyện đáng bàn thì cũng thật...nực cười.

Phía đại diện của HLV Park Hang-seo cho biết, mức lương mà HLV Park Hang-seo yêu cầu khi ngồi ghế nóng tuyển Singapore là ngang bằng với khi ông làm HLV ở Việt Nam.

Thật vậy, nhìn trên bình diện chung, HLV Park Hang-seo có thể phù hợp với tuyển Singapore. Thực ra, chất lượng cầu thủ Singapore hiện nay, những ngôi sao có chất lượng tốt, nhiều cầu thủ giỏi, thậm chí cầu thủ Singapore có thể hình, sức mạnh....cực kỳ ấn tượng, nhưng chưa thấy một HLV nào có thể kết nối và phát huy hết những phẩm chất của họ.

