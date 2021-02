Công Vinh hứa hẹn tái xuất với dự án “bom tấn” năm con Trâu

Công Vinh: Bóng đá trẻ Việt Nam không thua kém Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc… “Việc các cầu thủ Việt Nam được thi đấu ở Nhật bản, dù ở giải J-League 1 hay J-League 2 cũng đều là bước tiến dài trong sự nghiệp của họ. Đi một ngày đàng học một sàng khôn và cái gì cũng có mặt tốt của nó cả. Mình đến được với nền bóng đá chuyên nghiệp, đẳng cấp hơn nên sự cạnh tranh chắc chắc sẽ khó khăn hơn nhiều so với ở Việt Nam. Dù thế nào, cầu thủ Việt nam bị hạn chế về chuyên môn, thể lực và có thể cả ngoại ngữ. Nhưng nếu vượt qua được những khó khăn ấy, năng lực của họ sẽ được thừa nhận. Ở chiều ngược lại, chúng ta cũng hiểu được mình đang ở đâu, để phấn đấu hơn nữa. Việc một CLB như Sài Gòn đang hợp tác với các CLB của Nhật giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam có nhiều cơ hội để cọ xát, tương tự như bóng đá Thái Lan đang làm với một số CLB ở châu Âu như Leicester City. Theo quan điểm của tôi, các lứa trẻ của bóng đá Việt Nam không thua kém Nhật Bản, Hàn Quốc hay cả Úc. Nhưng ở cấp độ trên 23 tuổi, họ lại vượt trội so với mình. Bởi họ được cọ xát ở môi trường đẳng cấp cao hơn, có cơ hội để phát triển năng lực. Đó là lý do tại sao nhiều cầu thủ gốc Việt như Lee Nguyễn lại chơi hay đến như vậy, khi họ được học tập và thi đấu ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp, đẳng cấp”, Công Vinh chia sẻ về việc Đặng Văn Lâm hay một số cầu thủ của Sài Gòn FC sắp được sang Nhật Bản thi đấu.