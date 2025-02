Bí ẩn những đại diện thành Manchester núp bóng "Gã khổng lồ" MU - Man City

"Đứa con tinh thần" của huyền thoại MU

Chung sống cùng những "Gã khổng lồ" đôi lúc mang lại lợi ích bất ngờ. Khi khu vực Greater Manchester bị bao trùm bởi đợt bão tuyết đầu tháng 1, Salford City không có nơi nào để tập luyện vì các sân bóng tại cơ sở huấn luyện Littleton Road của họ đã đóng băng. CLB thuê các sân bóng này từ MU với mức phí tượng trưng.

Đại diện của Salford City bốc máy thực hiện một cuộc gọi đến Old Trafford để hỏi về phương án thay thế và ngay lập tức, họ nhận được lời mời sử dụng sân trong nhà tại The Cliff, trụ sở cũ của "Quỷ đỏ".

Salford City là đội bóng vô danh đến từ League Two (tương đương giải hạng 4 Anh). Dù vậy, đại diện vùng Greater Manchester thuộc quyền sở hữu của dàn huyền thoại MU "Thế hệ 92" gồm David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes

Nhờ mối liên hệ mật thiết này, Salford từ câu lạc bộ chơi ở giải hạng 8 cách đây hơn 1 thập kỷ, vươn lên trở thành thành viên thuộc EFL (hệ thống các giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Anh).

Tuy nhiên, việc làm "hàng xóm" với MU và Man City, 2 trong số các câu lạc bộ lớn nhất thế giới, cùng khoảng 90 đội bóng khác cũng đặt ra không ít thách thức cho họ.

Sau 4 lần thăng hạng trong 5 mùa giải, Salford dừng chân tại League Two suốt 6 năm qua. Vào tháng 2 năm ngoái, câu lạc bộ khởi động quá trình tìm kiếm “đối tác chiến lược mới” để thu hút các khoản đầu tư cần thiết. Tháng 8 cùng năm, doanh nhân Peter Lim, đối tác kinh doanh thân cận nhất của "Thế hệ 92" bất ngờ rút khỏi dự án.

Dàn huyền thoại MU "Thế hệ 92" là sợi dây liên kết Salford City với "Quỷ đỏ"

Theo thống kê, số lượng khán giả trung bình tới sân Peninsula, sân nhà của Salford City là 2.803, thấp thứ 3 tại EFL và chỉ đứng thứ 8 tại Greater Manchester, thậm chí thua cả số lượng cổ động viên của đội hạng 9 Bury.

Tuy nhiên, ở chuyến làm khách tới sân Etihad ở vòng 3 FA Cup, khoảng 5.500 cổ động viên đã xuất hiện ở khu vực khán đài của Salford City. Sự gia tăng đột biến về số lượng cổ động viên là tin vui với Salford City, bất chấp họ không thể tiến sâu vì thảm bại 0-8 trước Man City.

“Khi bạn đứng dưới cái bóng của 2 trong số các câu lạc bộ lớn nhất thế giới, với lịch sử, thành công, và sự ủng hộ toàn cầu mà họ nhận được, chúng tôi luôn phải chấp nhận điều đó". Karl Robinson, HLV trưởng Salford City so sánh về tầm vóc của câu lạc bộ với 2 đội bóng láng giềng.

Cuộc chạm trán Man City là lần đầu tiên Salford City tham dự vòng 3 FA Cup và cũng là lần đầu tiên, họ đối đầu với 1 trong 2 "Gã khổng lồ" thành Manchester.

HLV Karl Robinson tiếp lời: “Tôi nghĩ trận đấu này đã khiến nhiều người chú ý và thốt lên: ‘Ồ, họ đang làm rất tốt. Họ đã trải qua 10 năm, rất nhiều lần thăng hạng'. Đó là lý do tôi không thích khi ai đó nói rằng chúng tôi đang chững lại. Chúng tôi không hề chững lại như họ nghĩ đâu!”.

