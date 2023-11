HLV Gong Oh Kyun và kế hoạch 'hóa rồng' của CLB bóng đá Công an Hà Nội

"Giáo sư" Gong Oh Kyun

Gong Oh Kyun vốn là tiền đạo khá nổi tiếng tại Hàn Quốc khi còn thi đấu, nhưng ông trở thành người thầm lặng khi bước vào sự nghiệp huấn luyện. Trước khi gây tiếng vang cùng đội U23 Việt Nam vào năm 2022, phần lớn thời gian của HLV Gong Oh Kyun sau khi giải nghệ là làm trợ lý cho các đội trẻ Hàn Quốc.

Năm 2020, Gong Oh Kyun theo chân Shin Tae Yong đến Indonesia. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 bùng phát khiến Indonesia phải cắt giảm ban huấn luyện của Shin Tae Yong, và Gong Oh Kyun là một trong những người đầu tiên từ chức để tìm kiếm cơ hội mới. Sau đó, cơ duyên đưa ông đến Việt Nam dẫn dắt U23 Việt Nam thay HLV Park Hang Seo trong nửa cuối năm 2022.

HLV Gong Oh Kyun hứa hẹn sẽ giúp CLB bóng đá Công an Hà Nội tiến lên đẳng cấp mới

Ngay cả khi gây ấn tượng cùng U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2022, thông tin về HLV Gong Oh Kyun vẫn khá mơ hồ. Trái với vẻ ngoài luôn tươi cười và có phần nghệ sĩ, Gong Oh Kyun giống như trở thành con người khác trong công việc. Ông kín đáo, cẩn thận và luôn đặt hiệu quả lên hàng đầu. Kỷ luật và sự chỉn chu là yếu tố quan trọng giúp Gong Oh Kyun luôn được các HLV đặt niềm tin trao cho nhiệm vụ trợ lý ở các đội tuyển trẻ, nơi các cầu thủ cần có người hướng dẫn tận tâm nhất.

Ở Hàn Quốc, người hâm mộ thường ví von Gong Oh Kyun là "Giáo sư", bởi lẽ ông sở hữu rất nhiều bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến khoa học thể thao. Trong giai đoạn cuối sự nghiệp cầu thủ, Gong Oh Kyun thậm chí nghiên cứu khoa học nhiều hơn thi đấu. Năm 2006, ông xuất hiện trên một tạp chí chuyên về y học với tư cách nghiên cứu sinh. Khi đó, Gong Oh Kyun mới 32 tuổi và chưa treo giày, nhưng ông đã viết được bài luận siêu khó mang tên "Nghiên cứu về sự phát triển của chế độ ăn uống và tình trạng sức khỏe lên cầu thủ trưởng thành".

Không quá lời nếu nói rằng Gong Oh Kyun sở hữu các tố chất của HLV hàng đầu, bao gồm việc đi sâu vào các tiểu tiết trong đời sống cầu thủ. Ông luôn quan niệm các cầu thủ muốn chơi tốt, muốn tuân thủ đấu pháp của HLV thì phải sở hữu nền tảng thể lực đủ tốt. Thể lực sung mãn giúp tinh thần sảng khoái, có vậy mới có thể bộc lộ hết tài năng chơi bóng.

Bên cạnh đó, HLV Gong Oh Kyun không ngừng học hỏi các phong cách chiến thuật hiện đại nhất. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam hòa Thái Lan và Hàn Quốc trước khi đánh bại Malaysia để vào tứ kết với lối chơi tấn công đẹp mắt. Ấn tượng mà HLV Gong Oh Kyun tạo ra lúc đó không chỉ dừng ở kết quả, mà ở lối chơi khác biệt với các đội bóng do HLV Park Hang-seo dẫn dắt.

Tại tứ kết, U23 Việt Nam cũng chỉ thua U23 Saudi Arabia, đội sau đó lên ngôi vô địch với đội hình siêu mạnh. Ngay ở trận thua này, U23 Việt Nam cũng thi đấu sòng phẳng thay vì lùi sâu "tử thủ" chờ cơ hội. Nhìn theo nhiều góc độ, lối chơi mà HLV Gong Oh Kyun tạo ra phảng phất với lối chơi trong mơ của HLV Troussier. Khác ở chỗ, chiến thuật của chiến lược gia người Hàn Quốc trực diện hơn và không nặng về kiểm soát bóng như HLV tuyển Việt Nam.

