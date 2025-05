Đối đầu Quang Hải - Theerathon, hậu vệ Thái Lan "siêu tiểu xảo" không ngán đá sân khách

Ở trận chung kết lượt đi giải các CLB Đông Nam Á 2024/25 giữa Công an Hà Nội và Buriram United (19h30 ngày 14/5), HLV Mano Polking có cuộc tái ngộ với một số học trò ở ĐT Thái Lan trong quá khứ, điển hình là trường hợp của hậu vệ Theerathon Bunmathan.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, hậu vệ kỳ cựu sinh năm 1990 tự tin nói: "Tôi hiếm khi thua trong mỗi lần đối đầu với các đội bóng Việt Nam. Trận đấu với Công an Hà Nội ở cấp độ khác, nhưng mục tiêu của chúng tôi không gì khác ngoài việc giành chiến thắng ngay trên sân khách để tạo lợi thế trước trận lượt về".

Ở trận đấu thuộc vòng bảng, khi Quang Hải và đồng đội giành chiến thắng 2-1 trước Buriram United trên sân Hàng Đẫy hồi tháng 8/2024, Theerathon Bunmathan không thể góp mặt vì chấn thương.

Trong quá khứ, Quang Hải và Theerathon Bunmathan đã có không ít lần đụng độ ở cấp độ đội tuyển quốc gia

Với Theerathon Bunmathan, hậu vệ sinh năm 1990 đã có 10 lần đối đầu với ĐTQG Việt Nam và chỉ có lần duy nhất nhận thất bại. Đó là trận thua 0-1 của ĐT Thái Lan trước ĐT Việt Nam tại King's Cup năm 2019.

Theerathon luôn là cái tên gây chú ý đặc biệt ở mỗi cuộc so tài giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan. Cầu thủ sinh năm 1990 luôn biết cách gây ức chế cho các tuyển thủ Việt Nam lẫn cổ động viên Việt Nam bằng lối chơi có phần "tiểu xảo" của mình.

Tương tự như Theerathon Bunmathan, Quang Hải có tổng cộng 10 lần cùng ĐT Việt Nam đối đầu với ĐT Thái Lan. Tiền vệ sinh năm 1997 có 3 lần cùng "Những chiến binh sao vàng" đánh bại "Voi chiến", đáng chú ý là 2 trận thắng ở chung kết AFF Cup 2024.

Nhưng Theerathon Bunmathan không góp mặt trong đội hình ĐT Thái Lan tại AFF Cup 2024, nên Quang Hải mới có lần duy nhất đánh bại được hậu vệ có 101 trận khoác áo "Voi chiến" ở King's Cup 2019.

Quang Hải chưa một lần chọc thủng lưới được ĐT Thái Lan, trong khi Theerathon Bunmathan đã có 2 lần ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam (1 bàn ở vòng loại World Cup 2018 và 1 bàn ở chung kết AFF Cup 2022).

Những thống kê kể trên giúp Theerathon Bunmathan có phần tự tin khi đối đầu với Quang Hải và đồng đội ở CLB Công an Hà Nội trước thềm trận chung kết lượt đi giải các CLB Đông Nam Á 2024/25.

Theo chia sẻ của Quang Hải trong cuộc họp báo, các cuộc đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan ở cấp độ CLB sẽ có nhiều khác biệt so với cấp độ ĐTQG. Quang Hải và CLB Công an Hà Nội cũng đang thể hiện sự tự tin không kém khi được tiếp đón Buriram United trên sân nhà Hàng Đẫy ở chung kết lượt đi giải các CLB Đông Nam Á. Quang Hải quyết cùng Công an Hà Nội thêm một lần nữa đánh bại Buriram United của Theerathon Bunmathan và lên ngôi vô địch Đông Nam Á năm 2025.

