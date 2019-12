France Football bầu đội hình thập kỷ: Messi – Ronaldo sát cánh cùng ai?

Thứ Ba, ngày 31/12/2019 10:07 AM (GMT+7)

Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cùng góp mặt trong đội hình tiêu biểu thập kỷ do France Football bầu chọn.

Đáng chú ý, trong danh sách này của France Football, hầu hết những cầu thủ được chọn đều chơi bóng hoặc từng có thời gian chơi bóng tại La Liga, đầu quân cho hoặc Real hoặc Barca. Tạp chí tổ chức bầu giải Quả Bóng Vàng này chọn cầu thủ vào đội hình tiêu biểu theo các tiêu chí: phong độ, thành tích, và đặc biệt là số lần lọt vào Top 10 Quả Bóng Vàng.

Neymar - Messi - Ronaldo cùng góp mặt trong đội hình tiêu biểu

Ở vị trí thủ môn, không ai xứng đáng hơn Iker Casillas. Với những lần lên ngôi tại World Cup 2010, EURO 2012 và Champions League 2014, Casillas hoàn toàn áp đảo so với các đồng nghiệp cùng thời. Tại giải Quả Bóng Vàng, Casillas có ba lần vào Top 10 các năm 2010, 2011 và 2012.

Ở hàng thủ, với việc từng giành World Cup và vị trí thứ sáu ở giải Quả Bóng Vàng 2014, Philipp Lahm vượt qua Dani Alves và nhiều ngôi sao khác để chiếm vị trí bên cánh phải. Trong quãng thời gian 10 năm qua, Lahm cũng đạt được nhiều thành công khi chuyển lên chơi tiền vệ con thoi trong màu áo Bayern dưới thời HLV Pep Guardiola.

Trong khi đó, dù chỉ mới nổi trong 1-2 mùa gần đây, nhưng Virgil van Dijk là một trong hai cái tên được chọn ở vị trí trung vệ. Theo France Football, thành tích về thứ hai trong cuộc đua Quả Bóng Vàng 2019 và là nhân vật then chốt trong thành công của Liverpool đã giúp Van Dijk được chọn. Bên cạnh anh không ai khác ngoài Sergio Ramos. Trong vai trò chốt chặn, thủ quân Real đã giành bốn Champions League, một World Cup và một EURO.

Vị trí còn lại của hàng thủ là hậu vệ trái Marcelo. Ngôi sao người Brazil chưa từng vào Top 10 Quả Bóng Vàng, nhưng bốn lần vô địch Champions League và đóng góp đặc biệt bên hành lang cánh trái trong màu áo Real là đủ để anh được vinh danh.

Ở hàng tiền vệ 3 người, 2 suất “đóng đinh” được France Football chọn là Xavi Hernandez và Andres Iniesta, cặp tiền vệ đóng vai trò to lớn trong thành công của Barca và tuyển Tây Ban Nha. Tại giải Quả Bóng Vàng, Xavi từng có ba lần vào Top 5. Iniesta cũng tỏa sáng khi từng về thứ hai năm 2010, thứ tư năm 2011, thứ ba năm 2012, thứ sáu năm 2013 và thứ chín năm 2015. Chơi bên cạnh hai anh là Luka Modric, chủ nhân Quả Bóng Vàng 2018.

Trên hàng công, hai vị trí đương nhiên sẽ có suất là Messi và Ronaldo, những người đã tạo ra cuộc so kè thành tích cá nhân vĩ đại trong 10 năm qua. Hai cầu thủ này đã giành 11 trong 12 Quả Bóng Vàng gần nhất, và chưa bao giờ rời Top 10 trong thập kỷ. Vị trí tiền đạo còn lại thuộc về Neymar, người có sáu lần vào Top 10. Dù phong độ thời gian gần đây đi xuống, nhưng lý do Neymar được chọn là do anh “có tiếng nói riêng” ở mỗi đội bóng mà mình đầu quân.

Đội hình hay nhất thập kỷ qua do France Football bầu chọn