Kế hoạch "hóa rồng"

Sau thành công cùng U23 Việt Nam, HLV Gong Oh Kyun nhận được nhiều đề nghị tại V-League. Đồng thời, ông cũng bị nghi ngờ. Nhiều người cho rằng thực tài của ông chưa được kiểm chứng. Ngoài ra, kinh nghiệm của HLV 49 tuổi này cũng còn hạn chế. Đây là những nhận định hợp lý trong bối cảnh đó. Thế nhưng, các CLB hàng đầu như CLB bóng đá Công an Hà Nội không phải "gà mờ" để chạy theo những cái tên nhất thời.

Ban lãnh đạo CLB bóng đá Công an Hà Nội đã chứng minh khả năng nhìn người thông qua việc chiêu mộ một loạt tân binh chất lượng giúp đội bóng vô địch ngay khi thăng hạng. Việc chốt danh sách ngoại binh gây tranh cãi ở đầu mùa này cũng nhanh chóng mang lại kết quả tốt, khi Geovane tái hiện hình ảnh đỉnh cao cách đây 2-3 mùa, còn Junior và Jefferson đều biết cách ghi bàn.

Phong độ lên dần của CLB bóng đá Công an Hà Nội dưới thời HLV bất đắc dĩ Trần Tiến Đại cho thấy nền tảng sức mạnh tuyệt vời của đội bóng này. Nhìn đội bóng hàng xóm Hà Nội FC lao dốc không phanh vì băng ghế huấn luyện bất ổn mới thấy rõ sự khác biệt giữa đội hình của 2 CLB. Dù vậy, CLB bóng đá Công an Hà Nội không hài lòng với chức vô địch V-League mà muốn tiến xa hơn. Đó là lý do tại sao họ quyết định chọn HLV Gong Oh Kyun.

Với quyết tâm "hóa rồng" không chỉ ở giải quốc nội mà ở cả châu lục của CLB bóng đá Công an Hà Nội, HLV Gong Oh Kyun là người phù hợp hơn bất cứ ai. Ông đã có kinh nghiệm tại Việt Nam, quen thuộc với nhiều tuyển thủ. Trên hết, HLV người Hàn Quốc theo đuổi lối chơi tấn công đẹp mắt, hiện đại mà hiệu quả. Công an Hà Nội tin tưởng họ có thể so tài ở cấp độ cao nhất châu Á nếu có HLV xuất sắc.

Ngoài ra, trong quá trình xây dựng lại biểu tượng CLB bóng đá Công an Hà Nội tại V-League, phong cách của đội bóng được xem là yếu tố tiên quyết. Nếu có thể thắng đẹp, thắng thuyết phục, CLB bóng đá Công an Hà Nội sẽ nhanh chóng chiếm được tình cảm của người hâm mộ trung lập.

HLV Gong Oh Kyun "ủ mưu" từ châu Âu Sau khi chia tay U23 Việt Nam vào cuối năm 2022, HLV Gong Oh Kyun không trở về Hàn Quốc nghỉ ngơi. Thay vào đó, ông lao vào học tập và lấy bằng AFC Pro - bằng cao nhất do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cấp và được công nhận trên toàn cầu như một dấu ấn xuất sắc trong huấn luyện bóng đá. Không dừng lại ở đó, HLV Gong Oh Kyun đã đến châu Âu để cập nhật kiến thức, đặc biệt từ Đức và Tây Ban Nha - 2 quốc gia sở hữu nhiều HLV nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Đây là sự chuẩn bị đặc biệt mà HLV Gong Oh Kyun muốn dành cho ngày tái xuất tại Việt Nam. Sau khi ký hợp đồng với CLB bóng đá Công an Hà Nội, HLV Gong Oh Kyun sẽ có 3 tuần làm quen với các học trò và truyền tải triết lý bóng đá. Người hâm mộ Công an Hà Nội hoàn toàn có thể hy vọng về hình ảnh tươi mới, mạnh mẽ hơn của đội bóng này khi V-League trở lại vào tháng 12.

Nguồn: [Link nguồn]