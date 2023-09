Amrabat chưa thi đấu vẫn khiến MU lo sốt vó, có thể nghỉ 7 trận

Amrabat đến MU vào đúng thời điểm Mount gặp chấn thương. Trong khi đó, Casemiro cho thấy dấu hiệu xuống phong độ trầm trọng. Điều này làm các fan MU bớt đi không ít lo lắng.

Amrabat đến MU với nhiều kỳ vọng lớn lao

Ngoại hạng Anh trở lại sau đợt tập trung ĐTQG trong tháng 9. Hiện Amrabat không tham gia tập trung với ĐT Morocco vì chấn thương. Tuy nhiên chấn thương này không quá nặng. Truyền thông Anh tiết lộ anh có khả năng cao hồi phục và ra mắt MU ở trận gặp Brighton vào ngày 16/9.

Vấn đề đó không làm MU lo ngại, thay vào đó là câu chuyện diễn ra vào tháng 1/2024. Đó là thời điểm cúp bóng đá vô địch châu Phi CAN 2023 diễn ra. Ban đầu giải dự kiến tổ chức trong tháng 1/2023, nhưng do vấn đề thời tiết cực đoan tại nước chủ nhà Bờ Biển Ngà nên giải dời lịch sang tháng 1/2024.

ĐT Morocco của Amrabat sẽ tham dự sân chơi này. Họ được đánh giá cao, đặc biệt sau chiến tích vào tới bán kết World Cup 2022.

Amrabat là một trong những cầu thủ gây ra nhiều bất ngờ nhất tại World Cup 2022

Amrabat là cái tên không thể thiếu trong đội hình của ĐT Morocco. Do vậy, anh sẽ được triệu tập lên ĐTQG ở CAN 2023 nếu không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Việc này có thể khiến MU mất Amrabat tới 7 trận.

4 trong số những trận kể trên diễn ra tại giải Ngoại hạng Anh. 3 trận còn lại thuộc vòng 1/8 Cúp C1, bán kết League Cup và vòng FA Cup. Tất nhiên điều kiện là MU phải đi được tới những vòng đấu đó. Về phần Amrabat, anh cũng chỉ bỏ lỡ tới 7 trận với MU nếu ĐT Morocco tiến vào chung kết CAN 2023.

ĐT Morocco đã trải qua gần 20 năm chưa được thi đấu tại chung kết CAN. Lần gần nhất họ có vinh dự này là vào năm 2004 khi đội bóng này về nhì. Do vậy, ĐT Morocco sẽ đặt quyết tâm rất cao vào kỳ CAN sắp tới.

MU có nguy cơ mất cả Onana trong giai đoạn đầu năm 2024 vì CAN. Tuy nhiên hiện ngôi sao này vẫn chưa cam kết quay lại ĐTQG sau mâu thuẫn ở World Cup 2022 dẫn tới việc anh giã từ ĐT Cameroon.

