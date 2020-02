ĐT Thái Lan nguy cơ bị FIFA cấm dự vòng loại World Cup: Vì đấu đá nội bộ?

Thứ Bảy, ngày 08/02/2020 13:11 PM (GMT+7)

FIFA đã ra cảnh báo sẽ cấm ĐT Thái Lan thi đấu quốc tế nếu xảy ra can thiệp bên ngoài với cuộc bầu cử chủ tịch LĐBĐ nước này.

Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã gửi lời cảnh báo tới LĐBĐ Thái Lan (FAT) rằng bất cứ sự can thiệp bên ngoài nào với cuộc bầu cử chủ tịch tổ chức này sắp tới cũng có thể dẫn tới bóng đá Thái Lan bị cấm hoàn toàn dự các giải đấu quốc tế. Lời cảnh báo được chuyển tới qua bức thư của ông Veron Mosengo-Omba, người phụ trách giao thiệp với các liên đoàn thành viên của FIFA.

ĐT Thái Lan đứng trước nguy cơ bị cấm thi đấu quốc tế trong khi đang đá dở vòng loại thứ 2 World Cup 2022

Bức thư này là lời phản hồi của phía FIFA sau khi tổng thư ký FAT Korrawee Prissananantakul có những trao đổi với FIFA về tình hình bầu cử chủ tịch sẽ diễn ra trong tháng này. Theo đó FAT gần đây đã cấm cựu chủ tịch Worawi Makudi tham gia tranh cử, khiến ông Worari gửi đơn khiếu nại lên Bộ thể thao Thái Lan đòi giải quyết.

Cuộc đấu đá nội bộ này bắt nguồn từ việc ông Worari, trước khi từ chức chủ tịch FAT, đã dính vào scandal hối lộ của FIFA hồi năm 2015. Người lên thay ông Worawi là Somyot Poompunmuang, cựu ủy viên cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Vị chủ tịch kế nhiệm cũng từng bị chất vấn vì không khai báo đầy đủ tài sản sau khi vay một số tiền lớn để kinh doanh ngoài, và bị tố nhận hối lộ cả triệu USD tiền bản quyền giải Thai League.

Việc ông Worawi bị cấm tranh cử khiến cuộc bầu cử hiện chỉ có 2 ứng viên là ông Somyot và nghị sĩ Pinyo Niroj. Ông Somyot không có nhiều cơ hội tái cử bởi kể từ khi ông lên giữ chức năm 2016, bóng đá Thái Lan dần sa sút mà tiêu biểu là những thất bại liên tiếp ở các giải quốc tế và khu vực giai đoạn 2018-2019, với chỉ bóng đá nữ (dự World Cup) là điểm sáng.

Đương kim chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompunmuang (hàng đầu bên phải) bị tố cáo tham nhũng

Theo cảnh báo của FIFA, bất cứ động thái can thiệp nào của Bộ thể thao Thái Lan đều sẽ dẫn tới lệnh cấm ĐTQG nước này tham dự các giải đấu quốc tế của FIFA và AFC. Indonesia đã từng bị cấm giai đoạn 2015-16 do chính phủ can thiệp vào giải VĐQG nước này, khiến Indonesia không được dự vòng loại của World Cup 2018 và Asian Cup 2019.

Nếu FAT bị FIFA phạt thì ĐT Thái Lan có thể chung số phận như Indonesia. Tuy nhiên nếu phải thi hành luật thì chưa rõ liệu FIFA có cấm ĐT Thái Lan thi đấu ngay lập tức ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, bởi Thái Lan đã đá 5 trận ở bảng G và cấm họ ngay sẽ khiến tình hình bảng đấu trở nên rất phức tạp.

