Cầu thủ Hải Phòng được nhắc tránh xa “đỏ đen” mùa EURO

“Đấy là vấn đề cá nhân nên chúng tôi chỉ có thể khuyên nhủ các cầu thủ. Thực sự, các cầu thủ cần biết những gì tốt và không tốt cho sự nghiệp của mình. Tất nhiên, quan điểm của tôi là không hề tốt khi dính vào các vấn nạn xã hội như cá độ bóng đá”.

Đó là câu trả lời của HLV Chu Đình Nghiêm trước câu hỏi về việc CLB Hải Phòng sẽ giám sát và quản lý các cầu thủ như thế nào trong mùa EURO 2024, trước các vấn nạn như chơi cá độ bóng đá. Bên cạnh đó, ông Nghiêm cũng nhắc thêm các học trò nên chọn trận đấu ở EURO 2024 để xem, qua đó giữ sức khoẻ thi đấu những vòng đấu còn lại tại V-League 2023/24.

Tối ngày 20/6, CLB Hải Phòng đã có chuyến làm khách trước Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy thuộc vòng 24 của V-League 2023/24. Sau 90 phút so tài trên sân Hàng Đẫy, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm nhận thất bại 1-5 trước đội vô địch V-League 2023.

Với thất bại trước Công an Hà Nội, CLB Hải Phòng vẫn tạm xếp vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Trong khi CLB Công an Hà Nội đã vươn lên vị trí thứ 6 với 3 điểm giành được trên sân nhà Hàng Đẫy. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của CLB Công an Hà Nội dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking.

HLV Polking dành nhiều lời khen cho Quang Hải.

Sau trận thắng Hải Phòng, HLV Polking đã dành nhiều lời khen cho Quang Hải, ngôi sao được cho là đã đạt được thoả thuận để ở lại cống hiến cho CLB Công an Hà Nội: “Quang Hải chơi rất hay. Tôi nghĩ Quang Hải có một số tín hiệu tích cực liên quan đến hợp đồng nên cậu ấy đã chơi tốt.

Tôi đã nói chuyện với chủ tịch của đội bóng về tầm quan trọng của việc có một cầu thủ như Quang Hải trong đội. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời và luôn làm việc chăm chỉ. Quang Hải là ngôi sao lớn của đội. Bạn có thể thấy cậu ấy phòng ngự nhiều như thế nào, chạy bao nhiêu, chạy nước rút bao nhiêu”.

Về câu hỏi quản lý cầu thủ trong mùa EURO 2024, HLV Polking thẳng thắn cho rằng: “Tôi muốn để cầu thủ tự do một chút. Vì họ có thể học được nhiều điều từ các trận đấu ở EURO 2024. Nhưng những trận đấu quá trễ thực sự không nên xem trực tiếp. Cầu thủ nên ưu tiên giấc ngủ để giữ thể trạng tốt và xem lại vào ngày hôm sau”.

