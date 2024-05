Ai thay HLV Kiatisak dẫn dắt CLB Công an Hà Nội đá V-League?

Trưa ngày 14/5, HLV Kiatisak Senamuang đã bất ngờ nói lời chia tay CLB bóng đá Công an Hà Nội sau gần 4 tháng dẫn dắt đội đương kim vô địch V-League. Theo chia sẻ trên trang cá nhân, “Zico Thái” từ chức ở CLB Công an Hà Nội vì “lý do cá nhân và gia đình”.

HLV Kiatisak chia tay CLB Công an Hà Nội sau gần 4 tháng nắm quyền.

Được biết, HLV Kiatisak sẽ trở về Học viện bóng đá HAGL để thu xếp đồ đạc cá nhân và trở về Thái Lan. HLV sinh năm 1973 không trở lại dẫn dắt HAGL như tin đồn. Ở chiều ngược lại, HLV Vũ Tiến Thành nhiều khả năng cũng không gia nhập CLB Công an Hà Nội như một số thông tin trên mạng.

Một số nguồn tin cho rằng có thể trợ lý Phạm Thành Lương sẽ được giao nhiệm vụ làm HLV tạm quyền ở CLB Công an Hà Nội trong thời gian tới, trước mắt là chuyến làm khách của Quang Hải cùng đồng đội trước Bình Dương ở vòng 19. Tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi mới có được, CLB Công an Hà Nội đã có quyết định về người sẽ tạm thay thế HLV Kiatisak.

Theo đó, đội đương kim vô địch V-League đã tổ chức cuộc họp lúc 15h chiều ngày 14/5, tức chỉ ít giờ sau khi HLV Kiatisak từ chức. Trong cuộc họp kể trên, lãnh đạo đội bóng đá ra thông báo về việc ông Trần Tiến Đại sẽ đảm nhiệm vị trí HLV tạm quyền.

Ông Trần Tiến Đại một lần nữa làm HLV tạm quyền ở CLB Công an Hà Nội.

Ông Trần Tiến Đại sẽ ra mắt ở trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Bình Dương trên sân vận động Gò Đậu vào ngày 17/5. Ông Trần Tiến Đại (hay được gọi với biệt danh “Cò Đại”) đang là Giám đốc kỹ thuật của CLB Công an Hà Nội. Cuối mùa giải V-League 2023, ông Đại cũng từng làm HLV tạm quyền dẫn dắt CLB Công an Hà Nội lên ngôi vô địch ở trận cuối cùng của giải.

Đầu mùa V-League 2023/24, ông Trần Tiến Đại tiếp tục làm HLV tạm quyền khi đội Công an Hà Nội chưa tìm được HLV ở 3 vòng đấu đầu tiên. Khi HLV Gong Oh Kyun chia tay CLB Công an Hà Nội, ông Đại nắm quyền thêm một trận và giúp đội bóng này thắng Bình Dương 3-0 ở vòng 8.