Chung kết cúp C1 Man City - Inter: Chờ hàng công bùng nổ, Haaland so tài Lukaku

Haaland chính là cầu thủ có được sự chú ý nhiều nhất khi Man City đối đầu Inter Milan. Chân sút người Na Uy được kỳ vọng sẽ thể hiện được phong độ ghi bàn "hủy diệt" để giúp "The Citizens" khuất phục đối thủ.

Haaland vẫn đang trên đường chinh phục những cột mốc ấn tượng ở Cúp C1

Hiện Haaland cũng đang vô cùng sáng cửa để trở thành Vua phá lưới Cúp C1 mùa giải 2022/23. Anh nắm trong tay tới 12 bàn thắng và chỉ Edin Dzeko là cầu thủ gần nhất có thể bắt kịp chân sút sinh năm 2000.

Nhưng đó chỉ là con số lý thuyết, còn trên thực tế, Edin Dzeko gần như không thể bắt kịp Haaland. Lý do bởi vào lúc này, chân sút của Inter kém Haaland tới tận 8 bàn thắng. Việc ghi được 8 bàn trong khi chỉ còn lại trận chung kết thực sự là điều không tưởng.

Haaland hiện cũng vô cùng khát khao trong việc ghi bàn trở lại. Lần gần nhất anh ghi bàn cho Man City đã diễn ra cách đây gần 1 tháng, khi đó đội bóng của HLV Pep Guardiola đánh bại Everton với tỷ số 3-0 tại vòng 36 Ngoại hạng Anh.

Hỗ trợ cho Haaland chính là những ngôi sao tấn công thượng thặng. De Bruyne, Grealish hay Bernardo Silva... sẵn sàng cung cấp cho tiền đạo người Na Uy những đường chuyền chất lượng và ở đẳng cấp cao nhất. Do vậy, Inter Milan sẽ không chỉ phải đề phòng mỗi Haaland ở trận này.

Phía Inter Milan chắc chắn không thể có nhân sự hàng công được đánh giá cao bằng Man City. Tuy nhiên không vì vậy mà nửa xanh thành Manchester có thể xem thường "Nerazzurri".

Haaland sẽ có màn so tài đáng chú ý với Lukaku và Lautaro Martinez

Lukaku dần lấy lại phong độ vào thời điểm cuối mùa giải. Trong khi đó, Lautaro Martinez vẫn đang là cây săn bàn chủ lực của Inter Milan. Màn trình diễn của anh tại CLB trái ngược hoàn toàn so với những gì từng thể hiện tại World Cup 2022 trong màu áo ĐT Argentina.

Lukaku và Lautaro Martinez rất có thể trở thành "song tấu" đáng gờm của Inter Milan để đối chọi lại Man City. Hàng thủ "The Citizens" thi đấu rất vững chắc, do vậy "Nerazzurri" cần những tiền đạo to cao như Lukaku để mang tới sự khác biệt.

Trong trường hợp Lukaku không thi đấu, Dzeko có thể được sử dụng. Trên thực tế, cựu sao Man City thường xuyên được sử dụng vào thời điểm Lukaku sa sút phong độ.

Lukaku, Lautaro Martinez và Dzeko đã cùng nhau ghi tới 10 bàn trong 7 trận đấu gần nhất ở mọi đấu trường cho Inter Milan. Con số này rất ấn tượng và hàng thủ Man City phải thực sự cẩn trọng nếu không muốn giấc mơ vô địch Cúp C1 sẽ lại thêm lần tan biến.

Cúp C1/Champions League 2022/23 Theo bạn đội nào sẽ lên ngôi vô địch? Man City Inter Milan Bình chọn Xem kết quả

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo dự đoán kịch bản trận chung kết sẽ diễn ra theo cách như thế nào, vào sáng 10/6!

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/chung-ket-cup-c1-man-city-inter-cho-hang-cong-bung-no-haaland-...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/chung-ket-cup-c1-man-city-inter-cho-hang-cong-bung-no-haaland-so-tai-lukaku-c28a54644.html