Barca bất ngờ có 11 “tân binh” miễn phí, Messi đá cặp SAO 17 tuổi?

Thứ Tư, ngày 06/05/2020 13:20 PM (GMT+7)

Báo chí Tây Ban Nha cho hay Barcelona nhiều khả năng sẽ phải bổ sung lực lượng bằng việc gọi lại một loạt những bản hợp đồng cho mượn.

Những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến rất nhiều đội bóng lớn tại châu Âu điêu đứng, và Barca không nằm ngoài số đó. Barca từng có ý định bán tên sân Nou Camp để lấy tiền chi trả cho khoản lương khổng lồ của các ngôi sao, dù từng đề nghị các cầu thủ của mình giảm tới 70% lương.

Đội hình miễn phí của Barca mùa tới

Theo tính toán, Barca có thể mất khoảng 200 triệu euro cho ngân sách mùa tới do những ảnh hưởng về tài chính ở hiện tại. Với tình thế này, khả năng cao “Blaugrana” sẽ không còn tiền dành cho chuyển nhượng. Những thương vụ mua sắm lớn cũng được dự báo sẽ giảm rất mạnh vào mùa hè năm nay do những ảnh hưởng về tài chính do Covid-19 gây ra cho các CLB “đại gia”.

Chính vì vậy, Barca dự tính sẽ bổ sung nhân sự bằng cách gọi lại những cầu thủ đang thi đấu theo dạng cho mượn trên khắp châu Âu, thay vì sục sạo tìm những món hàng “ngon - bổ - rẻ” trên thị trường chuyển nhượng. Tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) mới đây đã liệt kê ra 11 “tân binh” mà Barca có thể đưa về miễn phí vào mùa hè năm nay.

Sáng giá nhất trong số này chính là Philippe Coutinho, người được Barca đưa về Nou Camp với mức giá khổng lồ 105 triệu euro. Coutinho đang chơi cho Bayern Munich theo dạng cho mượn và “Hùm xám” cũng không có nhã ý mua đứt ngôi sao người Brazil vào mùa hè tới. Coutinho cũng đang được liên hệ để gia nhập Chelsea, nhưng với tình thế của Barca, anh hoàn toàn có thể được gọi lại.

Rafinha, em trai của Thiago Alcantara, cũng là cái tên nằm trong danh sách này. Ngôi sao 27 tuổi đã chấp nhận có thêm 1 năm chơi theo dạng cho mượn ở Celta Vigo và đang có giá mua đứt là 16 triệu euro. Tại Celta, Rafinha đã cho thấy giá trị của anh sau quãng thời gian mất phong độ vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Trước khi Covid-19 nổ ra, Rafinha đang có phong độ cực tốt và được một số CLB lớn ở Ngoại hạng Anh và Serie A nhòm ngó.

Carles Alena cũng là một cái tên khác từng được góp mặt ở đội một Barca và có trận ra mắt vào tháng 11/2016. Vào tháng 12 năm ngoái, Alena quyết định chuyển đến Betis theo dạng cho mượn để được ra sân nhiều hơn. Một tiền vệ rất sáng giá khác có thể cũng sẽ được Barca gọi về là Matheus Fernandes, người đang chơi cho Valladolid sau khi cập bến Barca từ Palmeiras. Từng được ông chủ “Rô béo” của Valladolid đánh giá cao, chắc chắn Matheus không phải là cái tên dạng vừa.

Một ngôi sao đáng xem khác ở hàng thủ đang bị Barca “ngó lơ” là trung vệ Jean-Clair Todibo. Chơi rất chững chạc ở Schalke 04 và chiếm được suất đá chính, Todibo đang được định giá lên tới 25 triệu euro và dự đoán sẽ còn tăng mạnh. Bên cạnh đó, bộ đôi tấn công tài năng Francisco Trincao (Sporting Braga) và đặc biệt là “măng non” 17 tuổi Pedri Gonzalez (Las Palmas) hoàn toàn có cơ hội sát cánh cùng Lionel Messi mùa tới.

