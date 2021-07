Đội tuyển Việt Nam và điểm tựa Mỹ Đình

Đội tuyển nữ Việt Nam tập trung 34 cầu thủ Để chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, với 34 cầu thủ. Theo đó, danh sách trình lên Tổng cục Thể dục Thể thao gồm 9 cầu thủ TP Hồ Chí Minh, 9 cầu thủ Hà Nội, 9 cầu thủ Than Khoáng sản Việt Nam, 5 cầu thủ Hà Nam, Sơn La và Thái Nguyên mỗi địa phương 1 vận động viên. Để kế hoạch tập trung của đội tuyển diễn ra thuận lợi và an toàn, các thành viên của TP Hồ Chí Minh gồm hai huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi và Trần Thị Kim Hồng cùng 9 cầu thủ đã bay ra Hà Nội sớm để thực hiện cách ly theo quy định và đã được test RT-PCR. Trong thành phần Ban huấn luyện ở lần tập trung này, ngoài những gương mặt trợ lý đắc lực quen thuộc cho huấn luyện viên Mai Đức Chung như huấn luyện viên Nguyễn Anh Tuấn (Hà Nội), huấn luyện viên Đoàn Kim Chi, Kim Hồng (TP Hồ Chí Minh) hay huấn luyện viên Đoàn Minh Hải (Than Quảng Ninh) còn có sự xuất hiện lần đầu tiên của một chuyên gia thể lực nước ngoài Cedric Serge Christian Roger. Huấn luyện viên Cedric Serge Christian Roger vừa ký hợp đồng làm việc hai năm cho VFF và bắt đầu công việc của mình từ ngày 1/7 với nhiệm vụ trọng tâm là giúp nâng cao thể lực cho đội tuyển nữ quốc gia, hướng đến các mục tiêu quan trọng trong tương lai. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ điểm danh tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong sáng 17/7 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR trước khi có buổi tập đầu tiên vào buổi chiều cùng ngày.