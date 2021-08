“Đại gia” Bayern Munich khởi đầu gặp khó, xem Bundesliga hấp dẫn trên VTVcab

Bundesliga 2021/2022 được phát sóng độc quyền trên các kênh thể thao của VTVcab, On Sports+, ON và ON+ với 9 trận đấu mỗi vòng. Cũng như nhiều mùa bóng trước, người hâm mộ luôn quan tâm xem liệu có đội bóng nào đủ sức soán ngôi “đại gia” Bayern Munich nhưng đến nay dường như đó vẫn là câu hỏi không có lời đáp.

Bayern Munich (áo đỏ) vẫn sẽ là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch

“Hùm xám” Bayern Munich khởi đầu gian khó?

Bayern vừa trải qua mùa giải đáng thất vọng khi bị loại ngay ở vòng tứ kết Champions League và chỉ giành được chiếc cúp vô địch Bundesliga. Thành tích đó khiến đội bóng giàu thành tích nhất nước Đức phải thanh lọc đội ngũ với việc thay thế HLV Hans Flick bằng chiến lược gia 34 tuổi Julian Nagelsmann đồng thời tăng cường hàng thủ với Upamecano, Omar Richards và thủ thành Sven Ulreich.

Với 10/11 vị trí là những gương mặt cũ, nhà ĐKVĐ Bayern, liệu có tiếp tục thống trị mùa giải mới?

Chuyến làm khách đến sân của Gladbach sẽ là trận đấu chính thức đầu tiên của Bayern Munich dưới thời tân HLV Julian Nagelsmann. Với tư cách là nhà vô địch, đương nhiên “Hùm xám” được đánh giá cao hơn Monchengladbach.

Tuy nhiên, Bayern vốn kỵ giơ M’gladbach tại Borussia-Park khi đã thất bại ở 2 chuyến làm khách gần nhất. Ngoài ra lối chơi của “Hùm xám” bóng đá Đức vẫn chưa thành hình dưới thời HLV mới, các trụ cột chưa lấy lại 100% phong độ và cơn bão chấn thương đã lấy mất Benjamin Pavard, Alphonso Davies và Lucas Hernandez.

Hàng phòng ngự chính là “tử huyệt” của Bayern mà M’gladbach có thể khai thác. Cần biết rằng trong 10 năm trở lại đây, không đội nào kiếm được nhiều điểm trước Bayern bằng M’gladbach (27 điểm). Và trong 23 năm qua, chỉ duy nhất một đội hạ được Bayern tại vòng đấu mở màn không ai khác chính là M’gladbach. Họ làm điều đó tới hai lần ở mùa 2011/12 và 2001/02.

VTVcab độc quyền mùa giải 2021/2022 - giải Bundesliga - VĐQG Đức. Lịch trực tiếp các trận đấu của vòng 1:

* Chờ màn lật đổ Bayern Munich của các đối thủ

Trong thập kỉ qua, đối thủ lớn nhất của Bayern tại Bundesliga chính là Dortmund. Dù vậy, sẽ là chuyện khó tin nếu Dortmund đăng quang Bundesliga 2021/2022 sau khi đã gây thất vọng ở mùa giải trước. HLV Edin Terzic đã được thay thế bằng cái tên Marco Rose. Hy vọng với việc giữ chân được chân sút chủ lực Erling Haaland và bổ sung tân binh chất lượng Donyell Male, “đội bóng vùng Ruhr” sẽ trở lại là đầy mạnh mẽ trong cuộc đua với ĐKVĐ.

RB Leipzig cho thấy tham vọng lớn với 91 triệu euro ném vào “phiên chợ” mùa hè. Nhưng trong 5 bản hợp đồng mới của họ, chỉ có tiền đạo Andre Silva (đến từ Frankfurt) thực sự chất lượng.

