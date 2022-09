Dàn huyền thoại Dortmund “gây sốt” khi đặt chân đến TP.HCM

Để phục vụ khán giả có nhu cầu tới sân theo dõi trận đấu giữa huyền thoại Dortmund và Vietnam All Stars, tham gia các hoạt động bên lề, quyên góp ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 tại TP.HCM, BTC triển khai thêm 2 quấy bán vé tại cổng A và C sân Thống Nhất. Với mức giá 100.000 đồng, khán giả không chỉ được theo dõi màn tranh tài của Vietnam All Stars với các huyền thoại Dortmund vào 19h00 ngày 28/9 mà trước đó còn được thưởng thức các tiết mục ca nhạc đặc sắc, do những ngôi sao hàng đầu làng giải trí như Mỹ Tâm, Hoàng Bách, Min, rapper Dế Choắt, rocker Phạm Anh Khoa… BTC cũng sắp xếp khu vực fanzone, khán giả có thể được sống trong không khí Bundesliga với những trải nghiệm thú vị, đầy hứa hẹn. Trong những ngày tới, ngoài việc bán vé tại Văn phòng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM (Số 05 Đinh Tiên Hoàng, phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), BTC triển khai thêm 2 địa điểm bán vé nữa tại cổng A và C sân vận động Thống Nhất, nhằm phục vụ khán giả thuận tiện hơn. Từ 7h30 ngày 26/9, khán giả có thể tới cổng A (số 30 Nguyễn Kim, Phường 6, Quận 10, TP.HCM) hoặc cổng C (138 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10, TP.HCM) để mua vé thưởng thưucs những màn trình diễn đặc sắc và cũng là ủng hộ quỹ True Love - giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 tại TP.HCM. Do nhu cầu của người hâm mộ cũng như khán giả tiếp tục tăng trong khi sân Thống Nhất vẫn còn khả năng đáp ứng, BTC duy trì việc bán vé tại 2 địa điểm nói trên tới ngày diễn ra sự kiện, hoặc đến khi hết vé. Chiến dịch gây quỹ vận động ủng hộ qua tài khoản số 2200, mở tại ngân hàng Quân đội (MB Bank). Toàn bộ số tiền thu được từ bán vé (đồng giá 100.000đ/1 vé), tài trợ, ủng hộ chiến dịch True Love đều được báo cáo công khai sao kê 24/7 tại website và ứng dụng thiện nguyện. Nhà hảo tâm, người hâm mô và tất cả cộng đồng quan tâm đến chiến dịch True Love đều có thể dễ dàng, thuận tiện theo dõi tiến độ gây quỹ và sử dụng số tiền sau khi gây quỹ. Đặc biệt tài khoản thiện nguyện số 2200 được chọn nhằm đại diện cho 2200 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ do Covid-19 tại TP.HCM như một cách để kêu gọi sự chia sẻ, chung tay từ cộng đồng.