Công an HN bị cầm hòa 2-2, HLV Polking & Quang Hải muốn vô địch C1 Đông Nam Á trên đất Thái

“Cầu thủ hai đội đã chơi rất tốt. Đây là trận đấu chất lượng cao của chúng tôi trước đối thủ rất mạnh. Rất khó để nói tôi thất vọng hay không về kết quả hòa 2-2. Chúng tôi đã có hiệp một rất tuyệt vời, gây áp lực toàn sân, tạo ra nhiều cơ hội và những tình huống uy hiếp đầy tiếc nuối.

HLV Polking lạc quan về cơ hội vô địch C1 Đông Nam Á của CLB Công an Hà Nội.

Hiệp hai, Buriram đã vùng lên, triển khai tốt hơn. Nhưng chúng tôi vẫn xứng đáng hơn, với nỗ lực hết mình của các cầu thủ. Chúng tôi có phần tiếc nuối với những pha dứt điểm cuối cùng. Chúng tôi sẽ có một tuần chuẩn bị tốt cho trận lượt về. Cơ hội vẫn mở cho hai đội. Công an Hà Nội không thể để thua”, HLV Mano Polking phát biểu sau trận đấu giữa Công an Hà Nội và Buriram United tối 14/5 trên sân Hàng Đẫy.

Quang Hải và đồng đội đã nhập cuộc khá tốt trước sự cổ vũ của hơn 13.000 cổ động viên nhà ở trận chung kết lượt đi giải các CLB Đông Nam Á (Cúp C1 Đông Nam Á) với Buriram United từ Thái Lan. Dù vậy, Công an Hà Nội đã không thể đứng vững trước sức ép khủng khiếp từ các cầu thủ Buriram United trong hiệp hai và để đối thủ cầm hòa 2-2.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở Thái Lan, HLV Polking tự tin rằng CLB Công an Hà Nội vẫn có thể chơi tốt hơn ở trận chung kết lượt về diễn ra vào ngày 21/5 tới. HLV trưởng CLB Công an Hà Nội nói tiếp: “Buriram United rất mạnh ở Thái Lan. Họ có lực lượng CĐV tuyệt vời.

Đối thủ có thể cũng gặp áp lực phải thắng trước hàng vạn khán giả nhà. Vấn đề của chúng tôi là thích nghi, bình tĩnh để vượt qua áp lực. Chúng tôi có nhiều tuyển thủ, họ đã trải qua nhiều trận đấu như này. Tôi tin tưởng các cầu thủ có thể chứng tỏ khả năng của mình. Chúng tôi sẽ đến đó để giành cúp”.

Góp mặt trong cuộc họp báo sau trận đấu, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã chia sẻ về những tình huống va chạm với Theerathon Bunmathan bên phía Buriram United: “Tôi luôn cố gắng chiến thắng trong mọi tình huống, không chỉ là với riêng Theerathon mà bất cứ cầu thủ nào cũng vậy”.

Quang Hải và đồng đội có hiệp hai khó khăn trước đại diện Thái Lan.

Quang Hải cho biết thêm, việc ĐT Việt Nam vừa lên ngôi vô địch AFF Cup 2024 ngay trên đất Thái Lan tiếp thêm nhiều động lực cho các cầu thủ Công an Hà Nội có thể làm nên lịch sử với mục tiêu vô địch Cúp C1 Đông Nam Á.

“Cả đội đã chơi với tinh thần tốt, quyết tâm cao. Có một chút tiếc nuối khi chúng tôi đánh rơi chiến thắng. Nhưng đây là kết quả chấp nhận được để hướng đến trận lượt về. Chiến thắng của ĐT Việt Nam ở AFF Cup giúp chúng tôi có nhiều động lực hơn. Tôi mong rằng CĐV Việt Nam sẽ đến cổ vũ cho Công an Hà Nội ở trận đấu lượt về với Buriram United”, Quang Hải chia sẻ.

Trong khi HLV Osmar Loss của CLB Buriram cho rằng HLV Mano Polking đã phân tích rất kỹ đại diện của Thái Lan để giúp Công an Hà Nội thi đấu tốt trong hiệp một. Bên cạnh đó, HLV trưởng CLB Buriram United cho biết ông chủ động rút Theerathon Bunmathan ra sân để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận lượt về, chứ không phải vì hậu vệ sinh năm 1990 bị bắt bài.

“Hiệp một, CLB Công an Hà Nội chơi tốt hơn, nhưng chúng tôi đã trở lại trong hiệp hai. Ở hiệp đầu, đối thủ của chúng tôi gây áp lực dồn dập. Kết quả 2-2 tốt cho chúng tôi hơn. Có thể nói, hôm nay CLB Công an Hà Nội đã đánh rơi điểm trên sân nhà. Lượt về, chúng tôi có lợi thế sân nhà với cổ động viên còn cuồng nhiệt hơn ở đây”, HLV Osmar Loss nói trong cuộc họp báo sau trận đấu với Công an Hà Nội.