Điểm nóng vòng 1/8 Cúp C1: 3 ông lớn Anh mơ chung kết, fan chờ đại chiến Man City - Bayern

Thứ Năm, ngày 18/03/2021 10:16 AM (GMT+7)

Phong độ cao của 3 đại diện Premier League khiến fan chờ đợi họ có thể lật đổ ĐKVĐ Bayern Munich, đặc biệt là một trận đại chiến Man City - Bayern ở tứ kết.

3 đội bóng Anh thể hiện uy thế đá cúp

Vòng 1/8 Champions League đã chứng kiến gần như mọi ông lớn đều đi tiếp, ngoại trừ Juventus. Trên thực tế các đội đoạt vé vào tứ kết đều đã thể hiện đúng chất lượng đội hình và chiến thuật của mình, trong khi Juventus chỉ mạnh ngoài mặt nhờ sở hữu Cristiano Ronaldo và gặp đối thủ bị đánh giá yếu hơn, chứ không xứng đáng được xem là ứng viên mạnh.

Bayern Munich thắng vừa đậm vừa nhàn nhã trước Lazio

Đương kim vô địch Bayern Munich vẫn thắng tưng bừng nhất trong các đội vượt qua vòng 1/8. Mặc dù Lazio là một trong những đội yếu nhất của 16 đội vào vòng 1/8, nhưng cách Bayern “làm gỏi” đối thủ vẫn cho thấy đẳng cấp của họ. Thầy trò HLV Hansi Flick mất chỉ hiệp 1 trận lượt đi để bảo đảm chiến thắng và diễn biến ở lượt về thực sự là khá nhàn nhã cho Bayern.

Paris Saint-Germain đánh bại Barcelona trong cặp đấu được chú ý nhất của vòng đấu, nhưng loạt trận chỉ nói lên một điều rằng Barca đã sa sút quá nhiều so với những năm trước đây khi bước ra sân chơi châu lục. Hàng thủ của họ rệu rã trong khi Lionel Messi không thể một mình gánh vác mặt trận tấn công.

Đáng chú ý không kém là cách thắng của các đại diện bóng đá Anh. Man City rất đều đặn nã 2 bàn mỗi lượt trận, mặc dù Monchengladbach thực tế đã bắt đầu tụt dốc phong độ ở thời điểm hai đội gặp nhau do quyết định bỏ sang Dortmund mùa sau của HLV Marco Rose. Leipzig gây khó khăn hơn cho Liverpool do biết tạo ra những cơ hội ghi bàn đáng kể, nhưng tận dụng quá kém so với bộ đôi Salah – Mane của Liverpool.

Chelsea tiếp tục sự chắc chắn dưới thời Thomas Tuchel

Nhưng chiến thắng của Chelsea trước Atletico Madrid vẫn là ấn tượng nhất bởi sau cặp đấu PSG – Barca thì đây là cuộc đọ sức ngang tài ngang sức nhất. Atletico có tiếng là chơi thực dụng và chắc chắn, nhưng đó lại là những gì Chelsea thể hiện được ở loạt trận này khi họ không để Atletico có bao nhiêu cơ hội. Chelsea ở lượt đi đã kiếm được 1 bàn đẹp mắt của Giroud nhưng lượt về họ đá còn ấn tượng hơn và thắng thuyết phục hơn.

Cả 3 đội bóng Anh đều đã giữ sạch lưới ở vòng đấu này và có vẻ Chelsea, Liverpool và Man City đang chơi một thứ bóng đá phù hợp cho đấu trường cúp. Liverpool đã chơi phòng ngự chắc ở Cúp C1 khác hẳn so với ở Premier League, trong khi Chelsea mới lọt lưới 2 bàn sau 13 trận thời Thomas Tuchel và City lọt lưới đúng 1 bàn từ đầu chiến dịch Cúp C1.

Fan chờ đại chiến Man City – Bayern

Các ông lớn chắc chắn không muốn gặp ngay một đối thủ mạnh ở vòng tứ kết, do đó họ sẽ mong được đụng độ Porto hoặc cùng lắm là Dortmund. Porto chơi rất khó chịu mặc dù chất lượng đội hình không quá cao, trong khi Dortmund mạnh ở hàng công nhưng tuyến sau khá đều đặn thủng lưới.

Man City mới chỉ thủng lưới đúng 1 bàn kể từ đầu chiến dịch Champions League

Nhưng với các fan thì một trận đại chiến giữa 2 đội mạnh nhất là đáng để theo dõi, kể cả có phải diễn ra hơi sớm. Và trên mạng xã hội đa số các fan đều muốn xem cuộc thư hùng Man City – Bayern Munich. Bayern không những là đương kim vô địch mà còn tiếp tục duy trì phong độ hủy diệt từ đầu mùa giải, nhưng Man City mới chỉ thua 1/32 trận gần nhất và đã tiếp tục toàn thắng 3 trận kể từ sau thất bại trước MU ở Premier League.

Một cặp đấu khác chắc chắn sẽ gây hứng thú là cặp Chelsea – PSG, một cuộc đấu giữa Thomas Tuchel với Mauricio Pochettino chỉ vài tháng sau khi Pochettino thay chính Tuchel tại PSG. Điều kỳ khôi là trong khi PSG thời Pochettino chưa có tiến bộ nhiều ở Ligue 1 thì Tuchel đã làm thay đổi bộ mặt & phong độ của Chelsea, nhưng ở đấu trường cúp thì không thể dự đoán trước điều gì.

Real Madrid từng được đánh giá là một đối thủ đáng gờm ở các vòng knock-out Champions League, nhưng đây mới là mùa đầu tiên họ vượt qua vòng 1/8 kể từ sau khi Cristiano Ronaldo ra đi và cũng phải nhờ Atalanta mất người ở lượt đi. Điều đó không có nghĩa họ là đối thủ dễ đánh bại, nhất là khi các cựu binh luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc.