"Hiện tượng thăng hạng" của bóng đá Anh hưởng lợi nhờ Man City

Salford không phải là CLB duy nhất cần sự hỗ trợ từ những "Gã khổng lồ" thành Manchester tại vòng 3 FA Cup. Simon Wilson, giám đốc bóng đá của Stockport County, chia sẻ trước chuyến làm khách đến sân của đại diện Ngoại hạng Anh Crystal Palace: “Hiện tại, Stockport County đang sử dụng sân trong nhà của Man City. Nếu không, chúng tôi sẽ không thể thực hiện buổi tập 11 đấu 11. Chúng tôi đã phải xoay xở cả tuần qua”.

Chung cuộc, Stockport County nhận thất bại tối thiểu 0-1. Dù vậy, đội bóng vùng Greater Manchester đã thi đấu tốt, thậm chí tung ra nhiều cú sút trúng đích hơn cả đối thủ. Đây là sự tiến bộ rõ rệt của đại diện League One (giải hạng 3 Anh).

Stockport là một trong những câu lạc bộ có bước tiến mạnh mẽ nhất nước Anh nhờ sự hỗ trợ từ Man City

Năm 2011, Stockport rớt khỏi League Two, giải đấu cấp độ thấp nhất của EFL và ngụp lặn suốt 10 năm ở các hạng đấu bán chuyên như National League (giải hạng 5 Anh), National League North (giải hạng 6 Anh), trước khi trở lại League Two vào mùa 2022/23.

Simon Wilson từng là quản lý chiến lược và hiệu suất của City Football Group (CFG), trước khi chuyển sang làm tư vấn cho các câu lạc bộ khắp châu Âu. Sau đó, ông được giới thiệu với Mark Stott, một nhà đầu tư bất động sản địa phương và là người hâm mộ của Man City.

Mark Stott muốn đầu tư vào một CLB bóng đá, đồng thời giao cho Simon Wilson nhiệm vụ nghiên cứu thị trường. Bất chấp Stockport thời điểm đó đang bước vào thời kỳ tồi tệ nhất lịch sử, Wilson vẫn đề xuất Mark Stott mua lại đội bóng này.

“CLB có sự kết hợp hoàn hảo giữa tiềm năng phát triển và bề dày lịch sử. Không có những vấn đề lớn, chi phí quá tải mà không thể xử lý được", Simon Wilson nhớ lại.

Ngay sau khi Mark Stott hoàn tất thương vụ mua lại đầu năm 2020, Stockport đã chuyển đến khu phức hợp huấn luyện mới tại Carrington, địa điểm tập luyện cũ của Man City, trước khi nhà vô địch Ngoại hạng Anh chuyển đến City Football Academy.

Theo Simon Wilson, đây là điều kiện tập luyện quá lý tưởng dành cho một đội bóng thuộc cấp độ bán chuyên: “Stockport thực sự đã sử dụng sân bóng mà Man City từng vô địch Ngoại hạng Anh để tập luyện. Khi chúng tôi đưa cầu thủ muốn chiêu mộ đến tham quan, họ chỉ cần dạo quanh khuôn viên sân bóng là sẵn sàng ký hợp đồng".

Simon Wilson nhấn mạnh, nâng cấp cơ sở vật chất là yếu tố quan trọng trong kế hoạch đầy tham vọng mà ông và Mark Stott đề ra trước khi tiếp quản đội bóng: “Nếu mọi việc thuận lợi, chúng tôi có thể lên chơi ở Championship trong 7 năm". Hiện tại, Stockport đang đi đúng lộ trình, thậm chí vượt kế hoạch đề ra ban đầu với 2 lần thăng hạng trong 3 năm.

Những huyền thoại MU như Ferdinand, Steve Bruce dự khán một trận đấu của Stockport

Quy mô và nguồn lực vượt trội các đối thủ ở League Two, National League đã giúp ích rất nhiều cho Stockport. Lượng khán giả đến sân của đội bóng này đã chạm mốc gần 10.000 người/trận ở ở League Two mùa trước. Dù vậy khi Stockport leo lên League One, những lợi thế đó dần mất đi.

