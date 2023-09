CLB Công an Hà Nội: Nỗ lực bảo vệ ngôi “vương”

Kế hoạch nâng tầm đội bóng

CLB Công an Hà Nội không có nhiều thời gian cho việc ăn mừng kỳ tích vô địch V.League 2023. Trong lịch sử giải đấu, CLB Công an Hà Nội là đội thứ hai vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên thăng hạng, sau HAGL cách đây đúng 20 năm.

Bùi Hoàng Việt Anh là mảnh ghép mới cho “dải ngân hà” của CLB Công an Hà Nội.

Công thức chung của hai đội là thu hút các nội binh chất lượng cao, đồng thời tìm kiếm các ngoại binh phù hợp về cả chuyên môn lẫn thái độ, tinh thần thi đấu. Cách đây 20 năm, HAGL từng vung tiền chiêu mộ một loạt tuyển thủ quốc gia Việt Nam. Bầu Đức thậm chí còn chơi lớn khi mời “Zico Thái” Kiatisuk về V.League thi đấu. Cho đến bây giờ, đó vẫn được xem là thương vụ tầm cỡ nhất lịch sử V.League, không chỉ về giá trị chuyển nhượng mà còn về sức hút và tầm ảnh hưởng của ngôi sao.

Chính vì vậy, CLB Công an Hà Nội chỉ dành khoảng thời gian ngắn để mừng công, từ việc thiết kế ấn phẩm riêng cho đến tổ chức gala ăn mừng cho toàn bộ thành viên CLB. Sau đó, các kế hoạch nâng tầm đội bóng tiếp tục được triển khai.

Không mạnh bạo như đội bóng “hàng xóm” CLB Hà Nội - đội liên tục chiêu mộ ngoại binh phục vụ Cúp C1 châu Á, nhưng CLB Công an Hà Nội cũng bắt đầu chào đón những tân binh chất lượng, với đẳng cấp đã được chứng minh ở V.League. Cái tên đầu tiên chính là trụ cột của CLB Hà Nội mùa trước, Bùi Hoàng Việt Anh.

Sự xuất hiện của Bùi Hoàng Việt Anh sẽ giúp CLB Công an Hà Nội cải thiện hàng phòng ngự đáng kể. Cho dù mới 24 tuổi, nhưng trung vệ này đã dày dạn kinh nghiệm khi lăn lộn từ giải hạng Nhất lên V.League. Mùa trước, CLB Công an Hà Nội thủng lưới đến 21 bàn và chỉ giữ sạch lưới 5/20 trận. Đây là thông số khó chấp nhận với một nhà vô địch, đặc biệt khi họ sở hữu thủ môn đẳng cấp vượt trội như Filip Nguyễn.

Đó cũng có thể là lý do tại sao ban lãnh đạo CLB Công an Hà Nội quyết định gia cố hàng phòng ngự trước khi nghĩ đến hàng công. Cặp hậu vệ cánh của CLB Công an Hà Nội vốn rất mạnh, nhưng họ thiếu trung vệ xịn.

Tham vọng và khát khao của Bùi Hoàng Việt Anh cũng là yếu tố quan trọng với CLB Công an Hà Nội. Trung vệ này đã phấn đấu không ngừng nghỉ để trở thành trụ cột từ CLB đến ĐTQG. Không ít người lo ngại đội bóng ngành Công an sẽ đánh mất khát khao chiến thắng sau khi thành công quá nhanh, nhưng các luồng gió mới như Việt Anh sẽ ngăn chặn điều đó xảy ra - dù chỉ trong tư tưởng.

Sau Bùi Hoàng Việt Anh, CLB Công an Hà Nội nhiều khả năng sẽ chiêu mộ một cầu thủ nội khác đủ sức tạo ra khác biệt lớn cho lối chơi của họ. Đó là “Pirlo Việt Nam” Lê Phạm Thành Long. Giống như vị trí trung vệ, CLB Công an Hà Nội thiếu một tiền vệ có khả năng cầm nhịp ở giữa sân. Mùa trước, các HLV của đội bóng này thường xuyên phải đẩy Vũ Văn Thanh lên cao để hỗ trợ Nguyễn Trọng Long và Hoàng Văn Toản kiểm soát trận đấu.

