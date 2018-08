Bóng đá nữ ASIAD: Trung Quốc hạ "nữ hoàng", có thể gặp Việt Nam

Thứ Tư, ngày 22/08/2018 21:06 PM (GMT+7)

ĐT nữ Trung Quốc đã tránh phải gặp Nhật Bản và rơi vào nhánh đấu có Việt Nam sau khi đánh bại nhà đương kim vô địch Triều Tiên.

ĐT nữ Trung Quốc vượt qua Triều Tiên, nằm cùng nhánh với Việt Nam

Đã chắc suất đi tiếp tại bảng B từ trước trận nhưng ĐT nữ Trung Quốc và Triều Tiên vẫn có một trận đấu quan trọng nhằm xác định cặp đấu tứ kết cũng như nhánh đấu của họ. Đội thua sẽ phải gặp nhà ĐKVĐ Asian Cup và cựu vô địch World Cup Nhật Bản, trong khi đội thắng sẽ gặp Thái Lan dễ thở hơn.

ĐT nữ Trung Quốc sẽ gặp Thái Lan ở tứ kết và có thể gặp Việt Nam ở bán kết

Wang Shuang khởi đầu khá mỹ mãn cho nữ Trung Quốc khi mở tỷ số ở phút thứ 8, và tuyển nữ Trung Quốc áp đảo thế trận trong phần còn lại của hiệp 1 dù họ bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội ăn bàn. Sang hiệp 2, Wang Shanshan đánh đầu chính xác nâng tỷ số lên 2-0, và mặc dù tiền đạo Rong Zhao nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 90+2, Trung Quốc đã có được 3 điểm quan trọng trước các nhà ĐKVĐ ASIAD.

Nữ Trung Quốc sẽ gặp Thái Lan vào 19h30 ngày 25/8 tới và cũng trong cùng ngày nữ Triều Tiên sẽ phải đối đầu Nhật Bản ở trận đấu diễn ra vào lúc 16h. Nếu nữ Trung Quốc vượt qua được Thái Lan và nữ Việt Nam đánh bại Đài Bắc (TQ), hai đội sẽ là đối thủ của nhau ở bán kết ngày 28/8.

Hồng Kông (TQ) thắng lớn, chủ nhà Indonesia bị loại

Trong trận đấu còn lại của bảng B, tuyển nữ Hồng Kông (TQ) đã giành chiến thắng với tỷ số đậm 6-1 trước ĐT Tajikistan. 5 bàn thắng đã được ghi chỉ trong hiệp 1 của trận đấu cho Hồng Kông (TQ) trong khi Natalia Sotnikova ghi bàn danh dự cho Tajikistan ở phút 36, và ở hiệp 2 Chun Ching Hang góp thêm 1 bàn nữa để ấn định tỷ số chung cuộc.

Với 3 điểm có được, tuyển nữ Hồng Kông (TQ) tuy đứng thứ 3 bảng B nhưng vẫn sẽ đi tiếp để gặp Hàn Quốc do họ có thành tích tốt nhất so với 2 đội đứng thứ ba còn lại là Thái Lan và Indonesia. Thái Lan đã có suất đi tiếp từ trước, do đó chủ nhà Indonesia là đội bị loại khi thua cả 2 trận và lọt lưới 16 bàn, 12 bàn đến chỉ riêng từ trận thua trắng Hàn Quốc.