“Lần đầu tiên sau vài năm, chúng tôi biết mình sẽ không nằm trong nhóm 3 CLB chi tiêu nhiều nhất giải đấu. Chúng tôi thậm chí còn không nằm trong top 5”, Wilson cho biết.

Những thành công đạt được cho phép Stockport điều chỉnh kế hoạch 7 năm của họ. Đội bóng thay đổi ngân sách và tập trung vào việc mang về các cầu thủ trẻ tiềm năng để phát triển, cùng với các bản hợp đồng cho mượn như Louie Barry. Cựu cầu thủ trẻ Barcelona có mùa giải xuất sắc cho đến khi bị đội bóng chủ quản Aston Villa gọi lại ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025.

Wilson nhấn mạnh, Stockport vẫn đang đi đúng hướng, như thời điểm doanh nhân Mark Stott tiếp quản đội bóng: “Không phải chờ đến khi lên Championship, bạn mới bắt đầu nhìn nhận và hành xử như một CLB Championship. Bạn phải làm điều đó ngay từ khi vẫn còn ở các hạng đấu thấp hơn, để tận dụng lợi thế từ cơ sở hạ tầng, đội ngũ huấn luyện đến các trang thiết bị. Đó có lẽ là yếu tố tạo nên sự khác biệt”.

Nguồn cảm hứng sau cuộc chạm trán "Gã khổng lồ"

Sau khi James McAtee, cầu thủ sinh ra tại Salford lập hat-trick giúp Man City đè bẹp Salford City 8-0 ở vòng 3 FA Cup, không ít người trong số 5.500 cổ động viên Salford có mặt tại Etihad đã bỏ về. Trên khu vực VIP sân Etihad, bộ đôi huyền thoại Nicky Butt và Paul Scholes ngồi trầm tư.

Gary Neville thậm chí không có mặt. Có lẽ, cựu hậu vệ này rất sáng suốt khi không dự khán trận đấu, bởi ông là người bị cổ động viên Man City chế giễu nhiều nhất trong dàn huyền thoại "Thế hệ 92".

Trận thua 0-8 trước "hàng xóm" Man City là trải nghiệm quý giá với Salford City

Với sự chênh lệch về trình độ lẫn đẳng cấp giữa 2 đội, rõ ràng Salford City chỉ bước vào trận với mục tiêu hạn chế số bàn thua ít nhất có thể. Trả lời truyền thông, HLV Robinson cũng hài hước nhận định: “7 trận gần đây, nếu ai đó nói rằng chúng tôi sẽ để thủng lưới 8 bàn trong 7 trận, tôi sẽ chấp nhận. Chỉ là, tôi không ngờ tất cả số bàn thua đó lại đến trong 1 trận”.

Tuy nhiên, HLV Robinson tin rằng trận đấu này sẽ là trải nghiệm đáng nhớ dành cho các cầu thủ Salford City: “Chúng tôi chưa từng trải qua điều này trước đây. Chúng tôi chưa từng vào đến vòng đấu này, thậm chí chưa từng nghĩ được thi đấu với một đại diện Ngoại hạng Anh trên sân khách. Đây là những điều mới mẻ mà chúng tôi đã đạt được.

Khi tôi đến Salford vào 12 tháng trước, ai có thể nghĩ đội bóng hiện đang cạnh tranh tốp dẫn đầu League Two và vừa thi đấu với Man City? Tôi tin rằng đây là thành tựu lớn lao với tất cả thành viên đội bóng”.

Khó khăn khi phát triển dưới cái bóng của các "Gã khổng lồ" là điều dễ hiểu. Nhưng nếu số lượng cổ động viên đến với sân Peninsula đông hơn trong tương lai, chiến tích vào vòng 3 FA Cup của Salford có lẽ không phải vô ích.