Cũng khó trách Nguyễn Trọng Long và Hoàng Văn Toản khi họ còn quá trẻ và không phù hợp để làm người điều phối ở phía sau. Trong khi đó, Nguyễn Quang Hải hay Jhon Cley đều có xu hướng tấn công quá mạnh. Sự xuất hiện của Lê Phạm Thành Long sẽ giúp CLB Công an Hà Nội tạo ra sự cân bằng cần thiết.

Như vậy, “dải ngân hà” của CLB Công an Hà Nội gần như hoàn thiện. Vị trí tiếp theo mà họ nhắm đến nhiều khả năng là tiền đạo cắm, nơi Nguyễn Tiến Linh nổi lên như mục tiêu hàng đầu.

Sẵn sàng bước ra sân chơi châu lục

Do Cúp C1 châu Á chính thức thay đổi lịch trình từ mùa giải 2023/2024, CLB Công an Hà Nội không có suất tham dự cho dù là đương kim vô địch V.League. Muốn bước vào sân chơi này, CLB Công an Hà Nội phải bảo vệ ngôi vương thành công ở mùa giải sau.

Trong lễ ăn mừng chức vô địch V.League 2023, Đoàn Văn Hậu đã nhắc đến mục tiêu này. Rõ ràng, các cầu thủ lớn tìm đến CLB Công an Hà Nội không chỉ vì các hợp đồng béo bở, mà còn vị dự án đầy tham vọng của ban lãnh đạo đội bóng.

Trong quá trình chinh phục giải quốc nội và bước ra đấu trường châu lục, CLB Công an Hà Nội hứa hẹn sẽ còn tiếp tục nâng cấp lực lượng mạnh mẽ hơn. Với tầm ảnh hưởng của HLV Trần Tiến Đại, đội bóng ngành Công an có sẵn nguồn cầu thủ ngoại chất lượng cao từ Brazil, châu Phi và đặc biệt ở Thái Lan.

Thành công nhanh chóng của Gustavo Henrique hay của riêng Raphael Success ở nửa cuối mùa trước là ví dụ sống động nhất. Vấn đề mà CLB Công an Hà Nội cần giải quyết lúc này là xây dựng bộ khung cầu thủ nội mạnh nhất có thể. Sau cùng, bất cứ CLB nào muốn vô địch V.League đều cần nền tảng là các tuyển thủ Việt Nam.

Cách làm bóng đá này của CLB Công an Hà Nội đang mang đến hiệu ứng tích cực cho cả giải đấu. Các CLB khác cũng dần mạnh lên, trong khi các tuyển thủ có cơ hội tiếp cận với thứ bóng đá ở cấp độ tốt nhất có thể.

Các đối thủ không đứng yên Một số CLB lớn ở V.League đang dần chuyển mình để lấy lại vị thế. Đáng gờm nhất vẫn là CLB Hà Nội, đội chỉ đứng sau CLB Công an Hà Nội vì hiệu số bàn thắng thua ở mùa giải trước. Với sức mạnh ổn định kéo dài nhiều năm, CLB Hà Nội chưa bao giờ khủng hoảng quá lâu. Mùa tới, CLB Hà Nội “chơi tất tay” khi tuyển đủ 6 ngoại binh phục vụ đấu trường châu lục. Hiện vẫn chưa rõ quy chế của V.League mùa giải mới cho phép các CLB đăng ký bao nhiêu ngoại binh, nhưng rõ ràng CLB Hà Nội đang có nhiều lựa chọn hơn phần còn lại. Chưa kể các ngôi sao ngoại của họ đều là hàng khủng so với mặt bằng chung. Ở vị thế khác, Becamex Bình Dương cũng khiến giới mộ điệu ngỡ ngàng khi thay máu cả đội hình. Với một loạt ngôi sao mới bên cạnh việc giữ chân Rimario, đội bóng của HLV Huỳnh Đức hứa hẹn sẽ chen chân vào cuộc đua vô địch mùa tới.

