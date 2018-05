Griezmann đưa Atletico đăng quang Europa League: Báo chí giục sang Barca

Thứ Năm, ngày 17/05/2018 04:43 AM (GMT+7)

Trong khi Antoine Griezmann còn đang ăn mừng với màn trình diễn đẳng cấp giúp Atletico Madrid vô địch Europa League, báo giới đã nói về khả năng anh gia nhập Barcelona mùa hè này.

Atletico Madrid đánh bại Marseille 3-0 một cách hết sức thuyết phục để giành chức vô địch Europa League 2017/18. Chức vô địch là danh hiệu lớn đầu tiên cho Antoine Griezmann và Jan Oblak, và cũng là danh hiệu lớn cuối cùng Fernando Torres đoạt trong màu áo Atletico Madrid.

Tiêu đề lớn trên tờ AS: "Chiếc cúp của Griezmann"

Màn trình diễn của Antoine Griezmann trong một trận đấu lớn không thể xuất sắc hơn. Anh không chỉ ghi cú đúp mà còn gián tiếp tham gia vào bàn thắng ấn định 3-0 của Gabi, ngay cả bàn thắng đầu tiên Griezmann cũng gián tiếp góp phần khiến Marseille mất bóng bên sân nhà khi tiền đạo người Pháp áp sát thủ môn Steve Mandanda, người có đường chuyền bị Andre Zambo Anguissa khống chế hỏng dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Atletico.

Griezmann nhanh chóng lên trang nhất các mặt báo tại Tây Ban Nha. Tờ AS tại Madrid giật dòng tít rất lớn: Chiếc cúp của Griezmann (“La Copa de Griezmann”). Nữ ký giả Patricia Cazon có mặt tại Lyon viết: “Torres, Gabi, Juanfran, những cựu binh của Atletico đã có một ngày đáng nhớ khi họ lên nhận một chiếc cúp vô địch châu Âu. Tất cả là nhờ Griezmann, người trong một ngày được thi đấu gần nhà mình, trên sân vận động của đội bóng đã chối bỏ anh, đã chứng tỏ vì sao anh là một siêu sao đẳng cấp thế giới”.

Tờ Marca không những ca ngợi Griezmann mà còn chỉ ra rằng trong 3 trận chung kết Europa League của Atletico Madrid, họ đã có 3 tiền đạo mỗi người lập một cú đúp (Forlan, Falcao & Griezmann). Nhà báo Luis Alberto Diaz viết: “Diego Simeone có một biệt tài là biến những tiền đạo của mình thành kẻ hủy diệt trong những trận đấu như thế này”.

Tờ Marca tri ân Fernando Torres, người đá chỉ 2 phút ở chung kết và sắp chia tay Atletico

Jaime Rincon của tờ Marca có một bài viết đặc biệt dành cho Fernando Torres, người sắp chia tay Atletico. “Đứa con của CLB đã chờ 17 năm để giành một danh hiệu lớn với nơi đã làm nên sự nghiệp của mình. Đá chỉ 2 phút trong trận chung kết, Torres vẫn xứng đáng với cúp vô địch khi đã gánh CLB từ Segunda lên La Liga, đã mang lại những niềm vui hiếm hoi trong những năm tháng gian khó”, Rincon viết.

Thành phố Barcelona thì đang chờ ngày Antoine Griezmann gia nhập Barca và sau trận chung kết, tờ Sport tỏ ra khá "trắng trợn" với mong muốn của mình khi viết: “Khi mà mọi dấu hiệu cho thấy Griezmann sẽ rời Wanda, ‘Hoàng tử bé’ đã tặng cho các fan món quà chia tay đẹp nhất có thể”.

Ký giả Ben Hayward của trang Goal.com thì viết: “Antoine Griezmann ăn mừng như một đứa trẻ khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhưng khi những màn ăn mừng lắng xuống sẽ là lúc nhìn về tương lai. Và tương lai đó là Barcelona, nơi hứa hẹn sẽ cho Griezmann cơ hội tận hưởng thêm những danh hiệu mới”.

Nhan đề bài viết của Goal.com: "Một Griezmann xuất sắc tặng Atletico món quà chia tay hoàn hảo trước khả năng gia nhập Barca"